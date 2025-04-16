В Ярославской области возбудили уголовное дело после задержания чиновника. В чем его подозревают

В Ярославской области после задержания главы Гаврилов-Ямского района Андрея Сергеичева возбудили уголовное дело. Об этом стало известно 16 апреля.
По данным следователей, вместе с Андреем Сергеичевым был задержан депутат муниципалитета. Оба подозреваются в статье о превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц из корыстной заинтересованности.
«По версии следствия, в 2023 году глава района совместно со вторым фигурантом обеспечили создание благоприятных условий для победы подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности в проводимых закупках на выполнение строительных, монтажных и иных работ на социально значимых, спортивных и образовательных учреждениях района», — указали в пресс-службе ярославского управления СК России.
По данным следователей, в конкурсную документацию включались заведомо невыполнимые условия контрактов, чтобы создавать препятствия к участию других претендентов.
«Что предопределяло признание победителями подконтрольных фигурантам организаций и лиц и последующее заключение с ними контрактов, содержащих завышенную стоимость подлежащих выполнению работ», — уточнили в пресс-службе СУ СК по Ярославской области.
По данным инсайдера 76.RU, вторым подозреваемым по делу проходит — Андрей Голицын. Он является депутатом муниципального совета Гаврилов-Ямского округа, а также числится руководителем компании «Стройкоммунэнерго».
«Противоправные действия подозреваемых повлекли существенное нарушение конкуренции и причинение ущерба бюджету в размере не менее 8 миллионов рублей, которые были выведены на счета подконтрольных юридических и физических лиц», — добавили в Следственном комитете.
ООО «Стройкоммунэнерго» было образовано в 2004 году в Гаврилов-Яме Ярославской области. Гендиректором указан Андрей Голицын. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2024 году фирма заработала 34,8 миллиона рублей, убыток составил 65,6 миллиона рублей.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, а также о наложении ареста на их имущество.
Прокуратура Ярославской области поддержала решение Следственного комитета о возбуждении уголовного дела. Расследование находится на контроле у прокурора Ярославской области Климента Юрздицкого.
Ранее губернатор Михаил Евраев прокомментировал задержание главы Гаврилов-Ямского района. По его словам, в округ была направлена контрольно-ревизионная инспекция. Все подробности о деле задержанного чиновника мы публикуем в онлайн-трансляции.