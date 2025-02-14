Связана с экс-губернатором: стало известно, кто купил известный ресторан в центре Ярославля

Евгений Мухин — ярославский предприниматель, владеющий многими объектами в Ярославле, Ярославской и соседних областях.

Он является учредителем холдинга «Инкомпроект», который работает в сфере недвижимости (чистая прибыль в 2023 году — 61,6 миллиона рублей), владеет Дзержинским рынком Ярославля (чистая прибыль в 2023 году — 24,9 миллиона рублей), ООО «Фармация-2» (аптечный бизнес, чистая прибыль в 2023 году — 13,1 миллиона рублей), ООО «Костромской автовокзал» (чистая прибыль в 2023 году — 4,5 миллиона рублей), санаторием «Бобачевская роща» в Тверской области (чистая прибыль в 2023 году — 45,6 миллиона рублей), является совладельцем санатория «Серебряный Плес» в Костромской области (чистая прибыль в 2023 году— 106,6 миллиона рублей), санатория «Красный холм» в Ярославской области (чистая прибыль — 107,2 миллиона рублей).

Семье Евгения Мухина принадлежит и ООО «Гипроприбор» — компания, занимающаяся проектированием различных объектов. Официально владельцем компании является Любовь Мухина. В 2004 и 2008 годах Евгений Мухин избирался депутатом Ярославской областной думы.