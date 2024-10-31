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Происшествия Под окнами ЖК в спальном районе нашли бездыханное тело ярославца

Под окнами ЖК в спальном районе нашли бездыханное тело ярославца

Первые подробности от следователей

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8 комментариев

Под окнами многоэтажки на Фрунзе нашли бездыханное тело

Днем в четверг, 31 октября, во Фрунзенском районе Ярославля под окнами многоэтажки нашли тело мужчины. Трагедия произошла в ЖК на проспекте Фрунзе.

— На место приехала реанимация, тело накрыли, — передают очевидцы в соцсетях.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области, предварительная версия — суицид. Мужчина скончался на месте.

— Будем проводить процессуальную проверку по факту произошедшего, — добавили в СК.

Личность погибшего еще не установлена. Следователи работают на месте.

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Комментарии
8
Гость
1 час
..кредитный раб?..в капиталистических странах это частное явление..
Гость
1 час
Не выдержал стабильности и несменяемости?
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