«Шел, просил о помощи»: в Ярославской области на улице зарезали прохожего

В Рыбинске Ярославской области на улице убили мужчину Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Рыбинске Ярославской области на улице скончался мужчина. По сообщениям в соцсетях, это произошло на улице Танкистов вечером 21 января.

«Сказали, мужчина с завода. Пришел к своей припаркованной машине, сел, завел. Далее некто его грохнул. Я мимо ехал, уже стояли криминалисты. Тело под простынкой, скорая в морг увезла», — написал один из очевидцев в группе «Подслушано в Рыбинске».

Еще одна жительница города написала, что также оказалась на месте происшествия и видела тело.

«С ним женщина сидела. Я помощь предложила им, она сказала, что уже ничего не сделать», — рассказала она.

Люди пишут, что якобы с места происшествия убегал молодой человек.

«Говорят, тощий молодой парнишка бежал с места преступления. А мужчина шел, о помощи просил, но не успели, упал замертво», — пишут в «Подслушано в Рыбинске».

В следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области подтвердили, что, действительно, в Рыбинске был обнаружен труп. Однако подробности пока не сообщили.

«Следователи работают на месте, более подробная информация будет позднее», — пояснили в ведомстве.

При этом источник 76.RU рассказал, что всё случилось именно так, как описывают в соцсетях:

«Он вышел с работы, стал садиться в машину, а к нему подбежал мужчина с ножом и нанес несколько ударов».

По предварительной информации, погибшему было 32 года.