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Бизнес Истории «Родители приходят „просто посмотреть“, а потом просят пульт». Братья построили «песочницу» с бульдозерами за 2 миллиона

«Родители приходят „просто посмотреть“, а потом просят пульт». Братья построили «песочницу» с бульдозерами за 2 миллиона

Посетители управляют миниатюрной техникой и ищут призы в бочках

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Манипулятором можно находить спрятанные в песке камни и перевозить бочки, в которых есть призы | Источник: Мария Тищенко / NGS.RUМанипулятором можно находить спрятанные в песке камни и перевозить бочки, в которых есть призы | Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

Манипулятором можно находить спрятанные в песке камни и перевозить бочки, в которых есть призы

Источник:

Мария Тищенко / NGS.RU

Два брата открыли «песочницу» со строительной техникой, которой могут управлять и взрослые, и дети. В других странах такое делают в барах, чтобы посетители проводили там больше времени, а в Новосибирске решили сконцентрироваться на детях — так появилось необычное пространство «СтройПарк». Журналист NGS.RU Мария Тищенко узнала, во сколько обошелся и сколько приносит сегодня необычный бизнес и сложно ли на самом деле управлять миниатюрными экскаваторами.

Братья работают вместе на производстве в найме и открыли совместный бизнес | Источник: Мария Тищенко / NGS.RUБратья работают вместе на производстве в найме и открыли совместный бизнес | Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

Братья работают вместе на производстве в найме и открыли совместный бизнес

Источник:

Мария Тищенко / NGS.RU

Роман и Евгений Скобковы родом из Казахстана, Павлодарской области, но оба теперь живут в Новосибирске. Сначала Евгений переехал сюда в 2016 году, а потом и Роман — в 2024-м. Евгений работает на производстве и устроил Романа в ту же компанию. Когда они снова начали проводить много времени вместе, задумались о совместном деле.

Перебирали разные идеи: рассматривали вариант пивного магазина, кофейных автоматов, PlayStation-клуба. Но в итоге остановились на проекте, прямых аналогов которому, по их словам, в Новосибирске не было.

«Смотри, прикольно»

В помещении 2 тонны кварцевого песка и выбор техники из 20 машин | Источник: Мария Тищенко / NGS.RUВ помещении 2 тонны кварцевого песка и выбор техники из 20 машин | Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

В помещении 2 тонны кварцевого песка и выбор техники из 20 машин

Источник:

Мария Тищенко / NGS.RU

Идея появилась почти случайно. Братья сидели в «Ростиксе», заказали крылышки и газировку, листали видеоролики и увидели сюжет о похожей концепции за рубежом.

«Он мне показывает: "Смотри, прикольно. А давай попробуем узнать эту тему". Мы даже ничего не доели, сели в машину, поехали за ноутбуком, потом вернулись в кафе и начали смотреть видео, читать про радиоуправляемую технику. И в этот вечер сказали: "Всё, мы будем этим заниматься"», — вспомнил Евгений Скобков.

Взрослые играют вместе с детьми | Источник: Мария Тищенко / NGS.RUВзрослые играют вместе с детьми | Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

Взрослые играют вместе с детьми

Источник:

Мария Тищенко / NGS.RU

Сначала они изучали, как такие проекты работают в других городах и странах. Даже съездили в Казахстан, чтобы посмотреть на похожую площадку, потрогать технику и понять, как это выглядит вживую. Там окончательно убедились, что хотят сделать не просто песочницу, а место, где детям будут объяснять, как работает каждая машина. И пока такая площадка, по словам Романа, в городе только одна.

С упорством бульдозера

Бочку с призом нужно положить в такое ведро | Источник: Мария Тищенко / NGS.RUБочку с призом нужно положить в такое ведро | Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

Бочку с призом нужно положить в такое ведро

Источник:

Мария Тищенко / NGS.RU

От идеи до открытия прошло всего полтора месяца, и в мае 2026 года «СтройПарк» открыл двери для первых гостей в помещении в микрорайоне «Европейский берег». Сначала братья рассматривали торговые центры, однако поняли, что им не хватает бюджета. Но как-то приехали к другу, который жил неподалеку, рассказали о своей задумке, и он буквально показал на помещение рядом.

«Он говорит: "Вот здесь пойдет вам?" Мы загорелись, сфотографировали телефон, на следующий день позвонили, договорились о встрече. Когда приехали, уже в голове всё придумали: что где будет стоять. И арендовали это место», — рассказал Евгений.

Роман говорит, что их поддерживают и помогают в проекте семьи | Источник: Мария Тищенко / NGS.RUРоман говорит, что их поддерживают и помогают в проекте семьи | Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

Роман говорит, что их поддерживают и помогают в проекте семьи

Источник:

Мария Тищенко / NGS.RU

Ремонт, дизайн, название и наполнение они разрабатывали и делали сами. По вечерам, после основной работы, покупали строительные материалы, приезжали в помещение и оставались до поздней ночи.

«Мы работаем пятидневку до пяти вечера. После работы приезжали сюда и делали всё до часа ночи. Здесь практически жили», — признался Роман.

«Мы не думали, что это шумно. Пылесос просто включили, а тут, видимо, эхо. Соседи сверху пришли, мы познакомились, помирились, они поиграли. Мы друг друга поняли, всё нормально», — со смехом добавил Евгений.

Что внутри «песочницы»

От появления идеи до реализации ушло всего полтора месяца | Источник: Мария Тищенко / NGS.RUОт появления идеи до реализации ушло всего полтора месяца | Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

От появления идеи до реализации ушло всего полтора месяца

Источник:

Мария Тищенко / NGS.RU

Сейчас в «СтройПарке» 21 единица радиоуправляемой строительной техники, еще 35 машин заказаны. Общий объем вложений в проект вместе с арендой, ремонтом, оборудованием, техникой и оформлением составил около 2 миллионов рублей.

Для строительства игровой зоны потребовалось 2 тонны кварцевого песка. В нем можно управлять экскаваторами, кранами, самосвалами, бульдозерами, выполнять задания, перевозить грузы. Основатели подчеркивают, что это не просто «покатать машинки».

«Там не две кнопки: нужно повернуть ковш, поднять стрелу, опустить, что-то зацепить. Ребенок, прежде чем что-то сделать, думает. Развиваются моторика, логика, мышление», — объяснил Евгений.

Братья шутят, что теперь могут официально играть на работе | Источник: Мария Тищенко / NGS.RUБратья шутят, что теперь могут официально играть на работе | Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

Братья шутят, что теперь могут официально играть на работе

Источник:

Мария Тищенко / NGS.RU

Для посетителей есть разные тарифы: 15 минут игры стоят 590 рублей, полчаса — 990, час — 1590. Есть и абонементы: например, 3 игры по 30 минут обойдутся в 2590 рублей, 5 по часу — 6990 рублей.

Для посетителей придумали целую игровую систему. Они проходят инструктаж, надевают жилеты и каски, выполняют задания, а после игры получают «паспорт юного водителя». В песочнице также спрятаны бочки с небольшими призами: сладостями, попрыгунчиками, маленькими машинками и другими игрушками.

«Мы заказали бочки просто для декора. Потом смотрим: они открываются. И появилась идея прятать туда призы. Ребенок погрузил, перевез, открыл, а там подарок. У него сразу азарт», — пояснил Роман.

Такие призы можно найти в бочках | Источник: Мария Тищенко / NGS.RUТакие призы можно найти в бочках | Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

Такие призы можно найти в бочках

Источник:

Мария Тищенко / NGS.RU

Позже братья добавили еще одну механику: закопанные шарики с призами. Их уже сложнее найти, и нужно не просто подъехать техникой, а действительно раскопать песок.

Журналист НГС тоже попробовала поуправлять игрушечной техникой: с первого раза это на самом деле не так-то просто. Чтобы поднять бочку или камень с помощью манипулятора, нужно приложить усилия, понять, что и в какую сторону лучше двигается.

«Мы с детьми на одной волне»

Братья сами обслуживают технику&nbsp;— чистят от песка, чинят, если нужно | Источник: Мария Тищенко / NGS.RUБратья сами обслуживают технику&nbsp;— чистят от песка, чинят, если нужно | Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

Братья сами обслуживают технику — чистят от песка, чинят, если нужно

Источник:

Мария Тищенко / NGS.RU

За первый месяц, по словам основателей, у «СтройПарка» появилось около 30 отзывов в 2ГИС. А недавно здесь провели первый день рождения. Братья Скобковы сильно волновались: подготовили сценарий, но в процессе пришлось много импровизировать.

«Мы проводим инструктаж, объясняем детям, что их ждет, вовлекаемся — мы не просто выдаем пульт и наблюдаем со стороны, мы играем вместе с детьми, подсказываем, помогаем выполнить задания, радуемся их успехам. Нам важно, чтобы каждый ребенок ушел с улыбкой и захотел вернуться снова. Мы с детьми на одной волне», — улыбнулся Роман.

Чтобы в полной мере ощутить атмосферу стройки, можно надеть спецодежду | Источник: Мария Тищенко / NGS.RUЧтобы в полной мере ощутить атмосферу стройки, можно надеть спецодежду | Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

Чтобы в полной мере ощутить атмосферу стройки, можно надеть спецодежду

Источник:

Мария Тищенко / NGS.RU

После праздника родители подошли к организаторам и сказали, что за два с половиной часа к ним ни разу не подошел ни один ребенок и они сами отдохнули.

«Многие родители признаются, что впервые за долгое время смогли спокойно выпить кофе, пока дети были полностью увлечены игрой. Для нас это было очень приятно», — подчеркнул Евгений.

Евгений Скобков признался, что они уже думают о новых точках или франшизе | Источник: Мария Тищенко / NGS.RUЕвгений Скобков признался, что они уже думают о новых точках или франшизе | Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

Евгений Скобков признался, что они уже думают о новых точках или франшизе

Источник:

Мария Тищенко / NGS.RU

При этом на площадку приходят не только маленькие дети. Возраст их основной аудитории действительно от 2–3 до 12–13 лет, но заходят и взрослые мужчины. Некоторые играют вместе с детьми: папа управляет краном, ребенок — экскаватором или бульдозером.

«Часто родители приходят "просто посмотреть", а через несколько минут уже сами просят дать им пульт управления. Многие взрослые признаются, что получают не меньше удовольствия, чем дети», — заметил Евгений Скобков.

Теперь в планах у братьев установка хорошей кофемашины, чтобы взрослые могли отдохнуть, пока их дети играют.

«Когда всё построили, начали импровизировать»

Владельцы хотят придумывать новые сценарии, чтобы они не надоедали тем, кто ходит часто | Источник: Мария Тищенко / NGS.RUВладельцы хотят придумывать новые сценарии, чтобы они не надоедали тем, кто ходит часто | Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

Владельцы хотят придумывать новые сценарии, чтобы они не надоедали тем, кто ходит часто

Источник:

Мария Тищенко / NGS.RU

Поскольку это первое совместное дело, многое Скобковым приходилось осваивать прямо в процессе — от ремонта и дизайна до сценариев праздников. Помогали семьи: жёны участвовали в подготовке, а дети стали первыми тестировщиками.

Сыну Романа 7 лет, сыну Евгения — 8, а дочке — 5. Именно они проверяли, интересно ли будет управлять техникой и какие задания работают лучше.

«Когда мы всё построили, стоим и думаем: а что делать внутри песочницы? Начали импровизировать. Что-то один сделал, что-то другой. Потом соединили — так появился мост», — рассказал Роман.

Братья говорят, что им нравится их работа | Источник: Мария Тищенко / NGS.RUБратья говорят, что им нравится их работа | Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

Братья говорят, что им нравится их работа

Источник:

Мария Тищенко / NGS.RU

После первых недель работы песочницу решили расширить: стало понятно, где детям не хватает места и какие зоны нужно изменить.

«У нас с братом есть характерная черта: мы не любим бросать что-то на полпути. Когда мы всё это создавали, у нас была фраза, которой мы придерживаемся до сих пор: "Мы не продаем технику, мы создаем эмоции"», — резюмирует Евгений.

В планах — добавить новые машины, придумать новые задания и, возможно, в будущем открыть вторую точку или даже выйти в другие города.

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Мария Тищенко
Обозреватель
Ребенок Развлечение Техника Строительная техника Игра Детский центр
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Комментарии
1
Гость
18 минут
Прикольно! Молодцы!
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Гость
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