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Криминал Задержали Елену Блиновскую онлайн-трансляция У входа — толпа журналистов. Савеловский суд вынесет приговор Елене Блиновской. Онлайн

У входа — толпа журналистов. Савеловский суд вынесет приговор Елене Блиновской. Онлайн

Ранее прокуратура запросила «королеве марафонов» шесть лет колонии

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Сегодня, 3 марта, Савеловский суд вынесет приговор Елене Блиновской. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (свыше 918 миллионов рублей), легализации денежных средств и в двух эпизодах эпизодах неправомерного оборота средств платежей. Максимальный срок, коорый грозит ей по этим статьям — 10,5 года колонии.

MSK1.RU следит за заседанием в режиме реального времени.

Римма Багдасарян

Журналисты начали собираться у здания Савеловского суда, передает корреспондент MSK1.RU.

У входа — толпа журналистов. Савеловский суд вынесет приговор Елене Блиновской. Онлайн | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUУ входа — толпа журналистов. Савеловский суд вынесет приговор Елене Блиновской. Онлайн | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:
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Римма Багдасарян

Как судили Блиновскую

27 февраля в Савеловском суде прошло финальное слушание по делу. Тогда защита Елены Блиновской обратилась к суду с просьбой освободить ее от наказания за истечением срока давности.

Сама «королева марафонов» раскаялась и попросила применить 82 статью УК РФ (об отсрочке отбывания наказания, по которой суд может отсрочить ее попадание в колонию до достижения детьми 14-летия. — Прим.ред.), чтобы иметь возможность участвовать в воспитании детей.

— Инкриминированные мне статьи подразумевают и иные виды наказаний, помимо лишения свободы. И учитывая то, что наказание повлияет не только на мою семью, моих детей: старшего сына, который заканчивает 9-й класс, близнецов, которые учатся в средней школе, и дочку, которой скоро исполнится 5 лет, — сказала она.

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Римма Багдасарян

Свидетели

В ноябре 2024 года свидетели стали давать показания. В суде допросили Дарью Бондаренко — она руководила марафонами Блиновской. По ее словам, компания занималась оказанием образовательных услуг в интернете.

Следующей перед судом выступила SMM-менеджер Мария Житарева. Девушка с профильным высшим образованием трудилась у Блиновской с 2019 года. В ее обязанности также входило привлечение блогеров для рекламы марафонов по бартеру. Взамен им обещали бесплатное прохождение марафонов. Зарплата у Житаревой была порядка 250 000 рублей, получала она ее от ИП Блиновской.

Девушка пояснила, что в апреле 2022 года супруги Блиновские собрали всех сотрудников и предложили уволиться по собственному желанию. Именно тогда она и перестала трудиться на блогеров, а позже узнала, что все сотрудники были трудоустроены в разных фирмах.

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Римма Багдасарян

Уголовное дело

Блиновскую задержали в апреле 2023 года в Смоленской области, через несколько дней после сообщений о начале проверки. Блиновская попыталась выехать за границу, но ее задержали при попытке уехать в Белоруссию. Она была долгое время под домашним арестом, пока в декабре 2023 года не решила провести дома «новогоднюю вечеринку».

Выяснилось, что на ту встречу пришла девушка, которая проходила по делу как свидетель. После этого в начале 2024 года суд отправил Блиновскую в СИЗО. В марте она просила встречи с детьми. А ее партнеры при этом умудрились запустить «марафон успеха» от имени Блиновской. По версии следствия, она скрыла налоги более чем на 918 миллионов рублей и легализовала 43 миллиона.

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Римма Багдасарян

Кто такая Елена Блиновская

Елена Блиновская (Останина) родилась 25 августа 1981 года в поселке Опарино Кировской области. Позже семья перебралась в Ярославль. Там отец Блиновской, Олег Останин, открыл ветеринарную клинику, а мать, Нина Останина, работала бухгалтером.

После школы Блиновская поступила в Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова на экономический факультет.

Источник: Вера Борисова / MSK1.RUИсточник: Вера Борисова / MSK1.RU
Источник:

В 2009 году она вышла замуж за бизнесмена Алексея Блиновского. В браке у пары родились четверо детей: сын Всеволод (16 лет), близнецы Платон и Мирон (14), а также дочь Аврора (4 года).

В декрете Блиновская начала заниматься блогерством — она делилась с подписчиками мыслями о воспитании детей и рассказывала о своей жизни. Позже это стало приносить заработок — в 2015 году она запустила «марафон желаний». Тогда курс стоил 2 тысячи рублей. На нем Блиновская учила правильно мечтать, работать с подсознанием, рассказывала, как избавиться от бесплодия.

К 2017 году аудитория «марафонов желаний» составила 5 тысяч человек. Спустя год Блиновские переехали в Москву. В 2020 году блогер снялась в фильме Даши Чаруши «Марафон желаний» (18+), где сыграла роль «главной по исполнению желаний». К тому моменту аудитория ее курсов достигла отметки в 100 тысяч человек.

Стоимость марафонов Блиновской варьировалась от 4,5 до 200300 тысяч рублей в зависимости от тематики и тарифа.

В 2022 году Блиновская стала ведущей реалити-шоу «Дом исполнения желаний» (16+). Она помогала участницам изменить жизнь с помощью «утренней аффирмации», наладить отношения с супругом с помощью готовки, «пройти внутреннюю и внешнюю трансформацию» во время путешествий и делилась бьюти-секретами.

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Елена Блиновская Суд Приговор Блогер Марафоны
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Комментарии
1
Гость
14 минут
Россия-- тюрьма для народов- а ведь на её месте должен быть он-
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