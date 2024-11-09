В Центральную Россию заглянет зима

В Центральную Россию на следующей неделе заглянет метеорологическая зима. Об этом в в своем телеграм-канале сообщил синоптик и метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
— Температура понизится до -2… -4 °С ночью и до ноля днем. То есть среднесуточная температура станет отрицательной. Но ненадолго, — предупредил эксперт.
Ожидается, что к 15 ноября принесший прохладу антициклон уйдет в сторону Казахстана, а в центральные регионы вернется погода, больше свойственная для конца октября.
В центре «Фобос» сообщили, что с большой долей уверенности можно утверждать, что окончательно метеорологическая зима не начнется раньше 16–17 ноября.
— А вот ближе к концу второй декады ожидается очередное холодное вторжение. Насколько интенсивным и продолжительным оно будет и сможет ли дать начало отсчету дней метеорологической зимы, покажет время, — пояснили в «Фобосе».
По данным Гидрометцентра России, похолодание не обойдет и Ярославскую область.
Прогноз погоды по дням:
воскресенье, 10 ноября: облачная с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью: -1… +4 °С, днем: 0… +5 °С;
понедельник, 11 ноября: облачная с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью: 0… -5 °С, днем: -2… +3 °С;
вторник, 12 ноября: облачно, без осадков. Температура воздуха ночью: -2 °С, днем: +1 °С;
среда, 13 ноября: облачно, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью: -2 °С, днем: +1 °С;
четверг, 14 ноября: облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью: 0 °С, днем: +3 °С;
пятница, 15 ноября: облачно, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью: +1 °С, днем: +3 °С.