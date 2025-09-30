НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Солнечная и сухая погода»: в Центральную Россию придет потепление. Когда

«Солнечная и сухая погода»: в Центральную Россию придет потепление. Когда

Публикуем прогноз погоды на начало октября

1 073
Как изменится погода в Ярославской области

Как изменится погода в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области в ближайшие дни потеплеет. Этот вывод можно сделать из прогноза экспертов центра «Фобос» для Центральной России.

По их данным, наступления холодов пока можно не ждать.

«В Центральной России будет преобладать солнечная и сухая погода, и температурный режим окажется на градус-другой теплее обычного. В Москве сегодня до +11 °С, а затем дневная температура в мегаполисе повысится до +12…+14 °С», — рассказали в «Фобосе».

По данным «Гидрометцентра России», в ночь на 1 октября в Ярославской области температура опустится до 0 °С, днем потеплеет до +12 °С, однако будет облачно. Правда, осадков не ждут.

Ночью 2 октября вновь похолодает до 0 °С, а днем температура поднимется до +11 °С. Дождей не будет.

В ночь на 3 октября столбики термометров опустятся до +2 °С, а днем потеплеет до +13 °С. Небо будет затянуто облаками, но осадков по прогнозу не ожидается.

По данным сервиса «Погода 76.RU» , в субботу, 4 октября, ночью + 6 °С, днем +10 °С. Пасмурно, но без дождей.

В ночь на 5 октября +10 °С, без осадков. Днем +14 °С, до вечера будут идти небольшие дожди.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Погода Центр Фобос Потепление Прогноз
Комментарии
8
Гость
1 час
В прошлом году было тепло, а в этом всё не так радужно.
Гость
36 минут
А в лете нам опять не оказаться, И как-то всё неправильно вокруг. К нам лето заглянуло попрощаться, И навсегда уйдёт во тьму разлук. Мы знаем, что потом наступит холод, Придёт он всё быстрее и сильней. Мы снова ужаснёмся непогоде, Опять мы будем не готовы к ней. И вещи наши тёплые, там где-то, Нас осень обманула, как всегда. Хотя мы знали, впереди- не лето, Но, так хотелось верить - не зима!
Читать все комментарии
