«Есть шанс на потепление»: Центральную Россию зальет дождями

Какой будет погода в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославскую область ближе к выходным придет потепление. Об этом свидетельствует прогноз центра «Фобос». По данным экспертов, в ближайшие дни в центральных областях будет по-осеннему прохладно и сыро. А вот ближе к концу недели можно ждать повышения температуры.

«В Центральной России самая высокая вероятность осадков сегодня и в субботу, при этом температурный режим ожидается в рамках климатической нормы. В Москве в ближайшие дни +6…+8 °С, но к выходным есть шанс на потепление до +9…+10 °С», — рассказали в «Фобосе».

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 22 октября +4 °С, без осадков. Днем +5 °С, пасмурно, небольшие дожди до самого вечера.

В ночь на 23 октября +5 °С, пасмурно, небольшие дожди. Днем +6 °С, осадки сохранятся.

Ночью 24 октября похолодает до +3 °С, но обойдется без дождей. Днем потеплеет до +6 °С, пасмурно и без осадков. Небольшие дожди ожидаются ближе к вечеру.

В течение суток в субботу, 25 октября будет поливать. Ночью +5 °С, днем потеплеет до +8 °С.

Ночью 26 октября температура поднимется до отметки +6 °С. Этот показатель сохранится в течение всего дня. С ночи до самого вечера будет пасмурно, пройдут небольшие дожди.