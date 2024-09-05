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Криминал Против бывшего начальника ярославского МЧС возбудили уголовное дело. По мнению СК, он похитил квартиру

Против бывшего начальника ярославского МЧС возбудили уголовное дело. По мнению СК, он похитил квартиру

Рассказываем, что известно о 65-летнем генерал-полковнике

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4 комментария

Павел Барышев в 2020 году

В отношении бывшего начальника ярославского МЧС, 65-летнего Павла Барышева возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.

— Следствием установлено, что Барышев с 2017 года по 2019 год изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением, на основании которых похитил трехкомнатную квартиру в Московском регионе стоимостью не менее 20 млн рублей. На похищенную Барышевым квартиру судом наложен арест, — сообщили 5 сентября в Telegram-канале Следственного комитета.

По версии СК, он подделал документы и на основании них похитил трехкомнатную квартиру в Московской области. Задержан ли Барышев, СК не уточняет.

Максимальное наказание по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере» — лишение свободы до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Что известно о генерал-полковнике

Павел Барышев родился 15 июня 1959 года в Кинешме Ивановской области. Он женат, воспитывает двоих детей. Окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск, факультет гражданской обороны Военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева. Затем 6 лет прослужил в вооруженных силах: с 1980 по 1986-й.

С 1988-го перешел на работу в Ярославль, в частности занимал руководящие должности в структуре по делам гражданской обороны города. С 2002 года возглавлял ярославское управления МЧС РФ.

В марте 2013 года назначен руководителем Академии гражданской защиты МЧС РФ. А в феврале 2017-го Владимир Путин назначил его заместителем главы МЧС РФ. В 2018 году Путин присвоил Павлу Барышеву звание генерал-полковника. 1 мая 2021 года Барышев освобожден от должности указом президента — причина отставки не была названа.

Впоследствии Барышев был назначен на должность замминистра природных ресурсов. Он курировал отдел, который занимается исполнением в ведомстве законодательства в области защиты государственной тайны, писал РБК. Также в управлении Барышева были департамент госполитики и регулирования в области водных ресурсов и Федеральное агентство водных ресурсов. 19 июня 2024 года он был уволен с этой должности указом премьера Михаила Мишустина «в связи с выходом на пенсию».

ПО ТЕМЕ
МЧС Павел Барышев Мошенничество СК Расследование
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Комментарии
4
Гость
5 сентября 2024, 19:26
Что-то поутихли вопли несистемных о необходимости борьбы с коррупцией.
Гость
5 сентября 2024, 19:58
на дотационном кавказе хохочут над этими копейками
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