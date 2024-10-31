Под окнами ЖК в спальном районе нашли бездыханное тело ярославца

Днем в четверг, 31 октября, во Фрунзенском районе Ярославля под окнами многоэтажки нашли тело мужчины. Трагедия произошла в ЖК на проспекте Фрунзе.
— На место приехала реанимация, тело накрыли, — передают очевидцы в соцсетях.
Как уточнили 76.RU в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области, предварительная версия — суицид. Мужчина скончался на месте.
— Будем проводить процессуальную проверку по факту произошедшего, — добавили в СК.
Личность погибшего еще не установлена. Следователи работают на месте.