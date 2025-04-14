В «Вайлдберис» назвали сроки открытия гигантского склада под Ярославлем

Когда под Ярославлем откроется склад «Вайлдберис» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Под Ярославлем в районе деревень Корюково, Цеденево и Алексеевское Карабихского сельского поселения продолжается строительства склада «Вайлдберис». В компании ранее заявляли, что размолвка между основательницей компании Татьяной Ким и ее бывшим мужем Владиславом Бакальчуком не повлияет на возведение распределительного центра в регионе.

Ранее журналисту 76.RU в компании «Вайлдберис» говорили, что складской комплекс под Ярославлем планируют ввести в эксплуатацию во второй половине 2025 года. Теперь в пресс-службе компании назвали более точные сроки.

«В настоящий момент строительство распределительного центра объединенной компании „Вайлберис“ и „Русс“ в Ярославской области продолжается в штатном режиме. Сроки ввода объекта в эксплуатацию соответствуют согласованному графику производственных работ. Первый этап запуска нового объекта запланирован на лето текущего года», — рассказали 76.RU в пресс-службе «Вайлдберис».

В компании объяснили, что открытие распределительного центра в Ярославской области позволит оптимизировать цепочку поставок в регионе. А еще соединить между собой другие логоцентры и объекты, которые расположены на большом расстоянии друг от друга. Таким образом планируют сохранить быструю доставку.