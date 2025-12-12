В Ярославле отменили меру пресечения экс-министру, который находится под уголовным преследованием

Александр Королев родился 18 октября 1983 года в Курске. В 2005 году окончил Курский государственный университет по специальности «физика» с дополнительной специальностью «информатика». До 2017 года занимал технические и административные должности в коммерческих и государственных организациях. С марта 2017 до апреля 2018 года работал в Министерстве здравоохранения РФ, где занимался развитием единой информационной системы по ЦФО. С апреля 2018-го — заместитель министра здравоохранения Калужской области.

9 января 2023 года Александра назначили и. о. директора регионального департамента информатизации и связи. Его назначение объяснили необходимостью цифровой централизации в Ярославской области, в частности — созданием баз кадров и организации электронных очередей в поликлиниках.

В сентябре 2024 года Королев ушел в отставку. Тогда сообщалось, что он перейдет на новую должность в другом регионе. В день своего ухода он записывал видеообращение к ярославцам: «Сегодня я покидаю пост министра цифрового развития Ярославской области. Хочу поблагодарить каждого, с кем мне удалось поработать. Я ни в коем случае не прощаюсь, а говорю до свидания! Впереди много проектов, ну а я, как всегда, остаюсь online».

После этого и. о. министра цифрового развития назначили ярославца Ивана Кукушкина. Вскоре губернатор Ярославской области сообщил, что вместо Кукшкина министерством будет руководить Артем Глахенгаузен.