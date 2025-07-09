«Это определенный вариант торга с Трампом». Что будет с iPhone после принятия нового закона

Есть опасения, что iPhone и iPad пропадут с прилавков магазинов Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Накануне Владимир Путин подписал закон, запрещающий Apple препятствовать установке магазина приложений RuStore. Это значит, что на телефонах и планшетах, продаваемых в России, должна быть возможность установки приложений российских разработчиков.

Владелец Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил E1.RU, повлияет ли это как-то на владельцев iPhone и iPad.

«Тут история очень простая. Мы можем принимать какие угодно законы о погоде на Марсе. Это бизнес-модель Apple не изменит, — уверен Эльдар Муртазин. — Давление оказывать на компании мы никак не можем. Ну максимум запретим их технику в России. Учитывая, какое количество чиновников ей пользуется, я не думаю, что это произойдет в принципе».

Поэтому принятый закон бессмысленный, бесполезный, и он, к сожалению, не работает. Эльдар Муртазин владелец Mobile Research Group

Эксперт объяснил, что за последнее время вышло немало подобных законов, несмотря на это, говорить о том, что техника Apple пропадет из российских магазинов, пока не имеет смысла.

Новый закон прокомментировал нам и экономист, профессор УрГЭУ Максим Марамыгин.

«Давайте откровенно говорить, российский закон для Apple, мягко говоря, не указ. Хотя должен вам сказать, что российский рынок для них в любом случае интересен. Он, конечно, не самый большой в мире, но это тоже деньги, это тоже объёмы, тоже потребители», — уверен эксперт.

Он отметил, что вторым актом этого действия может быть запрет на продвижение Apple на территории России на основании неисполнения российского законодательства.

«Это определённый вариант торга с Трампом, который тоже рассматривает возможности американских компаний для работы на российском рынке. И в разговоре с ним это тоже будет торг. Мы можем применить закон, а можем не применять, можем ограничить движение товара на рынке, а можем не ограничивать. Конечно, это не будет самым главным козырем в переговорах, но дополнительный козырь, так сказать, дополнительный аргумент в переговорах с руководством США — вполне может быть», — объяснил Максим Марамыгин.

У каждого должно быть в рукаве что-то. В том числе и жест доброй воли. Максим Марамыгин. экономист, профессор УрГЭУ

«Неисполнение, то есть разрешение нарушать российское законодательство. Ну, такое молчаливое, грубо говоря, — мы как бы приняли закон, но мы как бы пока не замечаем этого. Я не настаиваю, что будет именно так, но допускаю эту мысль», — рассказал Е1.RU экономист.

А вы пользуйтесь техникой Apple? Да, очень удобно Хотел (-а) бы, но она слишком дорогая Нет, предпочитаю другие модели У меня кнопочный телефон