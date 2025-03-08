А места заняты! Смотрим, что сейчас находится на прежних точках Zara и Bershka в Ярославле

На фоне обсуждения возможного возвращения магазинов испанской сети Inditex в Россию среди модниц и экспертов возник резонный вопрос: а где они разместятся?
В этом материале смотрим, какие магазины сейчас занимают места Zara, Bershka, Dub, Pull&Bear, Massimo Dutti и другие в ТРЦ «Аура» в Ярославле.
Zara возвращается
Иностранные бренды покинули российский рынок в марте 2022-го. Целый год пустовали торговые центры. Весной 2023-го часть площадей, в которых ранее располагались точки Inditex, заняли новые магазины ливанской компании Daher.
На месте Zara открыли Maag, Pull&Bear — DUB, Stradivarius — Vilet, Bershka — ECRU. А магазины среднего сегмента испанского гиганта заменили российские бренды: Zarina, Love Republic, Idol и др.
Как ранее подчеркнул у себя в соцсетях вице-президент Союза торговых центров России Павел Люлин, возвращение иностранных брендов — это не быстрый процесс, не стоит ожидать, что они откроются в ближайшее время.
— Да, бренды зондируют почву, держат руку на пульсе, ведут задушевные разговоры о том, что вот-вот и вернемся, но пока это слова. Для того чтобы вернуться, должны быть выполнены два условия: политическая «оттепель» и ослабление трансграничных барьеров. Быстро это не произойдет. Минимум год, — написал Павел Люлин.
Ждете возвращение Zara и других магазинов сети Inditex?