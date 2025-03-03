У входа — толпа журналистов. Савеловский суд вынесет приговор Елене Блиновской. Онлайн

27 февраля в Савеловском суде прошло финальное слушание по делу. Тогда защита Елены Блиновской обратилась к суду с просьбой освободить ее от наказания за истечением срока давности.

Сама «королева марафонов» раскаялась и попросила применить 82 статью УК РФ (об отсрочке отбывания наказания, по которой суд может отсрочить ее попадание в колонию до достижения детьми 14-летия. — Прим.ред.), чтобы иметь возможность участвовать в воспитании детей.

— Инкриминированные мне статьи подразумевают и иные виды наказаний, помимо лишения свободы. И учитывая то, что наказание повлияет не только на мою семью, моих детей: старшего сына, который заканчивает 9-й класс, близнецов, которые учатся в средней школе, и дочку, которой скоро исполнится 5 лет, — сказала она.