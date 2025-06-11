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Криминал Депутата Ярославской областной Думы отправили под домашний арест. В чем его подозревают

Депутата Ярославской областной Думы отправили под домашний арест. В чем его подозревают

В суде озвучили подробности дела

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9 комментариев
Михаила Писарца отправили под домашний арест | Источник: Ярославская областная ДумаМихаила Писарца отправили под домашний арест | Источник: Ярославская областная Дума

Михаила Писарца отправили под домашний арест

Источник:

Ярославская областная Дума

Депутата Ярославской областной Думы Михаила Писарца отправили под арест. Такое решение 11 июня принял Кировский районный суд Ярославля.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Михаила Писарца, обвиняемого в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца», — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Находиться в заключении Писарец будет до 9 августа 2025 года. Детали его дела пока не разглашаются.

Напомним, информация о задержании Михаила Писарца появилась утром 11 июня. Писарец является депутатом Ярославской областной Думы на постоянной основе, то есть работает за зарплату. Он занимает пост заместителя председателя комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию, также выступает членом комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления. Представляет депутатское объединение «Единая Россия».

Часть 4 статьи 159 УК РФ — это мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. По закону, наказанием за данный вид преступления является лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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Екатерина Лещенкова
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Михаил Писарец Депутат Суд Мошенничество
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Комментарии
9
Гость
4 часа
как хорошо быть генералом! как хорошо быть чиновником!
Гость
3 часа
Глядеть тошно, и эти люди управляют Ярославлем, которые себя то прибрать не могут! Только брюхо растят Вседозволенность и распущенность во всём!
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