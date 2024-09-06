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Осень «Лето продолжается»: синоптики пообещали аномальную жару в Центральной России

«Лето продолжается»: синоптики пообещали аномальную жару в Центральной России

Когда ждать хорошей погоды в Ярославле

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Кажется, сентябрь порадует теплом

Ближайшие дни в Ярославле и в целом по Центральной России будут жаркими. Об этом рассказали эксперты центра «Фобос». Судя по прогнозам специалистов, бабье лето закончится не скоро.

— В настоящее время почти на всей территории европейской России средняя температура устойчиво превышает +15 °C. То есть, несмотря на календарь, в регионе продолжается метеорологическое лето, а ведь сейчас по климату граница этой зоны должна пролегать на 1700 км южнее. Такого не наблюдалось даже в аномальном 2010 году. При этом температура продолжает бить рекорды, — рассказали в «Фобосе» 6 сентября.

Несмотря на то что в последние дни жара в регионе спала, а по ночам даже ударяют заморозки, осенние холода придут не скоро.

— В ближайшие дни европейскую Россию ждет экстремально жаркая погода. В средней полосе и на северо-западе региона воздух прогреется до +23…+28 °C. Что же касается Москвы, она знала и более жаркие дни в начале сентября, правда, это было в начале прошлого века. А сейчас в мегаполисе будет преобладать солнечная погода. Сегодня воздух прогреется, словно в июле, до +24 °C, затем дневная температура повысится до +25… +27°, — уточнили специалисты.

Погода по дням

По данным «Гидрометцентра России», днем 6 сентября ожидается солнечная погода, температура будет держаться на отметке +23 °C. Осадков можно не ждать. В ночь на субботу, 7 сентября, столбики термометров упадут до +8 °C.

Днем 7 сентября прогнозируется +25 °C, небо ясное, выглянет солнце. В ночь на воскресенье, 8 сентября, — +9 °C, без осадков.

Днем 8 сентября — +25 °C, переменная облачность. Вновь без дождей. Ночью облачно с прояснениями, +10 °C.

Днем в понедельник, 9 сентября, воздух прогреется до +21 °C, переменная облачность, дождя не будет. Ночь на вторник, 10 сентября, станет самой теплой за ближайшие дни — +12 °C, без осадков.

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