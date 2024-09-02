Следила за экологией на Олимпиаде и при строительстве Крымского моста: кто заменит двух ярославских министров

у двух ярославских министерств будут новые руководители Источник: ЦУР, правительство Ярославской области











Из правительства Ярославской области уходят сразу два министра — лесного хозяйства и природопользования Дмитрий Пеньков и цифрового развития Александр Королев. Об этом 2 сентября в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Евраев.

Куда уходят руководители

Глава региона отметил, что Королев переходит на новую должность в другом регионе. Причину отставки Пенькова губернатор не назвал. В правительстве порталу 76.RU лишь уточнили, что он будет работать в другой организации.

Дмитрий Пеньков покидает свой пост Источник: правительство Ярославской области











Александр Королев в своих соцсетях уже прокомментировал увольнение.

— Сегодня я покидаю пост министра цифрового развития Ярославской области. Хочу поблагодарить каждого, с кем мне удалось поработать. Я ни в коем случае не прощаюсь, а говорю до свидания! Впереди много проектов, ну а я, как всегда, остаюсь online, — написал он.

Александр Королев / T.me Источник: Александр Королев записал видеообращение к ярославцам

Кто возглавит министерства

Исполнять обязанности министра лесного хозяйства и природопользования будет первый заместитель Ирина Гукасян.

— Она имеет профильное образование и большой опыт работы в сфере природоохраны. Занималась экологическим сопровождением объектов Олимпиады в Сочи и Крымского моста, — охарактеризовал ее Михаил Евраев.

Исполнять обязанности министра лесного хозяйства и природопользования будет Ирина Гукасян Источник: предоставлено правительством Ярославской области











И.о. министра цифрового развития будет ярославец Иван Кукушкин.

— Он работает в министерстве с 2022 года, курирует направления связи, информбезопасности, обеспечения работы ИТ-систем, — сообщил Михаил Евравев.

Иван Кукушкин стал и. о. министра цифрового развития Источник: ЦУР











Напомним, Дмитрий Пеньков возглавил департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области (сейчас министерство) в феврале 2018 года. До этого он был заместителем руководителя. А еще раньше работал в управлении Росприроднадзора по Ярославской области. Александр Королев занял пост директора в региональном департаменте информатизации и связи (сейчас министерство) в январе 2023 года. Ранее четыре года работал заместителем министра здравоохранения Калужской области — курировал вопросы информатизации.