А места заняты! Смотрим, что сейчас находится на прежних точках Zara и Bershka в Ярославле

Какие магазины открыли на месте Zara, Bershka и других точек сети Inditex Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На фоне обсуждения возможного возвращения магазинов испанской сети Inditex в Россию среди модниц и экспертов возник резонный вопрос: а где они разместятся?

В этом материале смотрим, какие магазины сейчас занимают места Zara, Bershka, Dub, Pull&Bear, Massimo Dutti и другие в ТРЦ «Аура» в Ярославле.

Zara возвращается

Иностранные бренды покинули российский рынок в марте 2022-го. Целый год пустовали торговые центры. Весной 2023-го часть площадей, в которых ранее располагались точки Inditex, заняли новые магазины ливанской компании Daher.

На месте Zara открыли Maag, Pull&Bear — DUB, Stradivarius — Vilet, Bershka — ECRU. А магазины среднего сегмента испанского гиганта заменили российские бренды: Zarina, Love Republic, Idol и др.

На месте Zara сейчас располагается магазин Maag. В нем представлены как женская, так и детская линии, а также мужская одежда, к которой можно пройти через отдельный вход Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Bershka заменил магазин ECRU. Там представлены вещи, ориентированные на подростковую аудиторию Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На месте Pull&Bear открылся DUB Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На месте Stradivarius — Vilet Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Все кофейни сети Starbucks выкупили рэпер Тимати с бизнесменом Антоном Пинским. В конце 2022 года по России стали открываться заведения под новым названием Stars Coffee Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На месте Massimo Dutti открыли магазин Zarina Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В сети Daher не нашлось аналога магазинов Oysho, где продавалось нижнее белье и одежда для дома. Сейчас на его месте располагаются российские бренды Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











IDOL — российский бренд, частично дублирующий стиль магазина Massimo Dutti Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На этом месте раньше располагался косметический магазин Sephora Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Официальный магазин Apple теперь называется Port Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На месте Adidas — Lamoda Sport Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Магазины Reebok также сменили название и стали SneakerBOX Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Детские магазины Mothercare переименовали в Motherbear Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Как ранее подчеркнул у себя в соцсетях вице-президент Союза торговых центров России Павел Люлин, возвращение иностранных брендов — это не быстрый процесс, не стоит ожидать, что они откроются в ближайшее время.

— Да, бренды зондируют почву, держат руку на пульсе, ведут задушевные разговоры о том, что вот-вот и вернемся, но пока это слова. Для того чтобы вернуться, должны быть выполнены два условия: политическая «оттепель» и ослабление трансграничных барьеров. Быстро это не произойдет. Минимум год, — написал Павел Люлин.