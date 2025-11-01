«В Сочи за миллион на три ночи». Сколько стоят праздничные выходные на главном курорте страны и что делать там в ноябре

В Сочи пришло тепло, и туристы греются на солнышке Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Впереди у россиян праздничные выходные, многие планируют куда-то поехать, так, чтобы не очень далеко и недорого. Некоторые продлевают отпуск отгулами или в счет отпуска. Для сограждан, которые живут на юге России, Сочи — это действительно недалеко, а вот дешево отдохнуть на главном российском курорте точно не получится. Даже в ноябре. Редакция SOCHI1.RU узнала, сколько стоит перелет и проживание.

Дорога

Авиакомпании в предвкушении ажиотажа, всё-таки Сочи сейчас самое теплое место России, конечно же, задрали цены.

Смотрим стоимость билетов из Москвы на 1 ноября. Самый дешевый перелет за 11 тысяч 948 рублей предлагает авиакомпания Nordwind Airlines. Это в одну сторону без багажа. «Победой» можно улететь в Сочи за 14 тысяч 200 рублей. Уже на следующий день, 2 ноября, цена падает вдвое. Самый дешевый билет из Москвы на курорт стоит 7 тысяч 300 рублей. А вот вернуться обратно сложнее. Дешевле всего перелет из Сочи в Москву на 4 ноября у «Уральских авиалиний», он стоит 17 тысяч 400 рублей. «ЮТэйр» вообще предлагает купить билет за 25 тысяч. 5 ноября немного дешевле — от 15 тысяч 767 рублей у «Аэрофлота».

Из Екатеринбурга в Сочи 1 ноября можно улететь «Победой» всего за 10 тысяч 345 рублей. А вот перелет «Уральскими авиалиниями» обойдется в 19 тысяч 700 рублей, «Аэрофлотом» — 24 тысячи. Обратный билет на 4 ноября стоит у «Победы» 17 тысяч рублей, а у «Аэрофлота» вообще 32 тысячи 225 рублей.

Самые дешевые билеты зафиксированы из Санкт-Петербурга. Так, 1 ноября перелет «Аэрофлотом» можно купить всего за 7 тысяч 995 рублей. А обратно, конечно же, намного дороже. Самый дешевый билет на 4 ноября у Nordwind — 20 тысяч 370 рублей. Самый дорогой — авиакомпании «Россия» за 47 тысяч 844 рубля.

Из Челябинска в Сочи цены просто космос. На 1 ноября нет прямых перелетов, только через Москву. Самый дешевый билет у «Победы» — 25 тысяч 252 рубля, в стоимость входит 10 килограммов багажа. Со сменой аэропорта в столице билеты можно купить за 15 тысяч 923 рубля. После праздников цены резко снижаются, аж до 5 тысяч рублей. Такой билет можно купить на 6 ноября, в стоимость входит 20 килограммов багажа. Вернуться из Челябинска тоже предлагается с пересадкой в Москве за 39 тысяч 368 рублей. Это самый дешевый билет. Для многих россиян эти цифры просто неподъемные.

— Я хотела в Сочи, как говорится, «на три ночи». Увидела цены и перехотела. Они неадекватные совершенно. Я не пойму, как может быть перелет в Таиланд дешевле, чем в Сочи? Это так развивают внутренний туризм? Одна же не полетишь, в семье нас четверо человек, сотка только в одну сторону, — негодует жительница Челябинска Оксана Морозова.

Зимние цветы в Сочи Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Проживание

Отели Сочи не раскуплены, места есть даже в самых популярных, рассказала корреспонденту SOCHI1.RU тревел-агент Ирина Викторова. Она отмечает падение спроса на отдых в Сочи в межсезонье.

— Я согласна, что цены на перелеты неадекватные. Именно этот факт отпугивает туристов. Все, кто живет за Уралом, предпочитают Вьетнам, Таиланд и Китай, сейчас там большие скидки на отдых, тепло и вкусно. В Сочи даже если хорошие отели объявляют акции, то стоимость билетов эти скидки сжирает. Естественно, люди выбирают, где лучше и дешевле. К тому же в Сочи уже не искупаешься, а люди хотят теплое море, — говорит Ирина. Она отмечает, что более состоятельные туристы сейчас бронируют в основном санатории и спа-отели. Люди решили немного привести свой организм в порядок перед долгой зимой.

— Положа руку на сердце, сейчас в Сочи скучно. Даже постоянные клиенты об этом говорят. Горнолыжный сезон еще не начался, курортный уже закончился. Подышать морем несколько дней за 400 тысяч рублей на семью, такое себе удовольствие, — считает тревел-агент. Ирина назвала несколько спа-отелей Сочи, где места еще есть и они вполне достойные.

Например, Mantera Supreme 5 звезд. Там, кстати, сделали скидку, и три ночи, вместо 101 тысячи рублей, обойдутся в 95 тысяч рублей за двоих гостей. Это номер делюкс с двумя раздельными или одной двуспальной кроватью. В стоимость включен завтрак. Такой же номер, но с видом на море, обойдется в 111 тысяч 510 рублей за три ночи. А самый дорогой в отеле люкс с бассейном стоит 326 тысяч рублей.

Еще один пятизвездочный сочинский отель «Гранд отель СПА Родина». У них, кстати, акция — четвертая ночь в подарок. И на наши даты практически все номера распроданы. Остался только «Гранд Сьют» за, внимание, 1 миллион 21 тысячу 700 рублей! В стоимость включены завтраки.

В четырехзвездочных отелях намного дешевле. Во все тарифы проживания в отеле «Акваград» входит пользование банным SPA–комплексом «НЕМО» с турецким хаммамом, финской сауной и бассейном с морской водой. Отдельно придется заплатить за выбор спа-программ для лица и тела. Стоимость трех ночей там всего 22 тысячи 800 рублей за двоих. Номер комфорт и двухразовое питание. С полным пансионом в номере комфорт плюс проживание обойдется в 27 тысяч 600 рублей.

Трехзвездочный «Сочи Парк» в Сириусе также предлагает широкий выбор спа-программ. Двухместные номера на праздники там распроданы. Можно выбрать номер с двухъярусными кроватями с завтраком за 37 тысяч 200 рублей. Проживание в двухкомнатном люксе обойдется в 52 тысячи 560 рублей на двоих с завтраком. Двухкомнатные апартаменты с кухней без питания обойдутся в 36 тысяч рублей.

Погода в Сочи на ноябрьские праздники обещает быть теплой Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Что делать в Сочи в начале ноября?

Погода в Сочи после затяжных октябрьских дождей наладилась. Температура днем в начале ноября будет прогреваться до +19. Вполне можно загорать. А искупаться смогут только самые смелые, температура морской воды +17–18 градусов. Поэтому в ноябре лучше выбирать отели с бассейнами с морской водой.

Существенный плюс ноября в Сочи — нет толп туристов. Можно просто гулять по набережным, любоваться закатами, встречать восходы. А днем посетить дендрарий или парк «Южные культуры», там и сейчас что-то цветет. Стоимость билета для взрослых в дендрарий — 500 рублей, в «Южные культуры» —300 рублей.

Детей нужно обязательно сводить в «Сочи-парк». Стоимость билета — от 2 тысяч 900 рублей, если покупать на сайте, в кассах на 100 рублей дороже. В стоимость входит прогулка по тематическим землям, безлимитный прокат на аттракционах и посещение всех шоу.

Ноябрь — самое время поездить по экскурсиям на популярные туристические объекты и водопады, после дождей они набрали мощь, не то что летом.

Один день можно посвятить поездке в Абхазию, очередей на границе сейчас нет, поэтому можно доехать даже до Сухума.