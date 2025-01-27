НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

6 м/c,

ю-з.

 748мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,13
EUR 102,75
Ликвидируют городскую прокуратуру
Проблемы с электробусами
Проснулись клещи
Обзор на «легкое метро»
Когда построят 3-й мост
Отремонтируют «Лазурный»
Как отдохнуть зимой по-русски
Шура в Ярославле
Цены на овощи
Изнанка экстремального шоу
Криминал Скрывалась в Армении: в Ярославле начался суд над экстрадированной замдиректора фонда капремонта

Скрывалась в Армении: в Ярославле начался суд над экстрадированной замдиректора фонда капремонта

По версии следствия, она с руководителем украли 50 миллионов рублей

653
19 комментариев

В Ярославле началось рассмотрение дела Ольги Исайчевой

Источник:

27 января в Красноперекопском суде Ярославля началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя директора регионального фонда капремонта Ольги Исайчевой. Ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями и присвоении крупной суммы средств группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

— По версии обвинения, в 2021–2023 годах подсудимая обеспечивала победу в аукционах на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации и капитальному ремонту многоквартирных домов подконтрольным организациям или их контрагентам. В аукционную документацию были включены работы, которые заранее были выполнены сотрудниками фонда или сторонней организацией. Денежные средства фонда, предназначенные для проведения этих работ, присваивались подсудимой и директором фонда, — прокомментировали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Следователи считают, что речь идет об ущербе в размере 50 миллионов рублей. В суде добавили, что в случае признания Исайчевой виновной, ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, Ольга Исайчева была первым заместителем директора фонда капремонта Романа Гайнутдинова, который руководил организацией с 2019 по июнь 2023 года. В 2023 году Гайнутдинова задержали. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, присвоение имущества, вверенного виновному группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями.

После этого Ольга Исайчева сбежала в Армению. Ее объявили в международный розыск, а затем по запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации экстрадировали в Россию.

Дело Гайнутдинова также рассматривает Красноперекопский суд.

ПО ТЕМЕ
Суд Фонд капремонта
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
Гость
1 час
Капремонт это афера как и МММ. Население обирают и деньги уходят в карманы чиновникам.
Гость
1 час
Копеечница - она позорит вертикаль власти 👑🌟🌙
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Зовите командира, я научу его летать». Бортпроводник — о самых неприятных пассажирах
Кирилл Фрош
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Мнение
«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление