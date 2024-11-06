«Ничто не предвещало»: в Ярославской области молодой сотрудник полиции покончил с собой

В Борисоглебском районе Ярославской области покончил с собой сотрудник полиции. Об этом сообщил источник 76.RU, знакомый с ситуацией. Известно, что погибшему было 26 лет.
— Но пока непонятно, что послужило причиной. Адекватный. Исполнительный. Ничто не предвещало, — рассказал наш собеседник.
Инсайдер 76.RU рассказал, что трагедия произошла в выходные, в ночь с 3 на 4 ноября, в поселке Борисоглебский. В правоохранительных органах ситуацию не комментируют. Известно, что силовикам предстоит разобраться, из-за чего случалась трагедия.
Ранее мы рассказывали, что на прошлой неделе во Фрунзенском районе Ярославля под окнами многоэтажки нашли тело мужчины. Трагедия произошла в ЖК на проспекте Фрунзе. Порталу 76.RU в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области сообщили, что предварительная версия — суицид. Мужчина скончался на месте.