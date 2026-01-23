НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Зарезал из ревности: в Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве

Зарезал из ревности: в Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве

Преступник напал на соперника с ножом

986
Задержали подозреваемого в убийстве мужчины | Источник: УМВД России по Ярославской областиЗадержали подозреваемого в убийстве мужчины | Источник: УМВД России по Ярославской области

Задержали подозреваемого в убийстве мужчины

Источник:

УМВД России по Ярославской области

В Рыбинске задержали подозреваемого в убийстве 32-летнего водителя.

«По данным следствия, 21 января в вечернее время подозреваемый, находясь около одного из домов по проспекту Ленина Рыбинска в ходе возникшего на почве ревности конфликта нанес 32-летнему потерпевшему несколько ударов ножом. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия», — сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

В момент преступления жертва находилась на водительском сиденье в припаркованной иномарке. Преступник нанес ему удары ножом в грудь и шею и скрылся с места преступления. Но его удалось найти.

УМВД России по Ярославской области опубликовали видео признания подозреваемого.

«После работы он пришел, сел в машину. И наступило такое действие с моей стороны», — рассказал задержанный.

Видео признания подозреваемого

Источник:

УМВД России по Ярославской области

Как сообщил источник 76.RU, есть версия, что женщина, из-за которой возник конфликт, сожительствовала с одним из мужчин и при этом имела отношения и с тем, и с другим.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Идет расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего. По делу назначен ряд судебных экспертиз.

Фигуранту уголовного дела в ближайшее время будет предъявлено обвинение, в суд направят ходатайство об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Задержанный на фото второй слева | Источник: СУ СК России по Ярославской областиЗадержанный на фото второй слева | Источник: СУ СК России по Ярославской области

Задержанный на фото второй слева

Источник:

СУ СК России по Ярославской области

Ранее о происшествии писали в соцсетях. Жители Рыбинска рассказывали, что погибший мужчина шел с работы, подошел к своей припаркованной машине, сел в нее и в этот момент на него напали. Вскоре после получения ранений он скончался.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Убийство Следственный комитет
Комментарии
12
29 минут
Съездит на юга, отдохнет, вернётся героем и работать в школу. Школы то ещё останутся к тому времени.
41 минута
Как там говорят: Она не захочет, он не наскочит !
