Зима не спешит приходить: какая погода ожидает ярославцев в ближайшую неделю

Погода в Ярославле остается необычно мягкой для ноября. По данным центра «Фобос», на неделе с 10 по 16 ноября в регионе сохранится плюсовая температура.
Прогноз погоды на неделю
В понедельник, 10 ноября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью и днем температура будет держаться на уровне +5…+7 °С, ветер западный, умеренный;
во вторник, 11 ноября, ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха — +4…+6 °С, ветер слабый;
в среду, 12 ноября, в Ярославле установится ясная погода. Ночью похолодает до -1…+1 °С, днем — +2…+4 °С, ветер слабый;
в четверг, 13 ноября, прогнозируется переменная облачность, местами небольшой дождь и дымка. Температура ночью — 0…+2 °С, днем — +4…+6 °С. Ветер южный, умеренный;
в пятницу, 14 ноября, днем ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха составит около +6 °C, ночью — около +3 °C. Ветер юго-западный, умеренный, до 8 м/с;
в субботу, 15 ноября, в течение суток температура понизится до 0…+1 °C, ночью около +4 °C. Ветер северо-западный, слабый, без осадков. Возможны кратковременные прояснения;
в воскресенье, 16 ноября, синоптики обещают более теплую погоду: днем воздух прогреется до +6 °C, ночью — до +3 °C. Ветер восточный, слабый, около 3–5 м/с. Атмосферное давление в норме, осадков не ожидается.
Подробный прогноз по дням смотрите в сервисе «Погода 76.RU».