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Бизнес Строят склады под Ярославлем эксклюзив В «Вайлдберис» назвали сроки открытия гигантского склада под Ярославлем

В «Вайлдберис» назвали сроки открытия гигантского склада под Ярославлем

Когда распределительный центр начнет работу

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13 комментариев
Когда под Ярославлем откроется склад «Вайлдберис» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКогда под Ярославлем откроется склад «Вайлдберис» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда под Ярославлем откроется склад «Вайлдберис»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Под Ярославлем в районе деревень Корюково, Цеденево и Алексеевское Карабихского сельского поселения продолжается строительства склада «Вайлдберис». В компании ранее заявляли, что размолвка между основательницей компании Татьяной Ким и ее бывшим мужем Владиславом Бакальчуком не повлияет на возведение распределительного центра в регионе.

Ранее журналисту 76.RU в компании «Вайлдберис» говорили, что складской комплекс под Ярославлем планируют ввести в эксплуатацию во второй половине 2025 года. Теперь в пресс-службе компании назвали более точные сроки.

«В настоящий момент строительство распределительного центра объединенной компании „Вайлберис“ и „Русс“ в Ярославской области продолжается в штатном режиме. Сроки ввода объекта в эксплуатацию соответствуют согласованному графику производственных работ. Первый этап запуска нового объекта запланирован на лето текущего года», — рассказали 76.RU в пресс-службе «Вайлдберис».

В компании объяснили, что открытие распределительного центра в Ярославской области позволит оптимизировать цепочку поставок в регионе. А еще соединить между собой другие логоцентры и объекты, которые расположены на большом расстоянии друг от друга. Таким образом планируют сохранить быструю доставку.

Разговоры о появлении складов под Ярославлем начались в октябре 2023 года. Об этом сообщал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Мы побывали в деревнях, рядом с которыми строят склады. Не все оказались довольны новым соседством, а кто-то даже готов продать дома, в которые были вложены миллионы, лишь бы не жить рядом с распределительными центрами. Местные даже становились свидетелями разборок на объекте, достойных боевика.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Распределительный центр Склад Вб
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Комментарии
13
Гость
2 часа
У меня вопрос только к тем, кто согласовал данное место. Рядом коттеджные поселки и если бы заранее был план развития города и было известно, что данная территория планируется под склады - люди бы подумали, прежде чем там строить или покупать дома. Само Костромское шоссе в том месте и так перегружено и пробки из-за переезда. На вопрос кто там будет работать ответ кажется все понимают. А вот где они будут жить и проводить свободное время? Такие склады надо строить в промышленных зона, в далеке от жилья, с общежитиями для работников
Гость
2 часа
И будет там рассадник этнической преступности.
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