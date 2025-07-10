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Криминал Пожар в «Сквере» Подробности «Защита не согласна»: адвокаты будут обжаловать приговор экс-депутату из Ярославля за поджог ресторана

«Защита не согласна»: адвокаты будут обжаловать приговор экс-депутату из Ярославля за поджог ресторана

Они объяснили свою позицию

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1 комментарий
В Ярославле защита будет обжаловать приговор экс-депутату | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUВ Ярославле защита будет обжаловать приговор экс-депутату | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

В Ярославле защита будет обжаловать приговор экс-депутату

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Адвокаты бывшего депутата муниципалитета Ярославля Дмитрия Соколова, которого обвинили в поджоге ресторана «Сквер 20/10» в 2023 году, планируют обжаловать приговор. Об этом сообщил один из защитников Дмитрия Михаил Каплин.

«Сторона защиты согласна с приговором в той части, что в действиях нашего доверителя Дмитрия Соколова нет состава покушения на убийство. В этой части мы согласны с приговором. Что касается части 2 167 статьи, это „Уничтожение имущества путем поджога“, то вину в данной части сторона защиты всегда признавала. Ущерб возмещался. А что касается осуждения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, то защита в этой части с приговором не согласна», — рассказал Михаил Каплин после оглашения приговора 10 июля.

Адвокат пояснил, что, по мнению стороны защиты, действия Соколова должны квалифицироваться как причинение вреда по неосторожности.

«В этой части приговор будет обжалован в апелляционном порядке стороной защиты», — рассказал Михаил Каплин.

Адвокат Дмитрия Соколова озвучил позицию стороны защиты

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Также Михаил Каплин пояснил, что Соколов возмещал ущерб по гражданским искам. Деньги получила как организация, которая являлась собственников ресторана, так и пострадавшая в пожаре гостья заведения.

«Сумму сейчас называть не буду», — добавил адвокат.

Ранее стало известно, что на заседании 10 июля Дмитрию Соколову назначили семь лет лишения свободы в колонии общего режима. Но весь срок он сидеть не будет — зачтется также время, проведенное бывшим депутатом в СИЗО. По сути, ему осталось отбыть лишь 4,5 года от срока.

Также мы публиковали мнение пострадавшей в пожаре гостьи ресторана насчет приговора Соколову. Она посчитала наказание слишком суровым.

Как ранее сообщали в СК, в целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлениями, наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 6 миллиона 200 тысяч рублей. Арест действует до тех пор, пока приговор не вступит в законную силу. По данным прокуратуры, владельцу кафе был причинен материальный ущерб в размере более 11 миллионов рублей.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Приговор Суд Обжалование Экс-депутат Пожар в ресторане
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Комментарии
1
Гость
1 час
Чем толще адвокат, тем ниже его результаты
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