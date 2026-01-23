Зарезал из ревности: в Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве

В Рыбинске задержали подозреваемого в убийстве 32-летнего водителя.
«По данным следствия, 21 января в вечернее время подозреваемый, находясь около одного из домов по проспекту Ленина Рыбинска в ходе возникшего на почве ревности конфликта нанес 32-летнему потерпевшему несколько ударов ножом. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия», — сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.
В момент преступления жертва находилась на водительском сиденье в припаркованной иномарке. Преступник нанес ему удары ножом в грудь и шею и скрылся с места преступления. Но его удалось найти.
УМВД России по Ярославской области опубликовали видео признания подозреваемого.
«После работы он пришел, сел в машину. И наступило такое действие с моей стороны», — рассказал задержанный.
Как сообщил источник 76.RU, есть версия, что женщина, из-за которой возник конфликт, сожительствовала с одним из мужчин и при этом имела отношения и с тем, и с другим.
Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Идет расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего. По делу назначен ряд судебных экспертиз.
Фигуранту уголовного дела в ближайшее время будет предъявлено обвинение, в суд направят ходатайство об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее о происшествии писали в соцсетях. Жители Рыбинска рассказывали, что погибший мужчина шел с работы, подошел к своей припаркованной машине, сел в нее и в этот момент на него напали. Вскоре после получения ранений он скончался.
Достижения
Свой среди своих
Зарегистрироваться на сайте
Твой первый
Написать первый комментарий
Первая десятка
Написать 10 комментариев
Достижения
Свой среди своих
Зарегистрироваться на сайте
Твой первый
Написать первый комментарий