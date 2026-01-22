НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -14

3 м/c,

вос.

 762мм 79%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,52
EUR 90,72
ПСБ: главные события года
Топ-5 высокооплачиваемых вакансий
Почему не реставрируют памятник
Изрезал покупательницу
Новый поворот в деле о взятках
Умер бывший директор цирка
Отменяют бакалавриат и магистратуру
Происшествия «Шел, просил о помощи»: в Ярославской области на улице зарезали прохожего

«Шел, просил о помощи»: в Ярославской области на улице зарезали прохожего

Что известно о трагедии в Рыбинске

502
В Рыбинске Ярославской области на улице убили мужчину | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Рыбинске Ярославской области на улице убили мужчину | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Рыбинске Ярославской области на улице убили мужчину

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Рыбинске Ярославской области на улице скончался мужчина. По сообщениям в соцсетях, это произошло на улице Танкистов вечером 21 января.

«Сказали, мужчина с завода. Пришел к своей припаркованной машине, сел, завел. Далее некто его грохнул. Я мимо ехал, уже стояли криминалисты. Тело под простынкой, скорая в морг увезла», — написал один из очевидцев в группе «Подслушано в Рыбинске».

Еще одна жительница города написала, что также оказалась на месте происшествия и видела тело.

«С ним женщина сидела. Я помощь предложила им, она сказала, что уже ничего не сделать», — рассказала она.

Люди пишут, что якобы с места происшествия убегал молодой человек.

«Говорят, тощий молодой парнишка бежал с места преступления. А мужчина шел, о помощи просил, но не успели, упал замертво», — пишут в «Подслушано в Рыбинске».

В следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области подтвердили, что, действительно, в Рыбинске был обнаружен труп. Однако подробности пока не сообщили.

«Следователи работают на месте, более подробная информация будет позднее», — пояснили в ведомстве.

При этом источник 76.RU рассказал, что всё случилось именно так, как описывают в соцсетях:

«Он вышел с работы, стал садиться в машину, а к нему подбежал мужчина с ножом и нанес несколько ударов».

По предварительной информации, погибшему было 32 года.

Причина нападения выясняется, рассматриваются разные версии, в том числе, что убийца и жертва не поделили даму.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Убийство Зарезали человека Рыбинск
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
«Люди ждут, когда пузырь наконец схлопнется». Эксперт — о том, что будет с ценами на недвижимость в 2026 году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Я честно пыталась бунтовать»: как выжить в родительском чате, всё «сдать до пятницы» и не сорваться
Наталья Артякова
криминальный журналист
Мнение
Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре
Анонимный автор
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Рекомендуем