Украл миллионы долларов и сбежал в США. Основатель группы «Сенеж» покончил с собой: что теперь с его семьей

Ольга и Сергей Кнековы были осуждены за мошенничество на два миллиона долларов Источник: Ольга Кнекова / Vk.com

Сбежавший в США основатель группы компаний «Сенеж» Алексей Кнеков, получивший срок за хищение двух миллионов долларов у партнеров своей же компании, попал в серьезное ДТП, стал инвалидом и покончил с собой. При этом его дети продолжают жить в Москве, а заочно осужденная супруга работает бровистом и раздает интервью российским СМИ.

Как стало известно MSK1.RU от источника, близкого к материалам дела о банкротстве бизнесмена, он скончался еще в октябре прошлого года — за день до своего рождения. Но стало известно об этом только сейчас, поскольку подробности его смерти засветились в документах арбитражного суда Москвы, сообщает RTVI.

Обиделся на партнеров и обокрал их

Группа компаний «Сенеж» — одно из крупнейших предприятий в России, выпускающее средства защиты древесины от биоповреждений и огня, а также для декоративной отделки и восстановления. Чистая прибыль входящих в группу юрлиц за 2024 год превышает 160 миллионов рублей. Основатели — Алексей Кнеков и супруги Елена и Владимир Максимовы.

В 2018 году между собственниками произошел конфликт. Максимовы отстранили Кнекова от управления холдингом, и он решил отомстить. Вместе со своей женой Ольгой и бывшим руководителем службы безопасности ГК «Сенеж» Дмитрием Студеновым бизнесмен решил похитить деньги со счетов компании.

Студенова убедили, что Кнековы лишь хотят снять свои дивиденды. Они убедили бывшего главного безопасника группы компаний получить в Сбербанке дубликаты электронных ключей, с помощью которых со счетов «Сенеж-Дистрибуции» и «Сенеж-Препаратов» на счета компаний-однодневок Кнековых были выведены 88,5 и 50,5 миллиона рублей.

Источник: Алексей Кнеков / Vk.com

За это Студенову пообещали 15 миллионов рублей, но выплатили лишь треть, и то не сразу. А после задержания безопасник удивился масштабу аферы, был осужден и дал показания по делу Кнековых.

В 2024 году Хамовнический районный суд Москвы признал Алексея и Ольгу Кнековых виновными в хищении 139 миллионов рублей со счетов «Сенежа» и их дальнейшем отмывании. Они получили 8,5 и 7,5 года колонии соответственно.

Приговор чета Кнековых не услышала, поскольку в это время она уже жила в США, куда сбежала с похищенными миллионами. Тем временем Максимовы и другие кредиторы инициировали в арбитражных судах процедуру банкротства в отношении Ольги и Алексея в надежде вернуть положенные им средства. Вероятно, у Кнековых осталось имущество в России, которое кредиторы надеются продать.

Стал инвалидом и покончил с собой

Банкротство Алексея Кнекова длится с 2017 года. Разбирательство до сих пор продолжается в Арбитражном суде Москвы. Накануне туда поступили документы от финансового управляющего бизнесмена, из которых и стало известно о его смерти.

Как MSK1.RU сообщил источник, близкий к материалам арбитражного процесса, Алексей Кнеков умер еще в прошлом году.

Алексей попал в страшную аварию, после которой, судя по всему, стал инвалидом. По данным RTVI, это следует из соцсетей. Его профиль VK давно заброшен, а на остальных платформах страницы закрыты или также неактивны.

Одно из последних опубликованных фото Алексея с сыном Георгием Источник: Георгий Кнеков / Vk.com

Спустя какое-то время Алексей покончил жизнь самоубийством. Согласно отчету местных правоохранителей, который опубликовали в Hollywood LA News, тело 53-летнего Алексея без признаков насильственной смерти обнаружили в его доме в Лос-Анджелесе в 9:22 утра 17 октября 2024 года — за сутки до его дня рождения.

«Наиболее распространенной причиной смерти среди россиян и белорусов Южной Калифорнии является самоубийство, тогда как среди украинцев это случайная передозировка наркотиков», — добавили в американском издании.

Точно неизвестно, где сейчас живет супруга Алексея — Ольга Кнекова. По данным из открытых источников, с 2014 года она занималась бизнесом в сфере красоты. Профильные СМИ называют ее экспертом в области бровистики, мастером-тренером международного класса и даже победителем премии Prime One в 2023 году.

Источник: thevoicemag.ru

Буквально 5 сентября заочно осуждена за хищение, мошенничество и отмывание более двух миллионов долларов, интервью с ней опубликовал журнал The Voice. Российские журналисты назвали ее членом Международной Лиги профессионалов перманентного макияжа. Раньше Ольга Кнекова владела рядом салонов красоты в «Москва Сити», ТЦ «Европейский» и ТЦ «Атриум».

Достоверно известно о двух детях, которых воспитывали Кнековы. Судя по их постам в соцсетях, оба живут в Москве. Старший сын — 25-летний Георгий — окончил МГТУ имени Баумана, младшая дочь — 18-летняя Маруся — увлекается верховой ездой. В своих соцсетях члены семьи лишь дважды публиковали снимки Алексея. Георгий — в день отца. А супруга Ольга — после свадьбы.