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Криминал эксклюзив «Ничто не предвещало»: в Ярославской области молодой сотрудник полиции покончил с собой

«Ничто не предвещало»: в Ярославской области молодой сотрудник полиции покончил с собой

Что известно о трагедии

2 493
5 комментариев

Что произошло в Ярославской области

В Борисоглебском районе Ярославской области покончил с собой сотрудник полиции. Об этом сообщил источник 76.RU, знакомый с ситуацией. Известно, что погибшему было 26 лет.

— Но пока непонятно, что послужило причиной. Адекватный. Исполнительный. Ничто не предвещало, — рассказал наш собеседник.

Инсайдер 76.RU рассказал, что трагедия произошла в выходные, в ночь с 3 на 4 ноября, в поселке Борисоглебский. В правоохранительных органах ситуацию не комментируют. Известно, что силовикам предстоит разобраться, из-за чего случалась трагедия.

Ранее мы рассказывали, что на прошлой неделе во Фрунзенском районе Ярославля под окнами многоэтажки нашли тело мужчины. Трагедия произошла в ЖК на проспекте Фрунзе. Порталу 76.RU в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области сообщили, что предварительная версия — суицид. Мужчина скончался на месте.

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Комментарии
5
Гость
1 час
Понял что такое полиция и чем они занимаются на самом деле
Гость
1 час
Застрелился? Повесился? Отравился? Выбросился из окна? Хотя вряд-ли, там нет высотных домов.
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