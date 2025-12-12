В Ярославле отменили меру пресечения экс-министру, который находится под уголовным преследованием

В Ярославле через суд отменили меру пресечения в виде запрета определенных действий для бывшего министра цифрового развития — 42-летнего Александра Королева. Эту информацию порталу 76.RU подтвердили в Ярославском областном суде.
«Ярославский областной суд по апелляционному представлению прокуратуры отменил постановление об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Александра Королева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 228 УК РФ», — сообщили в пресс-службе суда.
Дело направлено для нового рассмотрения в Кировский районный суд.
Кто такой Александр Королев
Александр Королев родился 18 октября 1983 года в Курске. В 2005 году окончил Курский государственный университет по специальности «физика» с дополнительной специальностью «информатика». До 2017 года занимал технические и административные должности в коммерческих и государственных организациях. С марта 2017 до апреля 2018 года работал в Министерстве здравоохранения РФ, где занимался развитием единой информационной системы по ЦФО. С апреля 2018-го — заместитель министра здравоохранения Калужской области.
9 января 2023 года Александра назначили и. о. директора регионального департамента информатизации и связи. Его назначение объяснили необходимостью цифровой централизации в Ярославской области, в частности — созданием баз кадров и организации электронных очередей в поликлиниках.
В сентябре 2024 года Королев ушел в отставку. Тогда сообщалось, что он перейдет на новую должность в другом регионе. В день своего ухода он записывал видеообращение к ярославцам: «Сегодня я покидаю пост министра цифрового развития Ярославской области. Хочу поблагодарить каждого, с кем мне удалось поработать. Я ни в коем случае не прощаюсь, а говорю до свидания! Впереди много проектов, ну а я, как всегда, остаюсь online».
После этого и. о. министра цифрового развития назначили ярославца Ивана Кукушкина. Вскоре губернатор Ярославской области сообщил, что вместо Кукшкина министерством будет руководить Артем Глахенгаузен.
Напомним, Александра Королева арестовали в декабре 2024 года. Ему предъявлено обвинение по ч.6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, работая министром цифрового развития Ярославской области, он в период с мая по декабрь 2024 года организовал схему получения взяток от ярославских IT-компаний.
«Чиновник, используя свое служебное положение, обеспечивал победу в тендерах на реализацию государственных контрактов в области информационной безопасности и информационных технологий», — ранее сообщали в СУ СКР по Ярославской области.
Также Королева обвиняют по ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). По данным 76.RU, запрещенные вещества нашли в машине бывшего чиновника во время его задержания.
До октября 2025 года Александр Королев находился под стражей. Затем его перевели под домашний арест. А в ноябре ему изменили меру пресечения в виде запрета определенных действий.