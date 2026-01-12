Мошенники начали выдавать себя за волонтеров с СВО — как работает новая схема обмана

Рассказываем подробнее о новой схеме Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Мошенники создали новую схему обмана — теперь они обманывают граждан под предлогом помощи на СВО. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ в ответ на запрос агентства.

Чтобы завладеть средствами граждан, мошенники вынуждают россиян устанавливать вредоносные программы на телефон. Для убедительности злоумышленники могут выдавать себя за представителей общественных организаций или частных лиц, которые предлагают людям найти родных и близких, которые пропали во время специальной военной операции.

«Для этого они присылают файлы для скачивания. Например, это может быть Приказ 18.02.apk, Поиск_СВО.apk, Список(2025).apk и другие. Мошенники при этом убеждают жертв в том, что документы или специализированные приложения содержат сведения о военнослужащих», — пишет издание.

Вредоносная программа собирает информацию о владельце телефона, помогает им получать данные из СМС-сообщений, отслеживать геологами, обеспечивает доступ к паролям, а также дает возможность удаленно управлять функциями мобильного устройства.