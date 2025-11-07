НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
«На пике прогрева»: когда изменится погода в Центральной России

В Ярославской области пройдет снег с дождем

В Ярославской области изменится погода

В ближайшие дни в Ярославской области сохранится теплая погода. Это следует из прогноза экспертов центра «Фобос» для Центральной России.

По их данным, температура начнет опускаться лишь в начале следующей недели.

«В Центральной России обстановка в атмосфере гораздо стабильнее. В Москве в ближайшие дни на пике прогрева словно в первую половину октября +8…+10 °С, и лишь в понедельник–вторник тёплая аномалия немного сократится — до +6…+8 °С. Самая высокая вероятность осадков в столице ожидается в пятницу», — рассказали в «Фобосе».

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 8 ноября +10 °С, днем температура опустится до +6 °С, пройдет небольшой дождь.

Ночью 9 ноября похолодает до +3 °С, днем будет чуть потеплее — +4 °С. Осадков не ожидается.

Ночью 10 ноября +5 °С, пасмурно, небольшие дожди. Днем +3 °С, осадков не будет.

Ночью 11 ноября температура опустится до −2 °С, днем -1 °С. Дождей по прогнозу не будет.

Ночью 12 ноября похолодает до −5 °С, днем −2 °С. Пройдет снег с дождем, осадки продлятся до позднего вечера.

По данным «Гидрометцентра России», ночью 13 ноября -1 °С, облачно, дождь со снегом. Днем температура поднимется до +5 °С, облачно и без осадков.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Погода Снег с дождем Температура Фобос
Комментарии
Гость
56 минут
В Ярославле снова сюрпризы погоды — снег с дождём. Интересно, как долго продлится тепло?
Гость
53 минуты
Ливни с грозами в Центральной России — не к добру.
