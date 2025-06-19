Присвоил около 40 миллионов: в Ярославле вынесли приговор экс-директору фонда капремонта

В Ярославле вынесли приговор экс-директору фонда капремонта по делу о присвоении денежных средств Источник: Региональный фонд капремонта Ярославской области / Vk.com











19 июня в Ярославле вынесли приговор бывшему директору регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов 52-летнему Роману Гайнутдинову. Как сообщили в Следственном комитете, его признали виновным в хищении денежных средств в особо крупном размере.

«В период с 2021 года по 2023 год при проведении фондом аукционов на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации и капитальному ремонту многоквартирных домов подсудимый совместно с его первым заместителем обеспечивал победу в аукционах подконтрольным организациям или их контрагентам. <…> В результате преступных действий часть переведенных по ним денежных средств в размере более 38 миллионов рублей была похищена руководителем фонда», — сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Гайнутдинов работал совместно с его первым заместителем Ольгой Исайчевой. Ранее стало известно, что экс-замдиректора ярославского фонда капремонта сбежала в Армению.

В Ярославле вынесли приговор экс-директору регионального фонда капремонта Источник: Ярославский областной суд / Vk.com











Уголовные дела были возбуждены по материалам проверки прокуратуры Ярославской области. В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном не признал. Судом наложен арест на его имущество на сумму более 16 миллионов рублей.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей», — прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Арест экс-директора фонда капремонта Романа Гайнутдинова, который руководил структурой с 2019 по июнь 2023 года, комментировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он сообщал, что правительство проводило проверку в рамках