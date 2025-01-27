Скрывалась в Армении: в Ярославле начался суд над экстрадированной замдиректора фонда капремонта

В Ярославле началось рассмотрение дела Ольги Исайчевой Источник: Ярославский областной суд











27 января в Красноперекопском суде Ярославля началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя директора регионального фонда капремонта Ольги Исайчевой. Ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями и присвоении крупной суммы средств группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

— По версии обвинения, в 2021–2023 годах подсудимая обеспечивала победу в аукционах на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации и капитальному ремонту многоквартирных домов подконтрольным организациям или их контрагентам. В аукционную документацию были включены работы, которые заранее были выполнены сотрудниками фонда или сторонней организацией. Денежные средства фонда, предназначенные для проведения этих работ, присваивались подсудимой и директором фонда, — прокомментировали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Следователи считают, что речь идет об ущербе в размере 50 миллионов рублей. В суде добавили, что в случае признания Исайчевой виновной, ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, Ольга Исайчева была первым заместителем директора фонда капремонта Романа Гайнутдинова, который руководил организацией с 2019 по июнь 2023 года. В 2023 году Гайнутдинова задержали. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, присвоение имущества, вверенного виновному группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями.

После этого Ольга Исайчева сбежала в Армению. Ее объявили в международный розыск, а затем по запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации экстрадировали в Россию.