НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +11

1 м/c,

ю-в.

 758мм 94%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,02
EUR 93,25
Сотни квартир без воды
Фигуранты по делу главы района
Дайджест ко Дню Победы
Грядет аномальная жара
Умер актер известного театра
Эвакуировали многоэтажку
Звезда «Дома-2» на СВО
Сколько зарабатывают ярославцы
Криминал эксклюзив В Ярославской области задержали главу района. Первые подробности

В Ярославской области задержали главу района. Первые подробности

Андрей Сергеичев руководил администрацией с 2022 года

9 274
32 комментария
В Ярославской области задержали главу Гаврилов-Ямского района | Источник: Администрация Гаврилов-Ямского МР / Vk.comВ Ярославской области задержали главу Гаврилов-Ямского района | Источник: Администрация Гаврилов-Ямского МР / Vk.com

В Ярославской области задержали главу Гаврилов-Ямского района

Источник:

Администрация Гаврилов-Ямского МР / Vk.com

16 апреля стало известно о задержании 55-летнего главы Гаврилов-Ямского района Ярославской области Андрея Сергеичева. Информацию об этом подтвердил источник 76.RU. О какой именно статье может идти речь, пока не раскрывается.

В самой администрации Гаврилов-Ямского района на вопрос корреспондента 76.RU о задержании главы ответили коротко:

«Без комментариев, девушка».

Телефон Сергеичева отключен.

Тем временем на сайте администрации Андрей Сергеичев всё еще указан как глава.

Андрей Сергеичев возглавил администрацию в 2022 году | Источник: Администрация Гаврилов-Ямского муниципального районаАндрей Сергеичев возглавил администрацию в 2022 году | Источник: Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района

Андрей Сергеичев возглавил администрацию в 2022 году

Источник:

Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района

Сергеичев Андрей Борисович родился 21 ноября 1969 года. По информации с сайта администрации, он имеет высшее профессиональное образование. В 2006 году окончил Институт управления по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит» в Архангельске. В 2010 году — Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина по направлению «электроснабжение». Главой Гаврилов-Ямского района он стал в октябре 2022 года. Андрея Сергеичева выбирали депутаты. По словам на тот момент и. о. главы района Андрея Забаева, решение было единогласным.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Задержание Глава района Гаврилов-Ямский район
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY7
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
32
Гость
16 апреля, 15:58
Секретарь Гаврилов-Ямского местного отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Да кто бы сомневался.
Гость
16 апреля, 16:35
Какая радостная новость!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«На диване лежали лубриканты и всякие штуки»: холостяк поделился опытом общения на сайтах знакомств
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«У людей знатно полыхает»: эксперт объяснил, почему застройщики умышленно затягивают сдачу домов
Никита Словиковский
Основатель портала аренды и агентства недвижимости «Драже»
Мнение
Болельщик ярославского «Локомотива» — о предстоящем матче КХЛ: «„Авангард“ сильно прокачался»
Артем Ушков
блогер
Мнение
Почем теперь беременные школьницы и что положено будущему отцу из 10-го «Б»
Денис Лебедев
Мнение
По уши в зерне. Как вымирает сельское хозяйство на плодородном юге и почему выдающийся урожай не спасает
Ирина Бабичева
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление