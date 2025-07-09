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Бизнес Новые законы Эксперт «Это определенный вариант торга с Трампом». Что будет с iPhone после принятия нового закона

«Это определенный вариант торга с Трампом». Что будет с iPhone после принятия нового закона

Эксперты объяснили, пропадет ли техника из магазинов

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5 комментариев
Есть опасения, что iPhone и iPad пропадут с прилавков магазинов | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUЕсть опасения, что iPhone и iPad пропадут с прилавков магазинов | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Есть опасения, что iPhone и iPad пропадут с прилавков магазинов

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Накануне Владимир Путин подписал закон, запрещающий Apple препятствовать установке магазина приложений RuStore. Это значит, что на телефонах и планшетах, продаваемых в России, должна быть возможность установки приложений российских разработчиков.

Владелец Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил E1.RU, повлияет ли это как-то на владельцев iPhone и iPad.

«Тут история очень простая. Мы можем принимать какие угодно законы о погоде на Марсе. Это бизнес-модель Apple не изменит, — уверен Эльдар Муртазин. — Давление оказывать на компании мы никак не можем. Ну максимум запретим их технику в России. Учитывая, какое количество чиновников ей пользуется, я не думаю, что это произойдет в принципе».

Поэтому принятый закон бессмысленный, бесполезный, и он, к сожалению, не работает.

Эльдар Муртазин

владелец Mobile Research Group

Эксперт объяснил, что за последнее время вышло немало подобных законов, несмотря на это, говорить о том, что техника Apple пропадет из российских магазинов, пока не имеет смысла.

Новый закон прокомментировал нам и экономист, профессор УрГЭУ Максим Марамыгин.

«Давайте откровенно говорить, российский закон для Apple, мягко говоря, не указ. Хотя должен вам сказать, что российский рынок для них в любом случае интересен. Он, конечно, не самый большой в мире, но это тоже деньги, это тоже объёмы, тоже потребители», — уверен эксперт.

Он отметил, что вторым актом этого действия может быть запрет на продвижение Apple на территории России на основании неисполнения российского законодательства.

«Это определённый вариант торга с Трампом, который тоже рассматривает возможности американских компаний для работы на российском рынке. И в разговоре с ним это тоже будет торг. Мы можем применить закон, а можем не применять, можем ограничить движение товара на рынке, а можем не ограничивать. Конечно, это не будет самым главным козырем в переговорах, но дополнительный козырь, так сказать, дополнительный аргумент в переговорах с руководством США — вполне может быть», — объяснил Максим Марамыгин.

<p>Максим Марамыгин.</p><p>Максим Марамыгин.</p>

У каждого должно быть в рукаве что-то. В том числе и жест доброй воли.

Максим Марамыгин.

экономист, профессор УрГЭУ

«Неисполнение, то есть разрешение нарушать российское законодательство. Ну, такое молчаливое, грубо говоря, — мы как бы приняли закон, но мы как бы пока не замечаем этого. Я не настаиваю, что будет именно так, но допускаю эту мысль», — рассказал Е1.RU экономист.

А вы пользуйтесь техникой Apple?

Да, очень удобно
Хотел (-а) бы, но она слишком дорогая
Нет, предпочитаю другие модели
У меня кнопочный телефон

iOS 26 — это следующая после iOS 18,5 версия операционной системы для iPhone. Apple планирует выпустить ее в сентябре 2025 года. Уже в 2026 году она станет основной для устройств. Подробнее про обновление мы рассказывали в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Елена АносоваЕлена Аносова
Елена Аносова
Редактор раздела «Образование»
IPhone Apple Телефон Техника Эльдар Муртазин Эксперт Новый закон
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Комментарии
5
Гость
1 час
Трамп из всего делает ШОУ..Как политик он ещё раз даёт понять,что политика-занятие для каналий!
Гость
39 минут
Хороший закон. Как бы ещё смартфоны запретили бы. Всё равно Интернет постоянно отрубают. Кнопочники рулят. И лучше чтоб без камер. А то вдруг ещё что то не то снимать будут.
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