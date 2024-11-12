«Настоящий боевик»: к строящемуся складу Wildberries приехали люди в камуфляже с оружием. Видео

На территорию строящегося склада под Ярославлем стянулись люди в камуфляже и спецтехника Источник: Владислав Бакальчук / T.me











К строящемуся складу Wildberries под Ярославлем днем 12 ноября съехались вооруженные люди в камуфляже. Видео с места опубликовал Владислав Бакальчук — бывший муж основательницы компании Татьяны Ким, с которым она находится в процессе развода.

— Друзья, ситуация в Ярославле — настоящий боевик. Утром туда прибыла «делегация» от Мирзоянов в количестве 20 человек, из которых 15 были в масках, часть из них была вооружена. Максим, наш сотрудник, попытался пройти на объект, но вместо диалога получил угрозы от головорезов о применении к нему силы со словами: «Это наша земля, пошел отсюда». Ему пришлось вызывать сразу всех: полицию, Росгвардию, ОМОН и даже службу по борьбе с терроризмом. На место приехал местный высокопоставленный представить силовых структур, который сразу «упаковал» захватчиков и увез в отделение. При досмотре в их автомобилях нашли оружие, — написал Владислав Бакальчук в своем телеграм-канале.

Видео с места происшествия Источник: Владислав Бакальчук / T.me

По словам бизнесмена, сотрудник со стороны Владислава тоже приехал в отдел для дачи показаний.

— Мы всё фиксируем на видео, все материалы будут собраны и представлены в органы. Каждый шаг захватчиков мы знаем и действуем, соблюдая все законы, — говорится в посте предпринимателя.

Сотрудники предприятий, расположенных неподалеку от места строительства склада, сообщили 76.RU, что из-за случившегося водители столкнулись с трудностями при поставке грузов:

— Сама лично не видела, но слышала, что да, были. [Их видели] водители не нашей организации, это те водители, которые привозили на нашу территорию товар и уезжали. Мы находимся в офисе, мы не находимся там, где всё происходило. Насколько я знаю, они не могли проехать какое-то время на территорию. Это было примерно в 12:00–13:00. [Видели], что были люди в форме, машины Росгвардии видели. Они просто проезжали, ничего не спрашивали, просто видели ситуацию, <…> людей в камуфляже. Как я с их слов поняла, экипировка полная была.

По словам сотрудницы предприятия, въезд с Костромского шоссе был какое-то время перекрыт.

— Они, [водители], ждали, чтобы заехать. Если вы там были, понимаете, там, с Костромского шоссе, если с Москвы ехать в сторону Костромы, то это поворот направо по указателю Цеденево, — пояснила наша собеседница.

До сегодняшнего дня, по словам женщины, на строящемся объекте не замечали никого, кроме рабочих.

В компании Wildberries пост Владислава прокомментировали так:

— Заявления Владислава не соответствуют действительности. Неустановленные вооруженные лица сегодня пытались заблокировать доступ на площадку в Ярославле строителям и представителям компании, применили физическую силу. Напомним, что строительством складов занимается другая компания, с прежним техзаказчиком в лице Владислава Бакальчука договоры расторгнуты, ни он, ни его сотрудники не имеют права находиться на объектах Wildberries, — рассказали 76.RU в пресс-службе Wildberries.

По данным источника 76.RU в правоохранительных органах, инцидентом занимаются в ярославском управлении полиции. Мы запросилии в УМВД комментарий.

Разборки Владислава Бакальчук и Татьяны Ким

Конфликт в семье предпринимателей и сооснователей компании вышел в публичное поле в июле 2024 года. Начался с того, что Владислав Бакальчук во время разговора с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил, что его жену Татьяну захватили рейдеры и не дают видеться с семьей и детьми. Он утверждал, что это произошло после объединения компании Wildberries и Russ в ООО «РВБ». Кстати, ожидалось, что новую компанию возглавит лично Татьяна Бакальчук. Но в реальности гендиректором РВБ стал Роберт Мирзоян.

Ким ответила мужу, что она не является заложницей и не нуждается в спасении. По ее словам, вопрос об объединении компаний уже обсуждался с Бакальчуком. На фоне происходящего Татьяна Ким пришла к решению о расторжении брака. Поначалу причина оставалась неизвестна, но позже предпринимательница пояснила, что в последнее время Владислав Бакальчук часто отсутствовал дома, а в семье были разлады. После очередной ссоры Татьяна пришла к выводу, что больше не может сохранять брак.

В начале сентября Владислав Бакальчук заявил о том, что Wildberries остановила строительство складов по всей России и СНГ. По словам бизнесмена, руководство объединенной компании заблокировало 1 миллиард рублей платежей, предназначенных строителям-подрядчикам. Он утверждал, что многие сотрудники на объектах остались без работы.

В Wildberries же заявили, что «ВБ Девелопмент», которая принадлежит Владиславу Бакальчуку, не выполняет свои обязательства по ранее заключенным контрактам, поэтому маркетплейс рассматривает возможность передачи всех обязательств другим подрядчикам.

Позже конфликт между супругами перерос в новую форму. Дошло до стрельбы возле головного офиса Wildberries в Москве. В результате происшествия погибли двое охранников, а еще несколько человек получили ранения. Бакальчук утверждает, что он шел на переговоры, но на него и его команду было совершено нападение. В октябре бывший супруг Татьяны Ким обратился в суд, чтобы отсудить часть совместного бизнеса с главой Wildberries.

Сама Татьяна объясняла, что ее бывший супруг Владислав поставил бизнес под угрозу и лишил компанию 37 миллиардов рублей. Она даже обвинила бизнесмена в угрозах в адрес сотрудников компании. По ее словам, именно «неразумные действия» Владислава вызвали в прошлом году серию забастовок. Ким призвала решать все возникающие проблемы по закону и избегать разборок в духе 90-х.

При чем тут Ярославль?

В декабре 2023 года Татьяна Ким лично приезжала в Ярославскую область, чтобы подписать соглашение о строительстве склада компании и открыть школу предпринимателей. Тогда стало известно, что в регионе появятся логистические центры компаний Wildberries, «Озон» и X5 Group.