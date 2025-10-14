НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Криминал Фотографировал и щупал подростков: более 160 пациенток обвинили врача-мормона в сексуальном насилии

Часть пострадавших подвергались домогательствам 11 лет

Часть пострадавших подвергались домогательствам 11 лет

31
На фото трое пострадавших, которые поделились своей историей с CNN | Источник: CNN

На фото трое пострадавших, которые поделились своей историей с CNN

Источник:

CNN

В США более 160 пациенток обвинили семейного врача в сексуальном насилии. Расследование дела начали еще в 2020 году, но только в октябре этого года он добровольно сдался властям.

Как пишет CNN, с февраля 2009 по июль 2020 года от действий 67-летнего Дэвида Фарли пострадали больше 160 девочек и женщин, одной из них меньше 14 лет. Известно, что трое пациенток подвергались насилию на протяжении 11 лет.

Пострадавшие жаловались, что врач уделял чрезмерное внимание осмотру груди и органов малого таза у несовершеннолетних пациенток, проводил гинекологический осмотр без перчаток. Также Фарли фотографировал девочек-подростков без одежды, утверждая, что делает это в образовательных целях.

Дэвид Фарли явился в тюрьму округа Клакамас в штате Орегон, где сдался властям | Источник: Lance Bangs / CNN

Дэвид Фарли явился в тюрьму округа Клакамас в штате Орегон, где сдался властям

Источник:

Lance Bangs / CNN

По данным CNN, многие женщины нашли Фарли через церковь — он был лидером в местной мормонской общине. Статус позволял ему пользоваться доверием пациенток.

«Я очень хорошо помню, как в подростковом возрасте он преследовал меня и моих друзей-ровесников в церкви, буквально загонял в угол, массировал руки и плечи и говорил: „Эй, тебе нужно ко мне зайти“», — вспоминала одна из пострадавших в разговоре с CNN.

В 2020 году более 160 пациенток, некоторым из которых было всего пять лет, подали против врача гражданский иск. В том же году медицинский совет штата Орегон провел расследование и отозвал мединцинскую лицензию Фарли. Полиция тоже начала расследование, но в 2022 году жюри присяжных решило, что доказательств для предъявления обвинения недостаточно.

В 2024 году расследование возобновилось. 10 октября 2025 года Дэвид Фарли сдался властям, и ему предъявили обвинение в сексуальном насилии. Он содержится под залогом в 500 тысяч долларов. Медику разрешено покинуть Орегон, но он от этого отказался и согласился участвовать в судебном процессе.

Виктория Корнеева
Виктория Корнеева
