В Центральную Россию заглянет зима

В Ярославскую область на время придет климатическая зима Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Центральную Россию на следующей неделе заглянет метеорологическая зима. Об этом в в своем телеграм-канале сообщил синоптик и метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Температура понизится до -2… -4 °С ночью и до ноля днем. То есть среднесуточная температура станет отрицательной. Но ненадолго, — предупредил эксперт.

Ожидается, что к 15 ноября принесший прохладу антициклон уйдет в сторону Казахстана, а в центральные регионы вернется погода, больше свойственная для конца октября.

В центре «Фобос» сообщили, что с большой долей уверенности можно утверждать, что окончательно метеорологическая зима не начнется раньше 16–17 ноября.

— А вот ближе к концу второй декады ожидается очередное холодное вторжение. Насколько интенсивным и продолжительным оно будет и сможет ли дать начало отсчету дней метеорологической зимы, покажет время, — пояснили в «Фобосе».

По данным Гидрометцентра России, похолодание не обойдет и Ярославскую область.

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