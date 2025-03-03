Заложил взрывное устройство: в Ярославле жителя осудили за госизмену и покушение на диверсию

В Ярославле прошел суд по делу о госизмене Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославле за госизмену и другие преступления осужден 24-летний Иван Хрипко. Речь идет о молодом человеке, который заложил взрывное устройство на станции Филино в Заволжском районе. Приговор вынес Ярославский областной суд 28 февраля.

— Гражданин России признан виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ), в покушении на диверсию (ч.3 ст. 30 ч. 2 пп. «а, в» ст. 281 УК РФ), в прохождении обучения в целях осуществления диверсионной деятельности (ст. 281.2 УК РФ), а также в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывного устройства (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ), — сообщили в пресс-службе суда.

Дело рассматривали в закрытом судебном заседании. Осужденному назначили наказание в виде 20 лет лишения свободы. Первые два года он должен находиться в тюрьме, оставшееся время — в исправительной колонии строгого режима.

— В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий подтверждена причастность Хрипко к оказанию помощи украинским спецслужбам в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, прохождению обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, незаконному изготовлению взрывчатых веществ и покушению на совершение диверсии, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области изданию ТАСС.

Приговор в законную силу не вступил.