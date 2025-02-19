«Жалею, что отменена смертная казнь»: как маньяк из МЧС 13 лет насиловал и убивал женщин

Ирина Вахрушева — последняя жертва серийного убийцы Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











В апреле 2017 года в Верхней Пышме Свердловской области объявили поиски 30-летней Ирины Вахрушевой. Вечером 15-го числа она собралась в гости к подруге, но так и не дошла до нее.

Ирина перестала выходить на связь около восьми вечера, в 23:40 ее гражданский супруг Андрей обратился в полицию. Дома ее также ждал пятилетний ребенок от первого брака.

— Это маньяк какой-то или пьяные отморозки. Никаких угроз ей раньше не поступало, — говорил во время поисков Андрей.

Позже в подвале дома по соседству с тем, где жила Ирина, нашли ее окровавленный воротник от куртки и пустую сумку. У входа в подвал всё также было залито кровью.

Два дня спустя Ирину нашли мертвой. Она стала жертвой Алексея Фалькина, бывшего спасателя, получившего прозвище «маньяк из МЧС». В этом материале E1.RU рассказывает историю его зверств.

Убийство Ирины Вахрушевой. Последнее преступление

Ирина должна была дойти до соседней многоэтажки. Подруги разговаривали по телефону, но связь прервалась. Знакомая Ирины даже вышла ее встречать, но так и не дождалась. Поиски завершились 17 апреля.

Убийца расправился с Ириной в подвале десятиэтажки — там, где всё было залито кровью.

Фалькина поймали до того, как нашли тело. Он сам рассказал силовикам, что спрятал труп в нескольких десятках метров от обочины дороги.

Вычислить убийцу помог случай. На машину Алексея, которая перекрывала проезд, обратил внимание житель Верхней Пышмы. Он счел это подозрительным и передал в полицию запись с видеорегистратора, на которой отчетливо был виден госномер Renault Logan. По нему быстро установили владельца, а когда осматривали авто, нашли в багажнике кровь убитой Ирины Вахрушевой.

Позже стало известно, что когда Фалькин так припарковался, Ирина уже была мертва. Он подогнал машину, чтобы погрузить в нее тело . Задержанный отпираться не стал и быстро во всём сознался.

У Ирины остался пятилетний ребенок Источник: страница Ирины Вахрушевой











Убийца признался, что в Верхней Пышме оказался не случайно, он специально ездил и искал жертву, чтобы изнасиловать. На пути встретилась Ирина.

Когда Фалькин напал, она подумала, что ее грабят, и сама отдала две тысячи рублей — всё, что у нее с собой было. Деньги тот взял, но жертву не отпустил. Продолжая угрожать ножом, он повел ее в подвал, держа за шею сзади.

Возможность спасти молодую мать была как минимум у двух человек. Об этом в программе «Маньяки» от Premier рассказывал Эльдар Искендеров, следователь по особо важным делам третьего отдела регионального СКР.

— Когда он вел ее в подвал, им навстречу попалась женщина . Вахрушева попросила у нее помощи, но женщина никак не отреагировала и прошла мимо. Из окна их также видел мужчина, но не придал значения. Подумал, что кто-то просто поругался и это семейные разборки, — вспоминает следователь.

Фалькина привозили на место убийства для следственного эксперимента Источник: Городские медиа











При этом Ирина активно сопротивлялась. Когда они были уже в подвале, телефон Вахрушевой разрывался от звонков подруги. На один из них она даже смогла ответить, от чего маньяк пришел в ярость.

Об этом Эльдар Искендеров рассказывал в интервью ведомственному журналу регионального СК.

— Поняв, что это, возможно, последний шанс, она ответила на звонок и попыталась продиктовать адрес того места, где они находились. Увидев это, Фалькин буквально озверел. Он вырвал из ее рук телефон, бросил на землю и проткнул ножом — это был не обыкновенный кухонный нож, а настоящее холодное оружие. Стало понятно, что женщину ждет та же участь, — описывал события следователь.

Пока он был занят уничтожением телефона, она схватила из сумки бутылку вина [которую несла в гости к подруге] и дважды ударила насильника по голове. Отбиться, к сожалению, так и не получилось. Эльдар Искендеров следователь

Алексей изнасиловал Ирину и зарезал, нанеся около 40 ножевых. Всё произошло в подвале дома на Уральских Рабочих, 46а, где позже нашли вещи жертвы. Сначала убийца бросил там и тело, но вскоре вернулся.

— Он сбежал, но, подумав, решил замести следы. Пришел на место происшествия, сначала вырезал половые органы жертвы, после чего поместил труп потерпевшей в багажник и вывез в лесополосу, гениталии он закопал на своем огороде, — рассказывал следователь в программе «Маньяки».

У входа в подвал многоэтажки всё было залито кровью Источник: Городские медиа











По словам следователя, главной задачей для преступника было именно изнасилование. Убивал он тех жертв, кто пытался дать ему отпор.

Жестокость видел с самого детства

Жестокость Алексея развивалась с самого детства. Об этом следователям говорили и он, и его мама.

— Мать говорила, что избыточное сексуальное влечение Фалькину передалось от его отца . Когда сын был еще маленьким, отец постоянно избивал мать и требовал от нее вступления в половые контакты. Избиение происходило на глазах Фалькина, и суть отношения к женщинам была заложена в нём с детства, — рассказывал в интервью Эльдар Искендеров.

Он изначально относился к женщинам с жестокостью, поскольку это было в нём воспитано его отцом. Эльдар Искендеров следователь

Сам насильник рассказывал, как еще в детском саду воспитатель ловила его за мастурбацией, а еще он уговаривал девочку оголиться в его присутствии. Со временем половое влечение только нарастало.

Когда Алексея задержали, ему было 34 года. Он жил в Екатеринбурге, работал токарем, а до этого служил в МЧС.

У него было две дочери, с женой он развелся в 2013 году. В том же году Фалькин был судим, но к этому моменту вернемся позже.

Задушил и надругался над телом

Первое убийство Фалькин совершил в 2004 году. Ему тогда было 22 или 23 года.

Жертвой стала Надежда Табулина. Пьяный Фалькин подошел к ней на остановке и сразу предложил заняться сексом, а когда та отказалась — изнасиловал и убил.

Ее отец Сергей в выпуске программы «Маньяки» со слезами на глазах признавался, что до сих пор винит себя в случившемся.

— Виню себя за тот день. Задержался на работе до половины первого ночи. Пришел домой, а ее нет. Понял сразу, что дело неладно. Иначе она бы позвонила, — говорит отец убитой. — Я бы лучше в тот же день свою жизнь отдал, только бы она жила.

Подробности убийства отцу рассказали не сразу. Только потом он узнал, что его дочь насиловали уже мертвой.

Увечья были такими, что хоронили Надежду в закрытом гробу Источник: шоу «Маньяки» / Premiere (18+)











Похожим образом Фалькин нашел еще одну жертву. Это было в поселке Кедровка.

Около шести утра Алексей ехал на своем авто и увидел, что на остановке стоит одинокая женщина и ждет автобус. Он оставил машину подальше, подошел к женщине, завел разговор, спросил расписание автобуса, а потом повел в лес, угрожая отверткой.

— На теле было тридцать с чем-то ударов отверткой. Я сопротивлялась, кричала: «Помогите», но в шесть утра, видимо, все спят. Никто ничего не слышал, — вспоминает Ева события того утра. — Он начал душить и сказал, что задушит, если я не замолчу. Думаю, я была уже не первой жертвой , потому что он всё время повторял: «Почему сегодня такой облом».

Ева показывает, с какой стороны к ней подошел маньяк на остановке Источник: шоу «Маньяки» / Premiere (18+)











Ева признается, что мысленно уже со всеми прощалась, когда Фалькин стал ее душить. К счастью, на крики женщины выбежал рабочий с пилорамы. Увидев его, маньяк выдернул отвертку и убежал.

— Мне кажется, это не проходит. Останется на всю жизнь, — говорит Ева о пережитом.

Жертва вспоминает, что постоянно плакала, была очень ранимой, боялась ходить на ту остановку одна и даже выходить из дома. После тех событий распалась ее семья , с мужем они развелись.

12 лет изнасилований и убийств

Среди других злодейств Фалькина — нападение на несовершеннолетнюю девочку с ДЦП, которую он увел в лес прямо на глазах у матери и издевался над ней больше полутора часов, убийство бегуньи в парке на Уралмаше и другие тяжкие преступления.

Всего за двенадцать с половиной лет на его счету оказалось больше 30 преступлений. Он не останавливался ни перед чем: добычей маньяка стали даже девятилетняя девочка и пенсионерка.

После задержания Фалькин, надеясь, что так избежит пожизненного срока, заключил сделку со следствием. Он признался в двух квартирных кражах, которые совершил еще в детстве, в изнасилованиях и убийствах. Соглашение расторгли, потому что экс-пожарный пытался выдать себя за невменяемого и преуменьшал число преступлений.

С виду Фалькин вел приличную жизнь, но вдали от семьи и друзей хладнокровно насиловал и убивал Источник: страница Алексея Фалькина











По делу Фалькина потерпевшими признали 16 человек. Есть и жертвы, которых найти не удалось, хотя преступник дал признательные показания. Маньяк действовал жестоко, угрожал и запугивал, так что некоторые просто не заявляли в полицию. Так было в случае с изнасилованием двух детей.

— Ему было 13 лет. Мальчика он встретил на улице, начал ему угрожать, затащил в кусты, а девочку уговорил. Она была маленькая и не понимала характер совершаемых действий. Он ей просто предложил за это «Киндер сюрприз». С девочкой совершил половой акт, а против мальчика — насильственные действия сексуального характера. Мы принимали меры по их поиску, но результатов это не принесло, — говорит следователь Эльдар Искендеров.

При этом Фалькин уже был судим. В 2012 году он подвозил учительницу из Березовского, заехал с ней в лес и изнасиловал. Год спустя извращенца поймали и осудили, он сел, но через два года вышел условно-досрочно и вернулся к преступлениям.

«Больше раскаивался из-за того, что его поймали»

В суде Алексей заявлял, что раскаивается, а всё произошедшее списывал на болезнь и утверждал, что мысли о преступлениях крутились в голове и сопротивляться он не мог. Экспертиза показала, что бывший спасатель вменяем.

Следователь в раскаяние маньяка не верит. По его словам, слишком уж велика была радость, с которой тот в деталях перечислял, как и кого убивал.

— Говоря по правде, он сообщил о совершенных им преступлениях очень эмоционально, но это не значит, что он раскаивался в их совершении. Это значит лишь, что он рассказывал о происходивших в его жизни криминальных событиях, переживая заново все преступления, которые совершил. Так, при проверках показаний на месте он с удовольствием, крайне активно показывал, как именно он совершал преступления. Криминалистический манекен при этом очень пострадал . Фалькин детально показывал, как прыгал на потерпевших, наносил им удары, душил и так далее, — вспоминал Эльдар Искендеров в интервью для журнала СКР области.

Я ни разу не заметил, что он раскаивается. Если можно так сказать, он больше раскаивался из-за того, что его поймали, чем из-за того, что совершил. Эльдар Искендеров следователь

Дали больше чем пожизненное

12 октября 2018 года Алексея Фалькина приговорили к пожизненному лишению свободы и обязали выплатить два миллиона рублей матери Ирины Вахрушевой.

Пожизненный срок ему дали не только за убийство молодой матери, но и за ряд других преступлений. К тому моменту прокуратура сообщала о том, что с 2004 по 2017 год жертвами Фалькина стали 8 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Трое были убиты.

Когда Фалькину вынесли первый приговор, всё заседание он прятал лицо Источник: Городские медиа











Уже в апреле 2019 года к пожизненному сроку добавили еще 20 лет за серию изнасилований. Маньяк пытался обжаловать решение в Верховном суде, но получил отказ. Наказание он отбывает в исправительной колонии особого режима, в одиночной камере.