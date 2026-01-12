НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Криминал Мошенники начали выдавать себя за волонтеров с СВО — как работает новая схема обмана

Мошенники начали выдавать себя за волонтеров с СВО — как работает новая схема обмана

Злоумышленники предлагают помощь в поиске пропавших бойцов

96
Рассказываем подробнее о новой схеме | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Рассказываем подробнее о новой схеме

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Мошенники создали новую схему обмана — теперь они обманывают граждан под предлогом помощи на СВО. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ в ответ на запрос агентства.

Чтобы завладеть средствами граждан, мошенники вынуждают россиян устанавливать вредоносные программы на телефон. Для убедительности злоумышленники могут выдавать себя за представителей общественных организаций или частных лиц, которые предлагают людям найти родных и близких, которые пропали во время специальной военной операции.

«Для этого они присылают файлы для скачивания. Например, это может быть Приказ 18.02.apk, Поиск_СВО.apk, Список(2025).apk и другие. Мошенники при этом убеждают жертв в том, что документы или специализированные приложения содержат сведения о военнослужащих», — пишет издание.

Вредоносная программа собирает информацию о владельце телефона, помогает им получать данные из СМС-сообщений, отслеживать геологами, обеспечивает доступ к паролям, а также дает возможность удаленно управлять функциями мобильного устройства.

Существуют шесть распространенных ошибок, из-за которых можно стать жертвой мошенников. К потере средств может привести скачанное из непроверенного источника приложение или разглашение личных данных. Подробнее об этом рассказали в отдельном материале. Злоумышленники часто используют определенные фразы, чтобы втереться в доверие или запугать свою жертву. С полным списком таких слов можно ознакомиться по ссылке.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Мошенник СВО Волонтер Обман
Рекомендуем