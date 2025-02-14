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Бизнес подробности Связана с экс-губернатором: стало известно, кто купил известный ресторан в центре Ярославля

Связана с экс-губернатором: стало известно, кто купил известный ресторан в центре Ярославля

Заведение работало в городе с нулевых

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9 комментариев
В Ярославле закрылся ресторан «Якорь» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле закрылся ресторан «Якорь» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле закрылся ресторан «Якорь»

Источник:

Стало известно имя нового владельца легендарного ресторана «Якорь» в Ярославле. Хозяйкой заведения на берегу Которосли стала предпринимательница Ирина Вахрукова — жена Максима Вахрукова, сына экс-губернатора Ярославской области Сергея.

Сергей Вахруков был губернатором Ярославской области с 2007 по 2012 год.

Ранее мы писали, что сейчас заведение выглядит заброшенным: двери закрыты, а фасад занавешен белыми клеенками. Соцсети ресторана не обновлялись с ноября 2024 года.

Как выяснил 76.RU, ресторан принадлежал известному ярославскому предпринимателю Евгению Мухину. Заведение на берегу Которосли было открыто в 2007 году. Осенью 2024 года бизнесмен продал ресторан. 

Что известно о новой собственнице

Согласно данным сервиса «Контур. Фокус», Ирина Вахрукова также связана с двумя фирмами — ООО «КФМ» и ООО «ПКФ», которые занимаются деятельностью в области общепита. Помимо этого, на имя предпринимательницы открыто ИП по аренде и управлению собственным или арендованным недвижимым имуществом. Также Вахрукова числится директором компании «Личный фонд „Максимум“», которая занимается управлением активами.

На личной странице в соцсетях Ирина отмечает, что работает в банкетном зале «Алхимик» в Ярославле. Это одно из популярных мест в городе, где празднуют свадьбы, дни рождения, корпоративы и другие праздники.

Ресторан «Якорь» открылся в Ярославле в 2007 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРесторан «Якорь» открылся в Ярославле в 2007 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
По данным сервиса «Яндекс.Карты», рейтинг у ресторана&nbsp;— 4,1 балла из 5 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПо данным сервиса «Яндекс.Карты», рейтинг у ресторана&nbsp;— 4,1 балла из 5 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Посетители среди плюсов отмечают необычное оформление интерьера в виде пиратского корабля, кухню и демократичные цены | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПосетители среди плюсов отмечают необычное оформление интерьера в виде пиратского корабля, кухню и демократичные цены | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Что известно про бизнесмена Евгения Мухина

Евгений Мухин — ярославский предприниматель, владеющий многими объектами в Ярославле, Ярославской и соседних областях.

Он является учредителем холдинга «Инкомпроект», который работает в сфере недвижимости (чистая прибыль в 2023 году — 61,6 миллиона рублей), владеет Дзержинским рынком Ярославля (чистая прибыль в 2023 году — 24,9 миллиона рублей), ООО «Фармация-2» (аптечный бизнес, чистая прибыль в 2023 году — 13,1 миллиона рублей), ООО «Костромской автовокзал» (чистая прибыль в 2023 году — 4,5 миллиона рублей), санаторием «Бобачевская роща» в Тверской области (чистая прибыль в 2023 году — 45,6 миллиона рублей), является совладельцем санатория «Серебряный Плес» в Костромской области (чистая прибыль в 2023 году— 106,6 миллиона рублей), санатория «Красный холм» в Ярославской области (чистая прибыль — 107,2 миллиона рублей).

Семье Евгения Мухина принадлежит и ООО «Гипроприбор» — компания, занимающаяся проектированием различных объектов. Официально владельцем компании является Любовь Мухина. В 2004 и 2008 годах Евгений Мухин избирался депутатом Ярославской областной думы.

По данным за 2023 год, ресторан «Якорь» заработал 19,7 миллиона рублей, выйдя в плюс на 3,7 миллиона. Мы позвонили в компанию «Якорь Плюс», зарегистрированную на Подзеленье, 3, где находится ресторан. Там нам подтвердили, что у объекта поменялся собственник, и намекнули, что на месте легендарного кафе может открыться новое заведение.

— Собственник заведение продал. Как будет его использовать новый владелец, мы не знаем. Если люди покупают, то, наверное, для чего-то они это делают, не для того, чтобы вложить деньги и это всё стояло, — ответили в разговоре с корреспондентом 76.RU в ООО «Якорь Плюс».

А вы ходили в «Якорь»?

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Комментарии
9
Гость
1 час
Страной так и продолжают править и владеть бывшие партийцы и комсомольцы. Их методы работы никак не предусматривают процветание и развитие страны, только свое собственное карманное развитие. Горбачев в пример.
Гость
54 минуты
Ну понятно что не Иван с завода купил, кто ещё может покупать недвижимость в центре как не депутаты и их семьи
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