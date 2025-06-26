Воспитывал олимпийцев: в Ярославле вынесли приговор бывшему тренеру сборной России по фристайлу

В Ярославле вынесли приговор 56-летнему тренеру фристайлистов-олимпийцев Александру Понгильскому. Согласно материалам суда, его обвиняют в трех эпизодах по статье о получении взятки с вымогательством в крупном размере.
«По совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно назначить Понгильскому А. Н. наказание в виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 3 000 000 рублей с лишением права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, общественных организациях, связанных с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, на срок 5 лет», — сообщили 76.RU в Ленинском районном суде Ярославля.
Дело поступило в суд в июне 2024 года. Свой приговор тренер услышал спустя год — 25 июня 2025 года. Ему назначили условное наказание с испытательным сроком 5 лет.
«Конфисковать у Понгильского А. Н. денежную сумму, полученную в результате совершения преступлений, то есть в размере 1 485 630 рублей», — добавили в суде.
Александр Понгильский был старшим тренером сборной России по фристайлу в дисциплине «акробатика» с 2018 по 2023 год. Он же готовил спортсменов к Олимпиаде в Корее. Напомним, тогда в дисциплине «фристайл» выступали пять ярославских спортсменов: Илья и Максим Буровы, Павел Кротов, Станислав и Любовь Никитины. По итогам состязаний воспитанник Понгильского Илья Буров взял бронзовую медаль.
В 2018 году тренеру указом президента России вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Такую награду присудили за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. В 2023 году он был удостоен почетной грамоты Президента Российской Федерации. Кроме того, согласно информации с сайта Федерации фристайла России, Александр Понгильский — заслуженный тренер России.