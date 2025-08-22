НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Помогал коммерсантам: одного из руководителей водоканала в Ярославле обвинили во взяточничестве

Помогал коммерсантам: одного из руководителей водоканала в Ярославле обвинили во взяточничестве

Подробности уголовного дела

Подробности уголовного дела

1 023
2 комментария
Арестован один из руководителей «Ярославльводоканала» | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUАрестован один из руководителей «Ярославльводоканала» | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Арестован один из руководителей «Ярославльводоканала»

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В отношении одного из руководителей АО «Ярославльводоканал» возбудили уголовное дело. Его обвиняют в получении взятки.

«По версии следствия, в период с марта по декабрь 2021 года 46-летний обвиняемый, занимающий должность начальника управления, в силу своего должностного положения получил незаконное денежное вознаграждение в крупном размере за непроведение отборов сточных вод на объекте одного из обществ Ярославля. Кроме того, в 2021 и 2024 годах обвиняемый получил от юридических лиц взятки за заключение договора и невыставление штрафных санкций», — рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

Преступление выявило УФСБ России по Ярославской области. Обвинение руководителю предъявлено по пунктам «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, в составе группы лиц по предварительному сговору, в крупном размере) и ч. 2, 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере, за незаконное бездействие).

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

По данным 76.RU, речь идет о Вячеславе Невском, который занимал в «Ярославльводоканале» пост начальника управления по реализации услуг холодного водоснабжения и водоотведения. Его дело связано делом осужденного Дмитрия Безгина — бывшего руководителя инспекции водных ресурсов ярославского водоканала. 18 августа Безгина приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строго режима и штрафу в размере 4 миллиона рублей. Он признан виновным в получении лично и через посредника взяток в крупном размере. Причем, по двум эпизодам имело место вымогательство взятки.

Судом установлено, в период с октября 2021 года по сентябрь 2024 года Безгин получил от представителей четырех коммерческих предприятий Ярославля 2,8 миллиона рублей за предупреждение о датах обследования объектов и датах отбора проб сточных вод.

Приговор в отношении Безгина в законную силу не вступил. При этом в Ярославском областном суде сообщили, что также в процессе рассмотрения находятся дела по обвинению должностных лиц коммерческих предприятий в даче взятки.

По информации 76.RU, задержание Невского произошло еще в июне. По данным Ярославского областного суда, срок содержания Невского под стражей — до 3 октября 2025 года.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гость
54 минуты
Матёрого взяли!
Гость
4 минуты
А глаза честные-честные! И чуть-чуть уставшие.
