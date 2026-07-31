«Участок очень опасный»: после жалоб жителей в Ярославской области сделают разбитую в хлам дорогу

В Ярославской области отремонтируют разбитую дорогу Источник: жители поселка Семибратово

В Ярославской области возьмутся за разбитую дорогу, на которую жители жаловались несколько лет. Для ремонта улицы Советской в поселке Семибратово Ростовского округа нашли долгожданного подрядчика и уже заключили договор. Об этом сообщил Андрей Шатский.

«Понимаю обеспокоенность жителей поселка Семибратово по поводу состояния дороги на улице Советской и хочу заверить: ремонт будет, и ждать осталось недолго», — написал глава округа.

Работы начнутся в августе 2026 года. Их общая стоимость составляет порядка 12 млн рублей. Ремонтировать улицу будет компания ООО «Оригинал». Пока в планах — сдать объект до конца октября.

Жители долгое время жаловались на дорогу Источник: Андрей Шатский / Vk.com Проезжая по ямам, семибратовцы портили личные авто Источник: Андрей Шатский / Vk.com

«В рамках проекта не просто укладка асфальта: будет выполнено полное обустройство обочин, обновлена водопроводная система (дренаж), установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка», — дополнил Андрей Шатский.

Власти также сообщили, что вопрос стоит на контроле.

Напомним, в марте 2026 года жители поселка Семибратово пожаловались в редакцию 76.RU на состояние дороги. Из-за ям водители постоянно портили автомобили, а родители переживали за безопасность своих детей, ведь по этой улице ездил школьный автобус.

«Участок очень опасный, находится под железнодорожным мостом, рядом река. Чтобы не угодить в эти страшные ямы, которые глубиной около 50 сантиметров, приходится выезжать на встречку. Страдает весь поселок: и водители, и наши дети, которые каждый день на автобусе добираются по этой дороге в школу», — рассказали тогда семибратовцы 76.RU.