«С детьми могли остаться на улице»: как уралец превратил хобби отца в литейный бизнес

Памятники мастерской стоят по всей стране Источник: герой публикации

Екатеринбуржец Иван Дубровин хотел стать актером, но по настоянию отца пошел учиться на металлурга. Неожиданная встреча влюбила его в монументальную скульптуру, и вот уже 20 лет он занимается изготовлением памятников из бронзы. В его литейной мастерской создано больше 1500 скульптур. Они стоят по всей России: памятник Петру Столыпину возле УрГЭУ, памятник Кириллу и Мефодию в Сургуте, памятник основателю города Тимофею Невежину в Кургане, «Маски Скорби» Эрнста Неизвестного и другие работы. Иван рассказал свою историю и поделился опытом, как искать клиентов на специфическом рынке, где не работают традиционные маркетинговые инструменты.

Собственная мастерская вместо театра

Иван Дубровин родился в Ревде в Свердловской области в семье рабочих. Отец-металлург всю жизнь трудился на заводах, мама работала поваром. В школе Иван занимался футболом и играл в спектаклях. На вопрос папы о профессиональных планах парень ответил, что собирается поступать в Щукинский театральный институт. Отец ударил кулаком по столу: «Дед металлург, отец металлург, еще актеров в семье не хватало!» Ревда — город промышленный, так что будущее оказалось предопределено. Иван поступил на металлургический факультет УГТУ — УПИ.

Студенческая жизнь была веселой. Иван отвечал за спорт и театральное направление, возглавлял профком вуза и мечтал, как отдаст отцу диплом и поедет поступать в Щуку. На пятом курсе после одной из гулянок парень случайно попал в мастерскую скульптора Андрея Антонова, с которым был знаком кто-то из компании.

Иван хотел стать актером, но посвятил свою жизнь монументальной скульптуре Источник: герой публикации

— Это целый мир, который отличается от обычной жизни: везде картины, скульптуры, бронза, глина, очень много книг. И там как-то получилось, что все разошлись, а я остался. Андрей Геннадьевич видит, что мне интересно, и спрашивает, чем я занимаюсь. Я ответил, что заканчиваю металлургический факультет, специальность «литейное производство», кафедра художественного литья, — вспоминает Иван.

После того вечера молодой человек увлекся монументальной скульптурой и решил создать свою мастерскую, чтобы работать со скульпторами со всей России. Отец Ивана давно увлекался литьем, поэтому сын позвал его начать новое дело вместе.

— Я просто предложил ему: «Давай, увольняйся с работы». А он советской закалки, сомневался: а если не получится? Тут стабильная зарплата — 20 000 рублей. Я говорю: «Дорогу осилит идущий, если не попробуем, всю жизнь будем жалеть о том, что не сделали», — рассказывает Иван.

Сын с отцом работают вместе уже 20 лет Источник: герой публикации

Не просить, а давать самому

Начинали без стартового капитала — арендовали помещение и работали вдвоем. Сын искал заказы и потом вместе с отцом их выполняли. Заработанные деньги вкладывали в дело и постепенно расширялись.

Найти клиентов можно было только через связи. Обычно литейщики приходят к скульпторам и предлагают свои услуги. Таких предложений может быть много, и не факт, что выберут тебя. Зачастую на решение влияет личное отношение. Иван решил пойти другим путем. Так и родилась идея строительства загородной мастерской в 20 километрах от Екатеринбурга в селе Новоалексеевском, которую предприниматель назвал Долиной скульпторов.

Здесь создано больше 1500 памятников Источник: герой публикации

Так как средств на такой масштабный проект не было, а банки отказали малому бизнесу, пришлось занимать у знакомого под баснословные проценты — 5% в месяц, то есть 60% годовых. Семья выкупила участок 30 соток с хорошими подъездными путями, потому что это важно для изготовления крупных скульптур. На строительство ушло два года, с 2007 по 2009 год.

— Я понимал, если сейчас не куплю этот участок, то никогда ничего не построю. И был прав. Эти деньги мы заработали, выплатили с гигантскими процентами. Но история этого не помнит. А вот сколько уже создано в нашей мастерской, это останется памятью на всю жизнь, — считает Иван Дубровин.

В мастерской скульптуры отливают в бронзе Источник: герой публикации

С 2009 года в мастерской стали принимать скульпторов. Специалисты со всей России могут бесплатно работать и жить на территории, единственное условие: все созданные там скульптуры отливаются в мастерской Дубровиных. Таким образом компания получила стабильный поток клиентов и мощное конкурентное преимущество.

В России действуют разные меры финансовой поддержки малого бизнеса. Например, «зонтичный» механизм для получения заемного финансирования позволяет бизнесу брать кредиты и снижать конечные процентные ставки по ним. Также есть субсидии на возмещение процентов по кредиту, чтобы компенсировать часть затрат на увеличение процентной ставки и сделать кредиты доступнее для бизнеса.

Процесс установки скульптуры Источник: герой публикации

Поэты, спортсмены, святые

Первым проектом литейной мастерской стал памятник Владимиру Высоцкому и Марине Влади в Екатеринбурге. Он понравился другу музыканта Станиславу Говорухину и бывшему мэру Екатеринбурга Аркадию Чернецкому. Это стало отличным стартом для начинающего бизнеса. Постепенно литейщик становился всё известнее в своей сфере, сработало сарафанное радио и настойчивость Ивана.

Вдохновение для работ бывает разным Источник: герой публикации

Сегодня работы мастерской представлены в десятках городов от Мурманска до Владивостока. Среди них памятники святителю Макарию (Невскому) и преподобному Макарию (Глухарёву) — апостолу и просветителю Алтая в Барнауле, скульптура «Авиаторы» Александра Крутикова в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Особая гордость Ивана Дубровина — проект «Говори великим спасибо при жизни». Предприниматель ищет спонсоров и устанавливает на их средства памятники выдающимся современникам. Таким, как самый титулованный волейбольный тренер в мире Николай Карполь.

Также у мастерской есть более массовые продукты — это кабинетное литье. Они создают статуэтки, панно и декоративные элементы для украшения помещений. Часто такие работы становятся корпоративными или личными подарками. Например, Иван делал коллекцию новогодних сувениров — фигур животных восточного календаря по мотивам Фаберже.

Открытие памятника Демидову Источник: герой публикации

Рискнул всем, чтобы поставить скульптуру Эрнста Неизвестного

Самой большой сложностью на своем бизнес-пути Иван Дубровин называет ситуацию с «Масками скорби» Эрнста Неизвестного. Еще в 1990 году скульптор подписал с властями Свердловска договор об установке памятника жертвам сталинских репрессий, но вопрос затянулся и решился только через двадцать с лишним лет. Долгое время на отливку не было финансирования, тогда Иван решил вложить собственные средства, чтобы возобновить проект. Предприниматель общался с Эрнстом Неизвестным и его женой, получил от них разрешение, забрал скульптуры из Челябинска и начал делать их в бронзе, не дожидаясь финансирования.

— Мне было тяжело рискнуть, ведь я поставил на карту всё. Чтобы начать отливать «Маски скорби», мне надо было потратить 7 миллионов. Если бы этот заказ не выстрелил, мне бы пришлось продать квартиру и мы с детьми остались бы на улице. Я рискнул, потому что всегда верил в этот проект, — поясняет Иван.

Памятник Карполю поражает: фигуры парят в воздухе практически без точки опоры Источник: герой публикации

Литейщик говорит, что вдохновение и силы он черпает в творческой атмосфере.

— У меня офис в Долине скульпторов. Каждый день приезжаю и вижу, как художники создают свои произведения, из чего-то неживого рождается произведение искусства. Когда ты это наблюдаешь, то наполняешься и чувствуешь, что твоя жизнь становится ярче.

Пойти и создать чудо

Молодым предпринимателям Иван Дубровин советует подходить к своему делу с душой и не опускать руки.

— Я придерживаюсь такой философии: не надо гоняться за бабочками. Нужно каждый день возделывать свой сад, и тогда бабочки прилетят к тебе сами. Или могу сказать по-другому: когда я хочу пролить дождь над всей планетой, я беру лейку и поливаю свой огород. Надо каждый день просто брать и хорошо делать свое дело, другого секрета успеха нет. Если ты будешь создавать классный продукт, в который вложены профессионализм, любовь к делу, философия, успех сам тебя найдет. Важно видеть во главе угла не деньги, а философию своего продукта. Для чего ты его делаешь, для кого, — говорит предприниматель.

Иван много ездит по России и другим странам Источник: герой публикации

Как это выглядит на практике?