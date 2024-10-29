Блиновская сама виновата? Как люди подставляются через соцсети на штрафы от налоговой

Елену Блиновскую судят за уклонение от уплаты налогов Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Многие предприниматели любят хвастаться своими историями успеха и делают это в социальных сетях, завлекая тем самым потенциальных клиентов. Но в последнее время у популярных в Сети бизнесменов возникают проблемы с Федеральной налоговой службой.

Вспомним историю ярославской «королевы марафонов» Елены Блиновской, которая буквально стала олицетворением инфобизнеса: свои курсы коуч продавала в соцсетях, там же рассказывала про брендовые покупки, путешествия и другие траты. Уже второй год блогер и коуч находится под следствием по делу о неуплате налогов.

По словам экспертов, который год инспекторы следят за соцсетями потенциальных богатеев и сверяют их траты и покупки с декларациями. Налоговый консультант и собственник Федеральной сети бухгалтерских агентств Надежда Нестерова рассказала, как люди подставляют себя под штрафы от государства. Далее — ее колонка от первого лица.

Кто такой налоговый инспектор

В 2024 году налоговые органы очень внимательно следят за нашими социальными сетями. Отвечают за это налоговые инспекторы. Кто это такие? Как минимум, такой же человек, как и мы, который постоянно думает, как достичь целей и результатов, поставленных работодателем.

Соответственно, чтобы, условно, выполнять план, налоговые инспекторы начинают мониторить социальные сети, анализировать людей и выявлять тех, кто потенциально может попасть под контроль. Конечно, они не берут первого попавшегося Иванова Ивана Ивановича. У них есть определенные показатели, характеристики людей, которые могут скрывать свои доходы.

Сверка деклараций по соцсетям?

Детали процедуры засекречены и никому не раскрываются. Но логика такова, что инспектор начинает мониторить соцсети, отсматривать контент и сверяться с заявленными декларациями.

Отслеживать социальные сети потенциальных нарушителей налогового законодательства — такая же работа, как и другие задачи инспектора. Они этим ни от нечего делать занимаются, а осуществляют целенаправленный мониторинг.

Это абсолютно легально, они там ничего хитрого не делают, люди сами себя выдают.

Как предприниматели подставляются под штрафы?

Многие предприниматели на самом деле не в курсе, они даже не понимают, что происходит. Несмотря на громкие дела, бизнесмены продолжают активно хвастать по соцсетям своими успехами, которые даже не всегда реальны, а, соответственно, продолжают попадать под штрафы.

Часто случается так, что подставляются бизнес-предприниматели, бизнес-наставники, которые зарабатывают реально большие деньги, у них большие кейсы. Не так давно был случай, когда мужчина рассказал, что купил большой, классный дом за 100 миллионов рублей с заработанных в 2023 году. Всё было бы ничего, но есть одно но: он коуч на патенте с ограничением в 60 миллионов рублей по доходу.

Еще один интересный пример: бизнесмен поделился в соцсетях радостной новостью, что количество человек в его штате увеличилось аж до 30 человек. Вот только согласно его патенту количество сотрудников не должно было превышать 15.

Из-за таких ситуаций налоговой даже особо компромат искать не нужно, потому как мы сами даем всё в своих соцсетях.

Как не попасть на штраф?

Чтобы реализация маркетинговой стратегии по соцсетям не привела к налоговой проверке и штрафам, есть один простой, но важный совет — будьте честны с аудиторией и показывайте исключительно правду.

Я категорически против истории с инфоцыганством. Очень жду, уверена, как и многие из вас, дорогие читатели, когда введут лицензии на эту историю. Хотелось бы, чтобы право на обучение других получали только те люди, которые действительно имеют реальные и крутые кейсы.

Призываю всех вести бизнес честно, выстраивать правдивые маркетинговые стратегии и говорить исключительно правду. Если вы пока не достигли каких-то классных результатов, то не обманывайте людей.

«Блиновская появилась не просто так»

Популярность и медийность всегда имеют свои побочные эффекты. В 2024 году практически вся страна следит за развитием ситуации с Еленой Блиновской и ЛерЧеком. Могу сказать однозначно: такие истории появляются неслучайно.

В стране не совсем понятная ситуация, нужно в кого-то верить, чтобы была надежда. Елена Блиновская появилась не просто так. Она дала людям надежду на то, чего они так жаждут. Продукт оказался, видимо, куда популярнее, чем предполагалось. Всё быстро закрутилось-завертелось, а вот о том, как честно платить налоги за всё это дело, команда вовремя не подумала.

Обучение — это высокомаржинальная ниша, важно под нее грамотно и легально выстроить систему уплаты налогов. Банальное русское «авось», «меня не заметят», «ничего не будет» и прочее привели к серьезным проблемам с законом.

Интересно еще то, что, в случае с Блиновской, она большую часть негодования со стороны органов получила за нарушение домашнего ареста, поверив в то, что деньгами можно всё купить. Но, как видно, не всё и не всегда.

В случае с ЛерЧеком — судили их изначально за одно правонарушение, но налоговая инспекция РФ имеет право проверить еще и три предыдущих года с момента выявления правонарушения. Когда вы являетесь рецидивистом, к вам особый контроль, особое внимание.

Мораль такова: в России есть определенная правовая форма и ее нужно знать, уважать и соблюдать. Тогда не придется переживать, что какой-то рассказ в соцсети станет причиной штрафа от налоговой.

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