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Криминал Задержали Елену Блиновскую эксперт «Это показательная казнь»: адвокат рассказал, что будет с имуществом Блиновской после приговора

«Это показательная казнь»: адвокат рассказал, что будет с имуществом Блиновской после приговора

Юрист также объяснил приговор коучу из Ярославля

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9 комментариев
Юрист объяснил, почему Блиновскую посадили на пять лет | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU Юрист объяснил, почему Блиновскую посадили на пять лет | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Юрист объяснил, почему Блиновскую посадили на пять лет

Источник:

В понедельник, 3 марта, Савеловский районный суд Москвы приговорил к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 1 миллиона рублей ярославскую «королеву марафонов» Елену Блиновскую. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. С блогера также взыщут 587 миллионов рублей недоплаченных налогов и конфискуют имущество.

Как сообщали наши коллеги из MSK1.RU с места событий, после заседания сторона защиты назвала решение суда жестким. На вопрос о том, с кем останутся дети, адвокат Елены Наталья Сальникова сказала, что родители «сами разберутся».

Адвокат и юрист по уголовным делам Андрей Конышев объяснил, почему суд приговорил Блиновскую именно к пяти годам колонии. Гособвинение запрашивало 6 лет лишения свободы, а по совокупности трех статей (174.1, 187 и 198 УК РФ) блогеру могло грозить до 7,5 лет.

— Преступление по статье об отмывании и легализации денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. — Прим. ред.) трудно доказать, — рассказал Конышев в беседе с MSK1.RU. — Тот срок, который ей сейчас назначил суд, это что-то из ряда вон выходящее. Думаю, что это сделали специально, чтобы у всех дело было на виду — это показательная казнь.

В моей практике были дела по аналогичной статье. Были и оправдательные, и обвинительные приговоры. Но такого срока у меня на практике никогда не было.

По словам адвоката, прокуратура практически всегда запрашивает для обвиняемого наибольший срок наказания. Суд, в свою очередь, находит золотую середину с учетом стороны защиты и обвинения, а также характеристики обвиняемого.

— Защита Блиновской просила у суда отсрочку от исполнения наказания до достижения ее детьми 14 лет, — объяснил Конышев. — Насколько я понимаю, раз они просили применить отсрочку приговора, то сама Блиновская признавала свою вину. И просили минимальное наказание, а никак не реальное лишение свободы.

Андрей Конышев пояснил, что если суд утвердил конфискацию имущества, то в приговоре должно быть указано, что именно уйдет в доход государства.

— Потерпевшей стороной по этому делу являются не физические лица, а именно государство в лице недоимке налогов и отмывании денег. Поэтому конфискация пойдет в доход государства, — рассказал адвокат.

Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля 2023 года при попытке пересечь границу с Белоруссией. Налоговая насчитала у нее 1,4 миллиарда рублей долга, ее счета заблокировали. Изначально ярославну отправили под домашний арест, однако с января 2024 года, после того, как она устроила вечеринку под домашним арестом, где побывала свидетельница по ее делу, Елена находится в СИЗО.

Кто такая Елена Блиновская мы рассказывали в большом тексте.

После задержания Блиновской, в мае 2023 года, ее муж Алексей также оказался в поле зрения правоохранителей. Следственный комитет предъявил ему обвинение, назвав пособником жены. Блиновского следователи считают виновным в отмывании денег в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов в крупном размере. В апреле 2024 года стало известно, что Блиновский ушел на СВО. А позже он был объявлен в федеральный розыск.

В начале января 2025 года Елену Блиновскую признали банкротом и прекратили дело о взыскании 1,1 миллиарда рублей по налогам. Об этом сообщило РИА Новости. Но это не значит, что блогер не должна будет вернуть долг.

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Елена Блиновская Приговор Суд Адвокат Неуплата налогов
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Комментарии
9
Гость
1 час
потому что я русский, это всё и объясняет Русская многодетная мать а если бы была из дотационых то не посмели бы и подойти
Гость
1 час
Интересно а тромб оторвётся?
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