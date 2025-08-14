«Стоимость свыше 49 млн»: в Ярославле вынесли приговор по делу о мошенничестве с муниципальной землей

В Ярославле вынесли приговор по делу о мошенничестве с землей Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославле 12 августа вынесли приговор по делу о мошенничестве с земельными участками на Красноборской и Осташинской улицах. Обвиняемыми по делу проходили 44-летняя предприниматель Екатерина Гущина и 49-летний бизнесмен Альберт Аверин.

Дело рассматривалось в Кировском районном суде. По версии следствия, Гущина и Аверин получали земельные участки на улицах Красноборской и Осташинской улицах под строительство социально значимых объектов. Там должны были возвести образовательную организацию и гаражи для инвалидов.

Но вышеуказанные объекты построены не были. Вместо этого предприниматели с 2013 по 2021 год вводили власти в заблуждение. Они ставили на кадастровый учет якобы построенные объекты, хотя на самом деле их там не было, а затем выкупали землю за 15% от кадастровой стоимости. По той же схеме действовал фигурант, тоже имеющий отношение к Осташинской улице, где должны были построить крематорий. Известно, что по версии следствия, Аверин помогал ему проворачивать махинации с землей.

«В результате противоправных действий похищены два земельных участка общей площадью более 2,2 га, стоимость которых составила свыше 49 млн рублей», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Известно, что Гущина приобрела землю на Красноборской улице, якобы под строительство гаражей для инвалидов в 2015 году. Но позже землю перевели под жилищное строительство и собирались возвести дома высотой до 9–18 этажей. Ранее она как арендатор собрала пакет документов о возведении двух гаражей, зарегистрировала на них право собственности и смогла выкупить землю в упрощенном порядке без торгов за 500 с небольшим тысяч рублей при кадастровой стоимости больше 3,5 миллиона рублей.

Сначала Гущина выкупила участок площадью около 2000 квадратных метров. В 2019 году власти подписали с ней документ о перераспределении земли, по которому ей отошло еще больше 5000 квадратных метров. В 2021 году Гущина перепродала участок, а в 2022 году на нем разрешили строить дома.

Когда в этой истории стали разбираться, через суд территории вернули в муниципальную собственность. Также было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Оба предпринимателя получили условные сроки. Аверину назначили 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года 6 месяцев со штрафом в 500 тысяч рублей. Екатерина Гущина получила 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев со штрафом в 250 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил. Также известно, что Альберт Аверин проходил обвиняемым в обоих случаях: и по истории с Красноборской улицей и Осташинской. Екатерину Гущеву же обвинили в мошенничестве с участком только на Красноборской улице.

А кто должен был строить крематорий?

В уголовном деле был еще один фигурант — бывший учредитель компании «Акрополь», которая должна была построить крематорий на Осташинской улице, Михаил Украинцев. Однако дело по нему было приостановлено, поскольку мужчина отправился на СВО.

Известно, что в 2013 году региональный департамент имущественных и земельных отношений предоставил компании «Акрополь» в аренду земельный участок в Дзержинском районе площадью более 14 тысяч квадратных метров под строительство нового крематория. В декабре 2015 года компания поставила крематорий на кадастровый учет и зарегистрировала на него право собственности.

В апреле 2016 года мэрия Ярославля предоставила компании «Акрополь» земельный участок для эксплуатации крематория. Это позволило выкупить его в упрощенном порядке без торгов за 15% от кадастровой стоимости (за 1,1 миллиона рублей вместо 7,5 миллиона рублей). Только по факту оказалось, что никакого крематория на участке нет.