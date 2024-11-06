«Ничто не предвещало»: в Ярославской области молодой сотрудник полиции покончил с собой

Что произошло в Ярославской области Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Борисоглебском районе Ярославской области покончил с собой сотрудник полиции. Об этом сообщил источник 76.RU, знакомый с ситуацией. Известно, что погибшему было 26 лет.

— Но пока непонятно, что послужило причиной. Адекватный. Исполнительный. Ничто не предвещало, — рассказал наш собеседник.

Инсайдер 76.RU рассказал, что трагедия произошла в выходные, в ночь с 3 на 4 ноября, в поселке Борисоглебский. В правоохранительных органах ситуацию не комментируют. Известно, что силовикам предстоит разобраться, из-за чего случалась трагедия.