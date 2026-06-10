«Сидим, как в окопах»: предприниматели Центрального рынка высказались о его дальнейшей судьбе

Власти отменили продажу Центрального рынка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Нервная история с попыткой продажи Центрального рынка в Ярославле временно встала на паузу. Власти пока отказались от этой идеи, так как не смогли найти желающих взять бизнес за 150,5 млн рублей. А продавать городской актив дешевле мэр не соглашался.

Однако назвать развязку истории удачной — сложно. Ранее власти поясняли, что рынок не приносит значимого дохода в бюджет города. Более того, требуются вложения в ремонт и решение текущих проблем. Иными словами актив — не самый ликвидный для города.

Редакция 76.RU узнала мнение предпринимателей, работающих на рынке, о том, как они отнеслись к отмене продажи, а также о планах властей на его дальнейшую судьбу.

«Терпим, а что ещё остаётся»

Городские власти давно сообщали, что рынок не приносит дохода Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда в ноябре 2025 года предприятие выставили на продажу, мэр Ярославля Артем Молчанов говорил, что на территории рынка могут появиться кафе и рестораны.

В это время работавшие здесь по три десятилетия продавцы переживали, что их выгонят с насиженных мест. После новости о временном отказе от продажи объекта предприниматели немного выдохнули.

«Мы этого и ожидали [про отмену продажи], потому что видели по потенциальным покупателям, которых сюда приводили, что интереса к рынку у них нет. Но сейчас стало спокойнее работать. Правда, фактически сидим, как в окопах, вокруг рынка всё перекопано, есть проблемы с подъездами и проездом, но терпим, а что ещё остаётся», — рассказал предпринимательница Ирина, она работает на Центральном рынке около 30 лет, у неё свой павильон с халатами.

Речь идет о работах по переделке улиц Андропова и Депутатской в пешеходную зону.

«Из-за неудобств стало меньше посетителей. Подъехать к рынку сложно, поэтому поток покупателей снизился, особенно тех, кто приезжал на машинах. И туристов сейчас заметно меньше — я бы сказала, примерно на 40–50%», — рассказала предпринимательница.

Все рады, что рынок не продали. Потому что инвестор — это понятие довольно размытое, особенно если он не ярославец. Обычно покупают для того, чтобы извлечь прибыль. Речь все-таки идет о лице города, о рынке. В исторической зоне можно было бы грамотно обыграть пространство и сделать очень красивый рынок, который привлекал бы и производителей. Ирина предпринимательница, работающая на Центральном рынке

«Ему не выжить»

В продуктовой части рынка целые ряды прилавков пустуют Источник: Артем Бауман / 76.RU

Предпринимательница Центрального рынка Рита, которая более 30 лет торгует здесь мёдом, отмечает, что была бы рада появлению инвестора, который вложился бы в развитие рынка и привёл его в порядок. По её словам, сейчас объект буквально разрушается на глазах.

«Рынок нужно ремонтировать: пол проваливается, требуется серьезное обновление. Пока никакого продолжения нет, и объект могут снова выставить на продажу, возможно, даже по более низкой цене. Это нас, конечно, не устраивает — рынок необходимо восстанавливать, иначе ему не выжить», — рассказала в беседе с 76.RU Рита.

Она также подчеркнула проблему, что из-за перекрытий и дорожных работ стало сложнее как завозить товар, так и обслуживать покупателей.

Раньше здесь шла бойкая торговля Источник: Артем Бауман / 76.RU

«Сейчас нас фактически отрезали: ни подъехать самим, ни товар подвезти, ни покупателям добраться. Всё это сильно осложняет работу», — добавила Рита.

Часть предпринимателей рынка ранее обсуждала возможность переезда в торговый центр «Старый город». По этому поводу даже проводились встречи с его владельцем Романом Галагаевым. Однако идея не была реализована, так как многие не захотели покидать свои торговые точки в самом центре города и переезжать.

Что будет с Центральным рынком

Решение об отмене продажи Центрального рынка мэр Артем Молчанов объяснил нежеланием снижать цену объекта.

Это принципиальная позиция. Может быть, кто-то этого ожидает, но мы не будем снижать цену. Артем Молчанов мэр Ярославля

Что касается планов на будущее, в мэрии уверяют, продажа 100% пакета акций АО «Центральный рынок» не повлияет на работу местных предпринимателей.

«Именно „пакетная продажа акций“ предприятия, а не пообъектное отчуждение зданий и сооружений, была направлена на максимально возможный, мягкий переход хозяйственного комплекса к новому собственнику со всеми его положительными и проблемными сторонами», — ответили в городской администрации на запрос 76.RU.

Также в мэрии отметили, что возможные изменения в работе Центрального рынка, в том числе в условиях аренды и вариантах использования площадей, сможет определять только новый собственник.

На данный момент городская администрация таких решений не принимала и не планирует.

То есть от идеи продать Центральный рынок в частые руки власти не отказываются. Но когда это снова попытаются сделать — неизвестно.