«Солнечная и сухая погода»: в Центральную Россию придет потепление. Когда

Как изменится погода в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области в ближайшие дни потеплеет. Этот вывод можно сделать из прогноза экспертов центра «Фобос» для Центральной России.

По их данным, наступления холодов пока можно не ждать.

«В Центральной России будет преобладать солнечная и сухая погода, и температурный режим окажется на градус-другой теплее обычного. В Москве сегодня до +11 °С, а затем дневная температура в мегаполисе повысится до +12…+14 °С», — рассказали в «Фобосе».

По данным «Гидрометцентра России», в ночь на 1 октября в Ярославской области температура опустится до 0 °С, днем потеплеет до +12 °С, однако будет облачно. Правда, осадков не ждут.

Ночью 2 октября вновь похолодает до 0 °С, а днем температура поднимется до +11 °С. Дождей не будет.

В ночь на 3 октября столбики термометров опустятся до +2 °С, а днем потеплеет до +13 °С. Небо будет затянуто облаками, но осадков по прогнозу не ожидается.

По данным сервиса «Погода 76.RU» , в субботу, 4 октября, ночью + 6 °С, днем +10 °С. Пасмурно, но без дождей.