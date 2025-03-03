В колонию на пять лет: как блогер из Ярославля Елена Блиновская отреагировала на приговор. Видео

По словам адвоката, с Еленой она пока не разговаривала Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











3 марта Савеловский районный суд Москвы приговорил блогера и коуча личностного роста из Ярославля Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима и штрафу в миллион рублей. В зале суда присутствовали родители Елены — Нина и Олег Останины.

Суд постановил удовлетворить иск прокурора о взыскании с Блиновской 587 миллионов рублей. Как передают наши коллеги из MSK1.RU из зала суда, ее имущество конфискуют.

Елена выслушивала приговор со спокойным лицом, стараясь не показывать эмоций. Она смотрела на судью, иногда опуская глаза в пол. На заседание она пришла в том же, в чем и обычно — на блогере была черная футболка и серый пиджак.

Елена Блиновская спокойно выслушала решение суда Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Блогер старалась не показывать эмоций Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Елена Блиновская просила отсрочку наказания, пока детям не исполнится 14 лет Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Елена Блиновская не обращала внимания на толпу журналистов Источник: Эльдар Кочесоков / StarHit

Адвокат «королевы марафонов» Наталья Сальникова выглядела обеспокоенной.

Адвокат внимательного слушала решение судьи Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











После оглашения приговора задавать вопросы Блиновской запретили, приставы просили журналистов и слушателей покинуть зал суда.

Елена Блиновская была задержана еще в апреле 2023 года Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Как только заседание закончилось, родители Елены Блиновской покинули здание Савеловского суда. Они не стали разговаривать с прессой и как-то комментировать приговор своей дочери. Супругов преследовали десятки журналистов.

— Дочино имя просто растерзали, — тихо сказала мама Елены Нина Останина.

Родители Елены Блиновской не стали комментировать приговор дочери Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Пара спешно покинула зал суда Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года в Смоленской области, через несколько дней после сообщений о начале проверки. Блогер пыталась выехать за границу, но ее задержали при попытке оказаться в Белоруссии.

«Королеву марафонов» поместили под домашний арест, но в начале 2024 года после скандальной вечеринки ее отправили в СИЗО. Выяснилось, что новогоднюю встречу у блогера пришла девушка, которая проходила по делу как свидетель.

27 февраля 2025 года прошло финальное слушание по делу. Тогда защита Елены Блиновской обратилась к суду с просьбой освободить ее от наказания за истечением срока давности. Сама «королева марафонов» раскаялась и попросила применить 82 статью УК РФ (об отсрочке отбывания наказания, по которой суд может отсрочить ее попадание в колонию до достижения детьми 14-летия. — Прим. ред.), чтобы иметь возможность воспитывать своих четырех детей.