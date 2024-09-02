НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Ярославле
Погода+27°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

1 м/c,

ю-в.

 762мм 45%
Подробнее
5 Пробки
USD 90,00
EUR 99,26
День знаний в Ярославле
Куда съездить на выходных
Автокатастрофа с бензовозом
Ваше мнение о работе
Отзыв на отдых в Грузии
Крутой бизнес России
Популярные направления в вузах
Сбили беспилотник
Когда бабье лето?
Пропала маршрутка
Политика Следила за экологией на Олимпиаде и при строительстве Крымского моста: кто заменит двух ярославских министров

Следила за экологией на Олимпиаде и при строительстве Крымского моста: кто заменит двух ярославских министров

Дмитрий Пеньков и Александр Королев уходят в отставку, вместо них назначены Ирина Гукасян и Иван Кукушкин

765
14 комментариев

у двух ярославских министерств будут новые руководители

Из правительства Ярославской области уходят сразу два министра — лесного хозяйства и природопользования Дмитрий Пеньков и цифрового развития Александр Королев. Об этом 2 сентября в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Евраев.

Куда уходят руководители

Глава региона отметил, что Королев переходит на новую должность в другом регионе. Причину отставки Пенькова губернатор не назвал. В правительстве порталу 76.RU лишь уточнили, что он будет работать в другой организации.

Дмитрий Пеньков покидает свой пост

Александр Королев в своих соцсетях уже прокомментировал увольнение.

— Сегодня я покидаю пост министра цифрового развития Ярославской области. Хочу поблагодарить каждого, с кем мне удалось поработать. Я ни в коем случае не прощаюсь, а говорю до свидания! Впереди много проектов, ну а я, как всегда, остаюсь online, — написал он.

Александр Королев / T.me

Кто возглавит министерства

Исполнять обязанности министра лесного хозяйства и природопользования будет первый заместитель Ирина Гукасян.

— Она имеет профильное образование и большой опыт работы в сфере природоохраны. Занималась экологическим сопровождением объектов Олимпиады в Сочи и Крымского моста, — охарактеризовал ее Михаил Евраев.

Исполнять обязанности министра лесного хозяйства и природопользования будет Ирина Гукасян

И.о. министра цифрового развития будет ярославец Иван Кукушкин.

— Он работает в министерстве с 2022 года, курирует направления связи, информбезопасности, обеспечения работы ИТ-систем, — сообщил Михаил Евравев.

Иван Кукушкин стал и. о. министра цифрового развития

Напомним, Дмитрий Пеньков возглавил департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области (сейчас министерство) в феврале 2018 года. До этого он был заместителем руководителя. А еще раньше работал в управлении Росприроднадзора по Ярославской области. Александр Королев занял пост директора в региональном департаменте информатизации и связи (сейчас министерство) в январе 2023 года. Ранее четыре года работал заместителем министра здравоохранения Калужской области — курировал вопросы информатизации.

Также стало известно, что с 1 ноября изменится структура правительства Ярославской области.

ПО ТЕМЕ
Правительство Министры Отставка Назначение Кадры
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
Гость
2 сентября 2024, 16:46
ага и пиклун мы помним..., явраевская назначенка
Гость
2 сентября 2024, 16:54
— Сегодня я покидаю пост министра цифрового развития Ярославской области. Хочу поблагодарить каждого, с кем мне удалось поработать. Не грустите.."- Собственно ни кто и не грустит. Раскажика нам "министр", что ты сделал , будучи на своем посту?))) Правильно, - ничего!..
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Мнение
Спела с Тимберлейком и исполнила мечту мужа: как россиянка отдохнула в Амстердаме
Анонимное мнение
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Отношение к русским, цены на жилье и тоска по дому: российский инженер перебрался в Барселону — как ему там живется?
Анонимное мнение
Мнение
«У многих пластические операции»: скрипачка рассказала, как на самом деле живут в Саудовской Аравии
Анна Аберле
музыкант из Тюмени
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление