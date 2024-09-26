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Криминал В Ярославле экс-чиновник услышал приговор за злоупотребление должностными полномочиями. Что он сделал

В Ярославле экс-чиновник услышал приговор за злоупотребление должностными полномочиями. Что он сделал

Суд вынес решение по делу Юрия Лазарева

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2 комментария

Юрий Лазарев признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями

В Ярославле бывшего директора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Юрия Лазарева признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом стало известно 25 сентября 2024 года.

Суд установил, что в период с сентября по ноябрь 2022 года Лазарев принял некачественно выполненный ремонт автомобильных подъездов к соцобъектам.

— В результате преступных действий городу был причинен ущерб в размере 1 миллиона 589 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Юрий Лазарев добровольно возместил ущерб.

— Приговором суда Юрий Лазарев признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, — сообщили в пресс-службе.

Согласно сайту «Консультант Плюс» за превышение должностных полномочий предполагается наказание в виде штрафа 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительных работ на срок до четырех лет, либо ареста на срок от четырех до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до четырех лет.

До того как стать директором ярославского Агентства по муниципальному заказу, Юрий Лазарев работал в той же отрасли в администрации Солнечногорска. Это было при Владимире Слепцове (он также является экс-мэром Ярославля). Из Подмосковья Лазарев перебрался осенью 2022 года.

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Комментарии
2
Инженер1
1 час
Скрепно. Покрыл расходы из своих заработков.
Гость
1 час
Нет такой статьи УК РФ! Какое - такое предупреждение?🤔😡
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