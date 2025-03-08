НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +1

0 м/c,

 749мм 52%
Подробнее
2 Пробки
USD 89,14
EUR 96,86
Как похудеть
Советы по рассаде
Что на месте ушедших брендов
Когда отключат отопление
Последствия атаки БПЛА
Беспилотник над Ярославлем
Территория «Аквилонов» в Брагине
Конкурс 76.RU
Бизнес А места заняты! Смотрим, что сейчас находится на прежних точках Zara и Bershka в Ярославле

А места заняты! Смотрим, что сейчас находится на прежних точках Zara и Bershka в Ярославле

Ранее стало известно, что компания Inditex хочет вернуться на российский рынок

1 873
17 комментариев
Какие магазины открыли на месте Zara, Bershka и других точек сети Inditex | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакие магазины открыли на месте Zara, Bershka и других точек сети Inditex | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какие магазины открыли на месте Zara, Bershka и других точек сети Inditex

Источник:

На фоне обсуждения возможного возвращения магазинов испанской сети Inditex в Россию среди модниц и экспертов возник резонный вопрос: а где они разместятся?

В этом материале смотрим, какие магазины сейчас занимают места Zara, Bershka, Dub, Pull&Bear, Massimo Dutti и другие в ТРЦ «Аура» в Ярославле.

Zara возвращается

Иностранные бренды покинули российский рынок в марте 2022-го. Целый год пустовали торговые центры. Весной 2023-го часть площадей, в которых ранее располагались точки Inditex, заняли новые магазины ливанской компании Daher.

На месте Zara открыли Maag, Pull&Bear — DUB, Stradivarius — Vilet, Bershka — ECRU. А магазины среднего сегмента испанского гиганта заменили российские бренды: Zarina, Love Republic, Idol и др.

На месте Zara сейчас располагается магазин Maag. В нем представлены как женская, так и детская линии, а также мужская одежда, к которой можно пройти через отдельный вход | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа месте Zara сейчас располагается магазин Maag. В нем представлены как женская, так и детская линии, а также мужская одежда, к которой можно пройти через отдельный вход | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На месте Zara сейчас располагается магазин Maag. В нем представлены как женская, так и детская линии, а также мужская одежда, к которой можно пройти через отдельный вход

Источник:
Bershka заменил магазин ECRU. Там представлены вещи, ориентированные на подростковую аудиторию | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUBershka заменил магазин ECRU. Там представлены вещи, ориентированные на подростковую аудиторию | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Bershka заменил магазин ECRU. Там представлены вещи, ориентированные на подростковую аудиторию

Источник:
На месте Pull&amp;Bear открылся DUB | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа месте Pull&amp;Bear открылся DUB | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На месте Pull&Bear открылся DUB

Источник:
На месте Stradivarius&nbsp;— Vilet | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа месте Stradivarius&nbsp;— Vilet | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На месте Stradivarius — Vilet

Источник:
Все кофейни сети Starbucks выкупили рэпер Тимати с бизнесменом Антоном Пинским. В конце 2022 года по России стали открываться заведения под новым названием Stars Coffee | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВсе кофейни сети Starbucks выкупили рэпер Тимати с бизнесменом Антоном Пинским. В конце 2022 года по России стали открываться заведения под новым названием Stars Coffee | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Все кофейни сети Starbucks выкупили рэпер Тимати с бизнесменом Антоном Пинским. В конце 2022 года по России стали открываться заведения под новым названием Stars Coffee

Источник:
На месте Massimo Dutti открыли магазин Zarina | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа месте Massimo Dutti открыли магазин Zarina | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На месте Massimo Dutti открыли магазин Zarina

Источник:
В сети Daher не нашлось аналога магазинов Oysho, где продавалось нижнее белье и одежда для дома. Сейчас на его месте располагаются российские бренды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ сети Daher не нашлось аналога магазинов Oysho, где продавалось нижнее белье и одежда для дома. Сейчас на его месте располагаются российские бренды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В сети Daher не нашлось аналога магазинов Oysho, где продавалось нижнее белье и одежда для дома. Сейчас на его месте располагаются российские бренды

Источник:
IDOL&nbsp;— российский бренд, частично дублирующий стиль магазина Massimo Dutti | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUIDOL&nbsp;— российский бренд, частично дублирующий стиль магазина Massimo Dutti | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

IDOL — российский бренд, частично дублирующий стиль магазина Massimo Dutti

Источник:
На этом месте раньше располагался косметический магазин Sephora | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа этом месте раньше располагался косметический магазин Sephora | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На этом месте раньше располагался косметический магазин Sephora

Источник:
Официальный магазин Apple теперь называется Port | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОфициальный магазин Apple теперь называется Port | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Официальный магазин Apple теперь называется Port

Источник:
На месте Adidas&nbsp;— Lamoda Sport | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа месте Adidas&nbsp;— Lamoda Sport | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На месте Adidas — Lamoda Sport

Источник:
Магазины Reebok также сменили название и стали SneakerBOX | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМагазины Reebok также сменили название и стали SneakerBOX | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Магазины Reebok также сменили название и стали SneakerBOX

Источник:
Детские магазины Mothercare переименовали в Motherbear | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДетские магазины Mothercare переименовали в Motherbear | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Детские магазины Mothercare переименовали в Motherbear

Источник:

Как ранее подчеркнул у себя в соцсетях вице-президент Союза торговых центров России Павел Люлин, возвращение иностранных брендов — это не быстрый процесс, не стоит ожидать, что они откроются в ближайшее время.

— Да, бренды зондируют почву, держат руку на пульсе, ведут задушевные разговоры о том, что вот-вот и вернемся, но пока это слова. Для того чтобы вернуться, должны быть выполнены два условия: политическая «оттепель» и ослабление трансграничных барьеров. Быстро это не произойдет. Минимум год, — написал Павел Люлин.

Ждете возвращение Zara и других магазинов сети Inditex?

Да, мне нравится одежда оттуда
Нет, у нас теперь и своих магазинов хватает
Не слежу за модой, мне всё равно
Свое мнение напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Магазины Торговый центр Магазины одежды Возвращение Zara
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
Гость
8 часов
У галагаева на рынке свободно.
Гость
7 часов
товар должен быть качественный, а не бренды.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Сказка в плане технологии и отношения». Нефтяник — о работе в западных компаниях, покинувших Россию
Алексей Рыбаков
Мнение
«Вы влюбитесь в эстетику Советского Союза»: почему геймерам понравится игра Atomic Heart
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Не уходили, хлопнув дверью»: эксперт — о том, вернется ли Apple в Россию на фоне переговоров Москвы и Вашингтона
Анна Мартыновская
Мнение
Нет развлечений и дорогое жилье. Россиянин рассказывает о жизни в Кувейте — какие минусы у богатой и закрытой страны
Антон Цибин
Мнение
«Чтобы быть счастливым, денег должно просто хватать»: как живет менеджер, который зарабатывает из дома 150 тысяч
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление