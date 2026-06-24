«Родители приходят „просто посмотреть“, а потом просят пульт». Братья построили «песочницу» с бульдозерами за 2 миллиона

Манипулятором можно находить спрятанные в песке камни и перевозить бочки, в которых есть призы Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

Два брата открыли «песочницу» со строительной техникой, которой могут управлять и взрослые, и дети. В других странах такое делают в барах, чтобы посетители проводили там больше времени, а в Новосибирске решили сконцентрироваться на детях — так появилось необычное пространство «СтройПарк». Журналист NGS.RU Мария Тищенко узнала, во сколько обошелся и сколько приносит сегодня необычный бизнес и сложно ли на самом деле управлять миниатюрными экскаваторами.

Братья работают вместе на производстве в найме и открыли совместный бизнес Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

Роман и Евгений Скобковы родом из Казахстана, Павлодарской области, но оба теперь живут в Новосибирске. Сначала Евгений переехал сюда в 2016 году, а потом и Роман — в 2024-м. Евгений работает на производстве и устроил Романа в ту же компанию. Когда они снова начали проводить много времени вместе, задумались о совместном деле.

Перебирали разные идеи: рассматривали вариант пивного магазина, кофейных автоматов, PlayStation-клуба. Но в итоге остановились на проекте, прямых аналогов которому, по их словам, в Новосибирске не было.

«Смотри, прикольно»

В помещении 2 тонны кварцевого песка и выбор техники из 20 машин Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

Идея появилась почти случайно. Братья сидели в «Ростиксе», заказали крылышки и газировку, листали видеоролики и увидели сюжет о похожей концепции за рубежом.

«Он мне показывает: " Смотри, прикольно. А давай попробуем узнать эту тему " . Мы даже ничего не доели, сели в машину, поехали за ноутбуком, потом вернулись в кафе и начали смотреть видео, читать про радиоуправляемую технику. И в этот вечер сказали: " Всё, мы будем этим заниматься " », — вспомнил Евгений Скобков.

Взрослые играют вместе с детьми Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

Сначала они изучали, как такие проекты работают в других городах и странах. Даже съездили в Казахстан, чтобы посмотреть на похожую площадку, потрогать технику и понять, как это выглядит вживую. Там окончательно убедились, что хотят сделать не просто песочницу, а место, где детям будут объяснять, как работает каждая машина. И пока такая площадка, по словам Романа, в городе только одна.

С упорством бульдозера

Бочку с призом нужно положить в такое ведро Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

От идеи до открытия прошло всего полтора месяца, и в мае 2026 года «СтройПарк» открыл двери для первых гостей в помещении в микрорайоне «Европейский берег». Сначала братья рассматривали торговые центры, однако поняли, что им не хватает бюджета. Но как-то приехали к другу, который жил неподалеку, рассказали о своей задумке, и он буквально показал на помещение рядом.

«Он говорит: " Вот здесь пойдет вам? " Мы загорелись, сфотографировали телефон, на следующий день позвонили, договорились о встрече. Когда приехали, уже в голове всё придумали: что где будет стоять. И арендовали это место», — рассказал Евгений.

Роман говорит, что их поддерживают и помогают в проекте семьи Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

Ремонт, дизайн, название и наполнение они разрабатывали и делали сами. По вечерам, после основной работы, покупали строительные материалы, приезжали в помещение и оставались до поздней ночи.

«Мы работаем пятидневку до пяти вечера. После работы приезжали сюда и делали всё до часа ночи. Здесь практически жили», — признался Роман.

«Мы не думали, что это шумно. Пылесос просто включили, а тут, видимо, эхо. Соседи сверху пришли, мы познакомились, помирились, они поиграли. Мы друг друга поняли, всё нормально», — со смехом добавил Евгений.

Что внутри «песочницы»

От появления идеи до реализации ушло всего полтора месяца Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

Сейчас в «СтройПарке» 21 единица радиоуправляемой строительной техники, еще 35 машин заказаны. Общий объем вложений в проект вместе с арендой, ремонтом, оборудованием, техникой и оформлением составил около 2 миллионов рублей.

Для строительства игровой зоны потребовалось 2 тонны кварцевого песка. В нем можно управлять экскаваторами, кранами, самосвалами, бульдозерами, выполнять задания, перевозить грузы. Основатели подчеркивают, что это не просто «покатать машинки».

«Там не две кнопки: нужно повернуть ковш, поднять стрелу, опустить, что-то зацепить. Ребенок, прежде чем что-то сделать, думает. Развиваются моторика, логика, мышление», — объяснил Евгений.

Братья шутят, что теперь могут официально играть на работе Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

Для посетителей есть разные тарифы: 15 минут игры стоят 590 рублей, полчаса — 990, час — 1590. Есть и абонементы: например, 3 игры по 30 минут обойдутся в 2590 рублей, 5 по часу — 6990 рублей.

Для посетителей придумали целую игровую систему. Они проходят инструктаж, надевают жилеты и каски, выполняют задания, а после игры получают «паспорт юного водителя». В песочнице также спрятаны бочки с небольшими призами: сладостями, попрыгунчиками, маленькими машинками и другими игрушками.

«Мы заказали бочки просто для декора. Потом смотрим: они открываются. И появилась идея прятать туда призы. Ребенок погрузил, перевез, открыл, а там подарок. У него сразу азарт», — пояснил Роман.

Такие призы можно найти в бочках Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

Позже братья добавили еще одну механику: закопанные шарики с призами. Их уже сложнее найти, и нужно не просто подъехать техникой, а действительно раскопать песок.

Журналист НГС тоже попробовала поуправлять игрушечной техникой: с первого раза это на самом деле не так-то просто. Чтобы поднять бочку или камень с помощью манипулятора, нужно приложить усилия, понять, что и в какую сторону лучше двигается.

«Мы с детьми на одной волне»

Братья сами обслуживают технику — чистят от песка, чинят, если нужно Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

За первый месяц, по словам основателей, у «СтройПарка» появилось около 30 отзывов в 2ГИС. А недавно здесь провели первый день рождения. Братья Скобковы сильно волновались: подготовили сценарий, но в процессе пришлось много импровизировать.

«Мы проводим инструктаж, объясняем детям, что их ждет, вовлекаемся — мы не просто выдаем пульт и наблюдаем со стороны, мы играем вместе с детьми, подсказываем, помогаем выполнить задания, радуемся их успехам. Нам важно, чтобы каждый ребенок ушел с улыбкой и захотел вернуться снова. Мы с детьми на одной волне», — улыбнулся Роман.

Чтобы в полной мере ощутить атмосферу стройки, можно надеть спецодежду Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

После праздника родители подошли к организаторам и сказали, что за два с половиной часа к ним ни разу не подошел ни один ребенок и они сами отдохнули.

«Многие родители признаются, что впервые за долгое время смогли спокойно выпить кофе, пока дети были полностью увлечены игрой. Для нас это было очень приятно», — подчеркнул Евгений.

Евгений Скобков признался, что они уже думают о новых точках или франшизе Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

При этом на площадку приходят не только маленькие дети. Возраст их основной аудитории действительно от 2–3 до 12–13 лет, но заходят и взрослые мужчины. Некоторые играют вместе с детьми: папа управляет краном, ребенок — экскаватором или бульдозером.

«Часто родители приходят " просто посмотреть " , а через несколько минут уже сами просят дать им пульт управления. Многие взрослые признаются, что получают не меньше удовольствия, чем дети», — заметил Евгений Скобков.

Теперь в планах у братьев установка хорошей кофемашины, чтобы взрослые могли отдохнуть, пока их дети играют.

«Когда всё построили, начали импровизировать»

Владельцы хотят придумывать новые сценарии, чтобы они не надоедали тем, кто ходит часто Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

Поскольку это первое совместное дело, многое Скобковым приходилось осваивать прямо в процессе — от ремонта и дизайна до сценариев праздников. Помогали семьи: жёны участвовали в подготовке, а дети стали первыми тестировщиками.

Сыну Романа 7 лет, сыну Евгения — 8, а дочке — 5. Именно они проверяли, интересно ли будет управлять техникой и какие задания работают лучше.

«Когда мы всё построили, стоим и думаем: а что делать внутри песочницы? Начали импровизировать. Что-то один сделал, что-то другой. Потом соединили — так появился мост», — рассказал Роман.

Братья говорят, что им нравится их работа Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

После первых недель работы песочницу решили расширить: стало понятно, где детям не хватает места и какие зоны нужно изменить.

«У нас с братом есть характерная черта: мы не любим бросать что-то на полпути. Когда мы всё это создавали, у нас была фраза, которой мы придерживаемся до сих пор: " Мы не продаем технику, мы создаем эмоции " », — резюмирует Евгений.