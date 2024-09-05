НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

 767мм 49%
Подробнее
3 Пробки
USD 88,93
EUR 98,07
Депутат попала в ДТП
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Кто выдвинулся в депутаты
Куда съездить на выходных
Объединение школ
Крутой бизнес России
Жизнь в поселке на холме
Какое жилье выгоднее покупать
Необычные заготовки
Осень Берегите овощи и цветы: в Ярославскую область нагрянут заморозки

Берегите овощи и цветы: в Ярославскую область нагрянут заморозки

Столбики термометров опустятся ниже нуля

1 064
1 комментарий

Похолодание нагрянет ближайшей ночью

Синоптики предупредили о заморозках в Ярославской области. Погода испортится в ночь на 6 сентября. Об этом предупредили в Ярославском ЦГМС, затем аналогичные сообщения появились в МЧС и областном Министерстве региональной безопасности.

— Заморозки от 0 до –1 градуса местами по Ярославской области ожидаются в ночные и утренние часы 6 сентября. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб 112, — предупредили в МРБ.

По данным спасателей, заморозки могут стать причиной гибели сельскохозяйственных культур. В период ночного похолодания могут участиться пожары в жилом секторе, на объектах здравоохранения, административного, учебно-воспитательного и социального назначения.

— Пожары, в том числе обусловленные нарушениями в работе электроэнергетических систем в результате повышенных нагрузок и использования несанкционированного электрооборудования, — сообщили в пресс-службе МЧС.

При этом специалисты центра «Фобос» уверяют, что осень уступит бабьему лету.

— Сейчас ветер в атмосфере развернулся на восточные румбы, так что из-за Урала на европейскую территорию стал пробиваться арктический воздух, захвативший Сибирь. Однако, по дороге на запад холодные воздушные массы всё же успеют немного прогреться, — объяснили изменение погоды синоптики.

Похолодание будет кратковременным, в ближайшие дни прорвется атлантический циклон, который принесет теплые воздушные массы. Очередную волну жары прогнозируют уже в начале новой недели.

Прогноз погоды в Ярославле по дням:

  • в ночь на 6 сентября прогнозируется малооблачная погода, температура +10… 12 °C. Давление заметно выше нормы;

  • в пятницу, 6 сентября, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода, ночью +10… 12 °C, днем +22… 24 °C, ветер слабый;

  • в субботу, 7 сентября, возможна ясная погода, ночью +10… 12 °C, днем +23… 25 °C, ветер слабый;

  • в воскресенье, 8 сентября, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода, ночью +12… 14 °C, днем +24… 26 °C, ветер слабый;

  • в понедельник, 9 сентября, ожидается ясная погода, ночью +12… 14 °C, днем +24… 26 °C, ветер слабый.

ПО ТЕМЕ
Погода Заморозки Прогноз погоды Похолодание Экстренное предупреждение
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
5 сентября 2024, 15:05
Ну что делать и такое бывает
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Спела с Тимберлейком и исполнила мечту мужа: как россиянка отдохнула в Амстердаме
Анонимное мнение
Мнение
«Учебник практически не открывал». Школьник рассказал о том, как год учился на дому
Анонимное мнение
Мнение
«Ведут себя как животные»: студентка объяснила, почему носит оверсайз и боится быть красивой
Анонимное мнение
Мнение
Отношение к русским, цены на жилье и тоска по дому: российский инженер перебрался в Барселону — как ему там живется?
Анонимное мнение
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление