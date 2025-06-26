Воспитывал олимпийцев: в Ярославле вынесли приговор бывшему тренеру сборной России по фристайлу

В Ярославле вынесли приговор тренеру фристайлистов Александру Понгильскому (на фото — справа) Источник: правительство Ярославской области

В Ярославле вынесли приговор 56-летнему тренеру фристайлистов-олимпийцев Александру Понгильскому. Согласно материалам суда, его обвиняют в трех эпизодах по статье о получении взятки с вымогательством в крупном размере.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно назначить Понгильскому А. Н. наказание в виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 3 000 000 рублей с лишением права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, общественных организациях, связанных с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, на срок 5 лет», — сообщили 76.RU в Ленинском районном суде Ярославля.

Дело поступило в суд в июне 2024 года. Свой приговор тренер услышал спустя год — 25 июня 2025 года. Ему назначили условное наказание с испытательным сроком 5 лет.

«Конфисковать у Понгильского А. Н. денежную сумму, полученную в результате совершения преступлений, то есть в размере 1 485 630 рублей», — добавили в суде.

Александр Понгильский был старшим тренером сборной России по фристайлу в дисциплине «акробатика» с 2018 по 2023 год. Он же готовил спортсменов к Олимпиаде в Корее. Напомним, тогда в дисциплине «фристайл» выступали пять ярославских спортсменов: Илья и Максим Буровы, Павел Кротов, Станислав и Любовь Никитины. По итогам состязаний воспитанник Понгильского Илья Буров взял бронзовую медаль.