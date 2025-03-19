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Криминал Мэра Стамбула задержали: в Турции ограничили доступ к соцсетям, лира рухнула

Мэра Стамбула задержали: в Турции ограничили доступ к соцсетям, лира рухнула

106 человек из администрации города подозревают в коррупции

1 062
4 комментария
В Турции не могут включить YouTube и TikTok | Источник: Елена Бикташева / E1.RUВ Турции не могут включить YouTube и TikTok | Источник: Елена Бикташева / E1.RU

В Турции не могут включить YouTube и TikTok

Источник:

Мэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта задержали и под конвоем полиции доставили в суд. Об этом сообщает CNN Türk.

По информации телеканала, в ходе расследования, инициированного в отношении администрации Стамбула, задержали 106 человек, среди которых был и сам Имамоглу. Их подозревают в коррупции, взяточничестве и подкупе.

В резиденции Имамоглу проводятся обыски. Политик, представляющий оппозиционную Республиканскую народную партию (РНП), уже прокомментировал свой арест. Он заявил, что не намерен поддаваться давлению со стороны властей.

«Заглядывая в будущее, можно сказать, что это попытка устранить своего политического конкурента и сохранить свою власть. То, что происходит сегодня, также является атакой, направленной на то, чтобы разрушить надежды народа Турции на мир и демократию. Это попытка саботировать инициативу перемен, которая начнется в Турции и распространится на Ближний Восток», — заявляют в Демократической партии Турции.

Как отмечается в заявлении партии, Имамоглу — основной соперник действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в случае проведения досрочных президентских выборов.

На фоне задержания мэра Стамбула в Турции ограничили доступ к нескольким соцсетям, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks на своей странице в соцсети X. Так, турецкие пользователи не могут открыть YouTube, X, TikTok и другие. Детали происходящего пока не уточняются. Кроме того, турецкая лира достигла рекордно низкого уровня: курс доллара впервые дошел до отметки в 37 лир.

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Турция Стамбул Коррупция
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Комментарии
4
Инженер1
7 часов
Турция - тоже скрепная страна! Скрепыши всех стран объединились.
Гость
8 часов
А у нас это в масштабе страны.
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