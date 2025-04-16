В Ярославской области задержали главу района. Первые подробности

16 апреля стало известно о задержании 55-летнего главы Гаврилов-Ямского района Ярославской области Андрея Сергеичева. Информацию об этом подтвердил источник 76.RU. О какой именно статье может идти речь, пока не раскрывается.

Сергеичев Андрей Борисович родился 21 ноября 1969 года. По информации с сайта администрации, он имеет высшее профессиональное образование. В 2006 году окончил Институт управления по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит» в Архангельске. В 2010 году — Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина по направлению «электроснабжение». Главой Гаврилов-Ямского района он стал в октябре 2022 года. Андрея Сергеичева выбирали депутаты. По словам на тот момент и. о. главы района Андрея Забаева, решение было единогласным.