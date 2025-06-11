Депутата Ярославской областной Думы отправили под домашний арест. В чем его подозревают

Михаила Писарца отправили под домашний арест Источник: Ярославская областная Дума











Депутата Ярославской областной Думы Михаила Писарца отправили под арест. Такое решение 11 июня принял Кировский районный суд Ярославля.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Михаила Писарца, обвиняемого в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца», — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Находиться в заключении Писарец будет до 9 августа 2025 года. Детали его дела пока не разглашаются.

Напомним, информация о задержании Михаила Писарца появилась утром 11 июня. Писарец является депутатом Ярославской областной Думы на постоянной основе, то есть работает за зарплату. Он занимает пост заместителя председателя комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию, также выступает членом комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления. Представляет депутатское объединение «Единая Россия».