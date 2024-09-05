Против бывшего начальника ярославского МЧС возбудили уголовное дело. По мнению СК, он похитил квартиру

Павел Барышев в 2020 году Источник: Mchs.gov.ru











В отношении бывшего начальника ярославского МЧС, 65-летнего Павла Барышева возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.

— Следствием установлено, что Барышев с 2017 года по 2019 год изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением, на основании которых похитил трехкомнатную квартиру в Московском регионе стоимостью не менее 20 млн рублей. На похищенную Барышевым квартиру судом наложен арест, — сообщили 5 сентября в Telegram-канале Следственного комитета.

По версии СК, он подделал документы и на основании них похитил трехкомнатную квартиру в Московской области. Задержан ли Барышев, СК не уточняет.

Максимальное наказание по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере» — лишение свободы до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Что известно о генерал-полковнике

Павел Барышев родился 15 июня 1959 года в Кинешме Ивановской области. Он женат, воспитывает двоих детей. Окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск, факультет гражданской обороны Военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева. Затем 6 лет прослужил в вооруженных силах: с 1980 по 1986-й.

С 1988-го перешел на работу в Ярославль, в частности занимал руководящие должности в структуре по делам гражданской обороны города. С 2002 года возглавлял ярославское управления МЧС РФ.

В марте 2013 года назначен руководителем Академии гражданской защиты МЧС РФ. А в феврале 2017-го Владимир Путин назначил его заместителем главы МЧС РФ. В 2018 году Путин присвоил Павлу Барышеву звание генерал-полковника. 1 мая 2021 года Барышев освобожден от должности указом президента — причина отставки не была названа.