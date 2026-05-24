«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет

Российским предпринимателям сейчас непросто. Многие говорят о том, что в стране упал покупательский спрос, выросли налоги и в целом стало очень сложно работать и существовать. Герой публикации 72.RU тоже испытал на себе все эти трудности. Предприниматель работал на себя 17 лет, у него было несколько магазинов детских товаров и еще один — напольных покрытий. Но этот год он переживает очень тяжело и даже думает о закрытии бизнеса. Далее — от первого лица.

«Люди перестали ходить по магазинам»

В бизнесе я с 2009 года. У меня был прибыльный швейный цех, магазины детских товаров в Тюмени и точка по реализации напольных покрытий. Сейчас остался только магазин напольных покрытий, детские пришлось закрыть после пандемии. Почему? Потому что тогда все стали продавать и покупать на маркетплейсах. Люди просто перестали ходить по магазинам. Конкурировать по цене товаров с маркетплейсами нецелесообразно и невозможно.

Сначала у меня закрылся детский магазин, но я продолжал содержать в полном объеме швейный цех. Там работали десять швей. Мы отшивали детские товары, в том числе одежду под своим брендом, и реализовывали их в магазины от Калининграда до Владивостока. Детские магазины охотно покупали нашу продукцию. Из-за роста меркетплейсов и эти магазины стали закрываться. Нам стало некуда поставлять продукцию. Количество швей сокращалось.

С нами продолжала работать только крупная сеть магазинов детских товаров в Тюмени. Но недавно их представители позвонили и сообщили, что дела с финансами у них не очень и они больше не будут ничего покупать у нас. По их словам, снизился покупательский спрос.

Мы вышли со своей швейной продукцией на маркетплейсы, где сейчас работаем. Но нам это глубоко неинтересно, потому что они берут комиссию 70%. То есть мы продаем на 100 рублей товаров, а 70 рублей у нас забирают. На оставшиеся 30 рублей мы должны купить ткань, мы должны выплатить зарплату швеям и мы еще должны заплатить налоги.

Налоги непосильные для нас. Ведь что такое 30% оставшихся средств? Аренда, зарплата, ремонт оборудования и так далее. Поэтому мы были вынуждены сократить штат, у меня осталась только одна швея. Я сам выучил профессию закройщика, да жена мне в помощь. Пока что трудимся в таком режиме и таком составе, это непросто.

Бизнесмен работает и за менеджера, и за грузчика

Еще я владелец магазина напольных покрытий в Тюмени. У меня был хороший укомплектованный штат. Но из-за низкой покупательной способности и высоких налогов, нехватки оборота я остался без менеджера, водителя и грузчика. Я сейчас работаю за них за всех. Всё сам. Денег, которые остаются, еле-еле хватает, чтобы покрыть налоги.

Что с будущим? Я думаю, что буду вынужден всё закрыть. Я сейчас уже занимаюсь закрытием своих компаний. Может быть, летом меня еще хватит поработать, но, скорее всего, ближе к осени я буду всё закрывать полностью и искать наем. Мне кажется, что сейчас выгоднее просто получать какую-то зарплату, не содержать сотрудников и не платить налоги.

В сфере бизнеса сейчас всё очень серьезно. И это я говорю не только за себя, но и моих окружающих. Это люди из мебельной промышленности. Мебель тоже вся встала колом, заказов нет, ничего не работает. У них ведь большие площади, которые нужно оплачивать, потому что крупноформатные станки стоят. Они не могут платить рабочим зарплаты, люди уходят. Хозяева остаются сами по себе, одни — с этим большим помещением, с этими станками, которые оплачивать не могут, и начинают закрываться.

