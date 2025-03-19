Мэра Стамбула задержали: в Турции ограничили доступ к соцсетям, лира рухнула

В Турции не могут включить YouTube и TikTok Источник: Елена Бикташева / E1.RU











Мэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта задержали и под конвоем полиции доставили в суд. Об этом сообщает CNN Türk.

По информации телеканала, в ходе расследования, инициированного в отношении администрации Стамбула, задержали 106 человек, среди которых был и сам Имамоглу. Их подозревают в коррупции, взяточничестве и подкупе.

В резиденции Имамоглу проводятся обыски. Политик, представляющий оппозиционную Республиканскую народную партию (РНП), уже прокомментировал свой арест. Он заявил, что не намерен поддаваться давлению со стороны властей.

«Заглядывая в будущее, можно сказать, что это попытка устранить своего политического конкурента и сохранить свою власть. То, что происходит сегодня, также является атакой, направленной на то, чтобы разрушить надежды народа Турции на мир и демократию. Это попытка саботировать инициативу перемен, которая начнется в Турции и распространится на Ближний Восток», — заявляют в Демократической партии Турции.

Как отмечается в заявлении партии, Имамоглу — основной соперник действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в случае проведения досрочных президентских выборов.