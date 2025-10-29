За хищение больше 40 млн: в Ярославле озвучили окончательный приговор экс-директору фонда капремонта

В Ярославле озвучили окончательный приговор Источник: Региональный фонд капремонта Ярославской области / Vk.com

В Ярославле вступил в законную силу приговор 53-летнему экс-директору регионального фонда содействия капитальному ремонту Роману Гайнутдинову. Его признали виновным в хищении денежных средств в особо крупном размере.

Ранее Гайнутдинову назначили семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Также ему запрещено в течение трех лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в государственных и муниципальных учреждениях. С виновного было решено взыскать еще 19 млн рублей в счет возмещения ущерба.

Сторона защиты пыталась обжаловать решение, но безуспешно.

«Определением судебной коллегии по уголовным делам Ярославского областного суда апелляционные жалобы защиты оставлены без удовлетворения, приговор суда первой инстанции в части квалификации деяния и наказания — без изменения», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Ранее правоохранители озвучивали детали дела. Уголовное дело было возбуждено после проверки прокуратуры.

«Установлено, что в 2021–2023 годах после заключения Фондом с подрядными организациями — победителями аукционов договоров на разработку проектно-сметной документации по ремонту многоквартирных домов, часть средств Фонда, подлежащая оплате по данным договорам, в размере около 40 млн рублей была похищена его руководителями», — рассказали в Ярославской областной прокуратуре.