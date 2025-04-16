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Криминал подробности В Ярославской области возбудили уголовное дело после задержания чиновника. В чем его подозревают

В Ярославской области возбудили уголовное дело после задержания чиновника. В чем его подозревают

В деле Андрея Сергеичева замешан депутат муниципалитета

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29 комментариев
Задержали главу Гаврилов-Ямского района | Источник: Андрей Сергеичев / Vk.comЗадержали главу Гаврилов-Ямского района | Источник: Андрей Сергеичев / Vk.com

Задержали главу Гаврилов-Ямского района

Источник:

Андрей Сергеичев / Vk.com

В Ярославской области после задержания главы Гаврилов-Ямского района Андрея Сергеичева возбудили уголовное дело. Об этом стало известно 16 апреля.

По данным следователей, вместе с Андреем Сергеичевым был задержан депутат муниципалитета. Оба подозреваются в статье о превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц из корыстной заинтересованности.

«По версии следствия, в 2023 году глава района совместно со вторым фигурантом обеспечили создание благоприятных условий для победы подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности в проводимых закупках на выполнение строительных, монтажных и иных работ на социально значимых, спортивных и образовательных учреждениях района», — указали в пресс-службе ярославского управления СК России.

По данным следователей, в конкурсную документацию включались заведомо невыполнимые условия контрактов, чтобы создавать препятствия к участию других претендентов.

Андрея Сергеичева доставили в управление СК в Ярославле

Источник:

Следком / Telegram

«Что предопределяло признание победителями подконтрольных фигурантам организаций и лиц и последующее заключение с ними контрактов, содержащих завышенную стоимость подлежащих выполнению работ», — уточнили в пресс-службе СУ СК по Ярославской области.

По данным инсайдера 76.RU, вторым подозреваемым по делу проходит — Андрей Голицын. Он является депутатом муниципального совета Гаврилов-Ямского округа, а также числится руководителем компании «Стройкоммунэнерго».

Андрей Голицын&nbsp;— местный депутат и строительный бизнесмен | Источник: Андрей Сергеичев / Vk.comАндрей Голицын&nbsp;— местный депутат и строительный бизнесмен | Источник: Андрей Сергеичев / Vk.com

Андрей Голицын — местный депутат и строительный бизнесмен

Источник:

Андрей Сергеичев / Vk.com

«Противоправные действия подозреваемых повлекли существенное нарушение конкуренции и причинение ущерба бюджету в размере не менее 8 миллионов рублей, которые были выведены на счета подконтрольных юридических и физических лиц», — добавили в Следственном комитете.

ООО «Стройкоммунэнерго» было образовано в 2004 году в Гаврилов-Яме Ярославской области. Гендиректором указан Андрей Голицын. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2024 году фирма заработала 34,8 миллиона рублей, убыток составил 65,6 миллиона рублей.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, а также о наложении ареста на их имущество.

Прокуратура Ярославской области поддержала решение Следственного комитета о возбуждении уголовного дела. Расследование находится на контроле у прокурора Ярославской области Климента Юрздицкого.

Ранее губернатор Михаил Евраев прокомментировал задержание главы Гаврилов-Ямского района. По его словам, в округ была направлена контрольно-ревизионная инспекция. Все подробности о деле задержанного чиновника мы публикуем в онлайн-трансляции.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Задержание Глава района Уголовное дело Гаврилов-Ямский район
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Комментарии
29
Гость
23 часа
...мелочь пузатая..."крупную рыбу" земельную не трогают. ...сами с ней повязаны- перевязаны .
Гость
21 час
А чего так мало статей, всего 4
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