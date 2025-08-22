Правительство РФ думает над увеличением налогов (но не для всех). В чем причина

Правительство РФ рассматривает возможность отмены льготных ставок страховых взносов для малых и средних предприятий, увеличив таким образом поступление налогов от них. Это решение связано с дефицитом бюджета Социального фонда и ФОМС (Фонд обязательного медицинского страхования), который за первое полугодие 2025 года превысил 236 млрд рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
Согласно информации издания, обсуждается отмена действующих льгот, по которым малый бизнес сейчас платит:
15% вместо стандартных 30% страховых взносов (для компаний с выручкой до 2 млрд рублей и штатом до 250 человек);
7,6% для IT-компаний и предприятий приоритетных отраслей.
Инициатором изменений выступило Минфин. Рассмотреть законопроект могут уже на осенней сессии Госдумы. По данным источников, производственные предприятия из стратегических отраслей могут сохранить льготы.
Эксперты предупреждают о негативных последствиях:
Повысится налоговая нагрузка на бизнес;
Могут участиться случаи выплаты зарплат «в конвертах»;
Увеличится стоимость легального найма сотрудников.
Решение пока окончательно не принято — в правительстве продолжаются обсуждения возможных вариантов реформы.