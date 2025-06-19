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Криминал Присвоил около 40 миллионов: в Ярославле вынесли приговор экс-директору фонда капремонта

Присвоил около 40 миллионов: в Ярославле вынесли приговор экс-директору фонда капремонта

Роман Гайнутдинов признан виновным в хищении денежных средств

477
2 комментария
В Ярославле вынесли приговор экс-директору фонда капремонта по делу о присвоении денежных средств | Источник: Региональный фонд капремонта Ярославской области / Vk.comВ Ярославле вынесли приговор экс-директору фонда капремонта по делу о присвоении денежных средств | Источник: Региональный фонд капремонта Ярославской области / Vk.com

В Ярославле вынесли приговор экс-директору фонда капремонта по делу о присвоении денежных средств

Источник:

Региональный фонд капремонта Ярославской области / Vk.com

19 июня в Ярославле вынесли приговор бывшему директору регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов 52-летнему Роману Гайнутдинову. Как сообщили в Следственном комитете, его признали виновным в хищении денежных средств в особо крупном размере.

«В период с 2021 года по 2023 год при проведении фондом аукционов на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации и капитальному ремонту многоквартирных домов подсудимый совместно с его первым заместителем обеспечивал победу в аукционах подконтрольным организациям или их контрагентам. <…> В результате преступных действий часть переведенных по ним денежных средств в размере более 38 миллионов рублей была похищена руководителем фонда», — сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Гайнутдинов работал совместно с его первым заместителем Ольгой Исайчевой. Ранее стало известно, что экс-замдиректора ярославского фонда капремонта сбежала в Армению.

В Ярославле вынесли приговор экс-директору регионального фонда капремонта | Источник: Ярославский областной суд / Vk.comВ Ярославле вынесли приговор экс-директору регионального фонда капремонта | Источник: Ярославский областной суд / Vk.com

В Ярославле вынесли приговор экс-директору регионального фонда капремонта

Источник:

Ярославский областной суд / Vk.com

Уголовные дела были возбуждены по материалам проверки прокуратуры Ярославской области. В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном не признал. Судом наложен арест на его имущество на сумму более 16 миллионов рублей.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей», — прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Арест экс-директора фонда капремонта Романа Гайнутдинова, который руководил структурой с 2019 по июнь 2023 года, комментировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он сообщал, что правительство проводило проверку в рамках

Напомним, события, по которым завели уголовное дело, относятся к 2021 году. Тогда фонд капремонта заключил контракты на обследование лифтового хозяйства по всей области. Подрядчиком стала компания «Трансэнерго» из Нижнего Новгорода. За работу она должна была получить более 640 миллионов рублей. При этом, по версии следствия, работы по обследованию лифтового оборудования работниками не выполнялись в полном объеме. Коммерческая организация представила ложные сведения о фактическом выполнении работ. А фонд оплатил работы.

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Варвара Киселёва
корреспондент
Приговор Фонд капремонта Похищение денег
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Комментарии
2
Инженер1
8 минут
Всё, что нужно знать о скрепышах. И о фонде.
Гость
38 минут
Украденные у народа 40 миллионов уже вернул?
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