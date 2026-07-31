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Дороги и транспорт Подробности «Участок очень опасный»: после жалоб жителей в Ярославской области сделают разбитую в хлам дорогу

«Участок очень опасный»: после жалоб жителей в Ярославской области сделают разбитую в хлам дорогу

Власти уже заключили контракт с подрядчиком

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В Ярославской области отремонтируют разбитую дорогу | Источник: жители поселка СемибратовоВ Ярославской области отремонтируют разбитую дорогу | Источник: жители поселка Семибратово

В Ярославской области отремонтируют разбитую дорогу

Источник:

жители поселка Семибратово

В Ярославской области возьмутся за разбитую дорогу, на которую жители жаловались несколько лет. Для ремонта улицы Советской в поселке Семибратово Ростовского округа нашли долгожданного подрядчика и уже заключили договор. Об этом сообщил Андрей Шатский.

«Понимаю обеспокоенность жителей поселка Семибратово по поводу состояния дороги на улице Советской и хочу заверить: ремонт будет, и ждать осталось недолго», — написал глава округа.

Работы начнутся в августе 2026 года. Их общая стоимость составляет порядка 12 млн рублей. Ремонтировать улицу будет компания ООО «Оригинал». Пока в планах — сдать объект до конца октября.

Жители долгое время жаловались на дорогу | Источник: Андрей Шатский / Vk.comЖители долгое время жаловались на дорогу | Источник: Андрей Шатский / Vk.com

Жители долгое время жаловались на дорогу

Источник:

Андрей Шатский / Vk.com

Проезжая по ямам, семибратовцы портили личные авто | Источник: Андрей Шатский / Vk.comПроезжая по ямам, семибратовцы портили личные авто | Источник: Андрей Шатский / Vk.com

Проезжая по ямам, семибратовцы портили личные авто

Источник:

Андрей Шатский / Vk.com

«В рамках проекта не просто укладка асфальта: будет выполнено полное обустройство обочин, обновлена водопроводная система (дренаж), установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка», — дополнил Андрей Шатский.

Власти также сообщили, что вопрос стоит на контроле.

Напомним, в марте 2026 года жители поселка Семибратово пожаловались в редакцию 76.RU на состояние дороги. Из-за ям водители постоянно портили автомобили, а родители переживали за безопасность своих детей, ведь по этой улице ездил школьный автобус.

«Участок очень опасный, находится под железнодорожным мостом, рядом река. Чтобы не угодить в эти страшные ямы, которые глубиной около 50 сантиметров, приходится выезжать на встречку. Страдает весь поселок: и водители, и наши дети, которые каждый день на автобусе добираются по этой дороге в школу», — рассказали тогда семибратовцы 76.RU.

Столкнулись с проблемой в городе? Напишите в редакцию 76@shkulev.ru. С нами можно связаться через группу во «Вконтакте» или написать в Telegram. Оперативно следить за новостями Ярославля и области можно в канале 76.RU в MAX.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Яма Разбитая дорога Ремонт Выбрали подрядчика
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Комментарии
2
Гость
1 минута
Скажите спасибо, что нашли денег, а не подрядчика
Гость
6 минут
Хорошо, что нашли подрядчика. В самый разгар строительно-ремонтного сезона это не так просто сделать
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Гость
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