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Осень В Центральную Россию заглянет зима

В Центральную Россию заглянет зима

В Ярославскую область идет похолодание

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3 комментария

В Ярославскую область на время придет климатическая зима

В Центральную Россию на следующей неделе заглянет метеорологическая зима. Об этом в в своем телеграм-канале сообщил синоптик и метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Температура понизится до -2… -4 °С ночью и до ноля днем. То есть среднесуточная температура станет отрицательной. Но ненадолго, — предупредил эксперт.

Ожидается, что к 15 ноября принесший прохладу антициклон уйдет в сторону Казахстана, а в центральные регионы вернется погода, больше свойственная для конца октября.

В центре «Фобос» сообщили, что с большой долей уверенности можно утверждать, что окончательно метеорологическая зима не начнется раньше 16–17 ноября.

— А вот ближе к концу второй декады ожидается очередное холодное вторжение. Насколько интенсивным и продолжительным оно будет и сможет ли дать начало отсчету дней метеорологической зимы, покажет время, — пояснили в «Фобосе».

По данным Гидрометцентра России, похолодание не обойдет и Ярославскую область.

Прогноз погоды по дням:

  • воскресенье, 10 ноября: облачная с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью: -1… +4 °С, днем: 0… +5 °С;

  • понедельник, 11 ноября: облачная с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью: 0… -5 °С, днем: -2… +3 °С;

  • вторник, 12 ноября: облачно, без осадков. Температура воздуха ночью: -2 °С, днем: +1 °С;

  • среда, 13 ноября: облачно, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью: -2 °С, днем: +1 °С;

  • четверг, 14 ноября: облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью: 0 °С, днем: +3 °С;

  • пятница, 15 ноября: облачно, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью: +1 °С, днем: +3 °С.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Что такое осень? Это ветер! Вновь играет длинными соплями. Осень, добредём ли, доползём ли до аптеки? Осень, что же будет завтра с нами?
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