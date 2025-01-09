В Ярославле арестовали бывшего министра. Причина

Александр Королев недавно ушел со своего поста Источник: Министерство цифрового развития ЯО / Vk.com











Арестовали бывшего министра цифрового развития Ярославской области 41-летнего Александра Королева. Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Как оказалось, Королева взяли под стражу еще 23 декабря 2024 года. Но в публичном поле информация о задержании бывшего чиновника оказалась лишь сейчас.

— В отношении директора департамента по эксплуатации ФКУ «Государственные технологии» Александра Королева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 февраля 2025 года, — рассказали в Ярославском областном суде.

В ярославском следкоме уточнили, в чём именно обвиняют Александра Королева.

— По версии следствия, обвиняемый, занимавший должность министра цифрового развития Ярославской области, в период с мая по декабрь текущего года организовал схему получения взяток от ярославских IT-компаний. Чиновник, используя свое служебное положение, обеспечивал победу в тендерах на реализацию государственных контрактов в области информационной безопасности и информационных технологий, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Задерживало бывшего министра ярославское УФСБ совместно с региональным следкомом.

Кто такой Александр Королев?

Александр Королев родился 18 октября 1983 года в Курске. В 2005 году окончил Курский государственный университет по специальности «физика» с дополнительной специальностью «информатика». До 2017 года занимал технические и административные должности в коммерческих и государственных организациях. С марта 2017 до апреля 2018 года работал в Министерстве здравоохранения РФ, где занимался развитием единой информационной системы по ЦФО. С апреля 2018-го — заместитель министра здравоохранения Калужской области.

9 января 2023 года Александра назначили и. о. директора регионального департамента информатизации и связи. Его назначение объяснили необходимостью цифровой централизации в Ярославской области, в частности — созданием баз кадров и организации электронных очередей в поликлиниках.

В сентябре 2024 года Королев ушел в отставку. Тогда сообщалось, что он перейдет на новую должность в другом регионе. В день своего ухода он записывал видеообращение к ярославцам:

— Сегодня я покидаю пост министра цифрового развития Ярославской области. Хочу поблагодарить каждого, с кем мне удалось поработать. Я ни в коем случае не прощаюсь, а говорю до свидания! Впереди много проектов, ну а я, как всегда, остаюсь online.