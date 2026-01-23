Шкулёв Холдинг поддержит талантливые студенческие медиапроекты

Шкулёв Холдинг по традиции поддерживает российскую медиасферу (на фото — ежегодная «Медиамастерская» в Забайкалье) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Шкулёв Холдинг, один из лидеров российского медиарынка, объявил о запуске студенческого акселератора — программы поддержки для студентов, которые хотят создавать и развивать собственные проекты в сфере медиа и digital.

Новый акселератор задуман как практическая платформа, где идеи превращаются в работающие продукты с понятной бизнес-моделью. Участникам обещают не теорию, а реальную помощь в запуске и развитии проектов — от первых шагов до выхода на аудиторию и рынок. Цель программы — помочь студентам вырастить успешный медиабизнес или яркий авторский проект и дать им инструменты для дальнейшего роста.

Подать заявку могут студенты бакалавриата, магистратуры и специалитета очной формы обучения российских вузов с государственной аккредитацией. Специальность значения не имеет: решающими станут идея, амбиции и готовность довести проект до результата.

Лучшие проекты получат поддержку со стороны Шкулёв Холдинга. Участников ждут менторы из числа управленцев и экспертов медиарынка, консультации по стратегии, контенту, маркетингу и монетизации, а также помощь с юридическими и организационными вопросами. Для самых перспективных инициатив предусмотрены техническая и финансовая поддержка и, при необходимости, доступ к инфраструктуре и площадкам холдинга.

На акселератор принимают проекты в самых разных направлениях медиа и digital. Например, авторские тексты, видео, фото и иллюстрации для новых или существующих сайтов, соцсетей и печатных изданий, рекламные и спецпроекты, цифровые сервисы, разработки с использованием ИИ в медиа и так далее.

— Медиа будущего создаются сегодня, и их авторы уже учатся в университетах. Наша задача — найти самых талантливых и амбициозных студентов, дать им не просто знания, а реальные инструменты и поддержку для запуска их первых серьезных проектов. Мы верим, что именно такие инициативы формируют новое поколение медиапредпринимателей, — отмечает Анатолий Рожков, директор по развитию Шкулёв Холдинг и руководитель проекта студенческого акселератора.