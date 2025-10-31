Дома ждут малыши-двойняшки: что с экс-депутатом, получившим срок за поджог ресторана в Ярославле

Экс-депутату Дмитрию Соколову назначили срок в колонии Источник: Антон Король / муниципалитет Ярославля, Кирилл Поверинов / 76.RU

Два года прошло с момента, когда в центре Ярославля полыхал ресторан «Сквер 20/10» на Первомайском бульваре. Во время ночного пожара 30 октября 2023 года пострадала 37-летняя посетительница Анна. Она получила ожоги различной степени, которыми было покрыто около четверти тела пострадавшей.

Пожар начался не просто так — его устроил экс-депутат муниципалитета Ярославля и отец двоих детей Дмитрий Соколов. В этот момент он был пьян. Дмитрий из-за ссоры с владельцем «Сквера» бросил в ресторан бутылку с горючей жидкостью.

Несмотря на то, что пострадавшая Анна давно простила Дмитрия, суд был непреклонен и назначил Соколову реальный срок в колонии. В этом тексте вспоминаем хронологию трагедии, и рассказываем, что сейчас с бывшим ярославским депутатом.

Поехал на разборки и спалил ресторан

Поздним вечером 30 октября 2023 года в «Сквере» на Первомайском бульваре было всего две посетительницы — 37-летняя Анна и ее лучшая подруга. Последняя приехала к ярославне в гости, и женщины решили отметить это в заведении.

Обе уже собирались выходить, когда Анна услышала звон стекол, а потом почувствовала, как ее спина горит. В ужасе она бросилась на улицу, на ходу сбрасывая одежду и надеясь потушить себя об снег.

На место сразу стянулись пожарные Источник: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com

По другую сторону заведения на улице пошатывался мертвецки пьяный Дмитрий Соколов. В суматохе на него никто не обратил внимания. Единственный человек, который мог знать о его планах — бизнесмен Лев Климовицкий. В то время он управлял рестораном. Адвокат экс-депутата объяснял, что у них с Соколовым был конфликт из-за недвижимости. И Соколов, мол, поехал из дома в Гаврилов-Яме на такси в Ярославль, чтобы сжечь «Сквер» и предупредил об этом Климовицкого.

«Прямо по дороге, когда он ехал в Ярославль на такси, он позвонил Климовицкому и предупредил, мол, выводи людей. Я дословно не помню. Он ехал из дома поджигать это кафе. Но, чтобы люди не пострадали, позвонил хозяину. У него было ошибочное убеждение, что оно работает до 23 часов. Никому он выход не перекрывал огнем», — рассказывал адвокат Соколова Александр Толянин.

Правда, сам Лев Климовицкий называл слова Дмитрия Соколова «бредом».

Бывший депутат в наручниках

В больницу Анну отвезла подруга, скорую ждать не стали. У женщины были повреждены обе кисти рук, ягодицы, задняя поверхность бедра и поясница. Не обошлось без госпитализации, которая перешла в длительную реабилитацию.

Пока кожу Анны спасали врачи, пожарные МЧС тушили полыхающую веранду, в которой был расположен ресторан. Хоть огонь удалось сбить быстро, от деревянной постройки практически ничего не осталось.

Веранда «Сквера» сгорела быстро Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com, Игорь Пятковский / Vk.com

В полиции возбудили уголовное дело «об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном путем поджога». Но уже через пару часов ярославская прокуратура потребовала передать его в Следственный комитет и переквалифицировать на статью о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

Спустя сутки стало известно, что в преступлении подозревают бывшего депутата Дмитрия Соколова.

Так выглядела сгоревшая веранда Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Важно сказать, что ярославцы знали Дмитрия не только с плохой стороны, хоть он ранее и попадал в передряги. Такие, как пьяное ДТП, после которого он остался без машины и членства в партии «Единая Россия».

При этом именно Дмитрий стал человеком, который отправился спасать своего земляка Алексея Котова из 23-летнего рабства в Казахстане. А еще был волонтером и состоял в отряде «Джип-Алерт», спасая автомобилистов, столкнувшихся с дорожными неприятностями.

И вот, этот же человек, во время следственных действий прятал лицо в куртку, скрываясь от камер журналистов.

Кадры следственного эксперимента Источник: Вести Ярославль / YouTube.com

Грозило пожизненное

С ноября 2023 года постоянным местом пребывания Дмитрия Соколова стал СИЗО. В это время супруга бывшего депутата осталась дома с малышами-двойняшками. Соколов стал отцом за три месяца до того, как поджег «Сквер». Сейчас мальчикам уже больше двух лет.

По вменяемым обвинениям Дмитрию Соколову грозило пожизненное лишение свободы. Его защищали сразу четыре адвоката. В это время семья Дмитрия — его мама и супруга финансово и морально помогали восстанавливаться Анне. Она очень сблизилась с семьей бывшего депутата и не раз говорила, что желает ему поскорее оказаться на свободе.

«На данный момент человек сидит в СИЗО уже целый год, и, на мой взгляд, он уже всё понял. Ему хочется домой, к семье. У него замечательная супруга. И я на него абсолютно не злюсь. У каждого свой путь. Свой он прошел вот так. А мой, к сожалению, вот таким образом проходит», — говорила Анна в интервью 76.RU в 2024 году, спустя 12 месяцев после пожара.

Врачи помогали Анне восстановиться Источник: ГАУЗ ЯО Клиническая больница им. Н. В. Соловьева / Vk.com

После длительного расследования и судебных тяжб, 10 июля 2025 года Дмитрию Соколову вынесли приговор.

Дмитрия обвиняли по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога» и ч. 3 ст. 30, пп. «б», «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, общеопасным способом». Его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Сам он позже признался, что рассчитывал на шесть лет. Адвокаты заявили, что не согласны с решением суда и подали апелляционную жалобу.

Дмитрий Соколов заметно похудел, находясь под арестом Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

В то же время в следственном комитете сообщили, что в целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного Соколовым, наложен арест на имущество обвиняемого на сумму больше 6 миллиона 200 тысяч рублей. По данным прокуратуры, владельцу кафе был причинен материальный ущерб в размере больше 11 миллионов рублей. А адвокаты говорили, что Дмитрий компенсировал ущерб как владельцам здания «Сквера», так и Анне.

Адвокат пострадавшей, кстати, тоже просил смягчить приговор. А вот представитель владельцев ресторана хотел, чтобы Дмитрий получил более суровый срок.

Дмитрий Соколов рассчитывал на более мягкое наказание Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Спустя пару месяцев, в сентябре 2025 года, стало известно, что Дмитрию Соколову смягчили приговор. В Ярославском областном суде срок снизили на два месяца. То есть, он должен отсидеть шесть лет и 10 месяцев, за вычетом того времени, которое он провел в СИЗО. Приговор вступил в законную силу 22 сентября.

Что с Дмитрием Соколовым сейчас

По словам источника 76.RU, знакомого с делом, в конце октября Дмитрий Соколов находился в ярославском СИЗО № 1 «Коровники». Решение о том, в какую именно колонию его отправят, будет принимать УФСИН. Однако наш собеседник предполагает, что это, вероятнее всего, будет мужская исправительная колония № 1 общего режима в Ярославле, рассчитанная на полторы тысячи заключенных.

Стоит заметить, что Дмитрий Соколов проведет в колонии не все время назначенного судом наказания. Он находится в СИЗО со 2 ноября 2023 года. Каждый день, проведенный в изоляторе до вступления приговора в законную силу, засчитывается за полтора в колонии.

Дмитрий может оказаться на свободе раньше назначенного судом срока Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU