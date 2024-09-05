Берегите овощи и цветы: в Ярославскую область нагрянут заморозки

Синоптики предупредили о заморозках в Ярославской области. Погода испортится в ночь на 6 сентября. Об этом предупредили в Ярославском ЦГМС, затем аналогичные сообщения появились в МЧС и областном Министерстве региональной безопасности.
— Заморозки от 0 до –1 градуса местами по Ярославской области ожидаются в ночные и утренние часы 6 сентября. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб 112, — предупредили в МРБ.
По данным спасателей, заморозки могут стать причиной гибели сельскохозяйственных культур. В период ночного похолодания могут участиться пожары в жилом секторе, на объектах здравоохранения, административного, учебно-воспитательного и социального назначения.
— Пожары, в том числе обусловленные нарушениями в работе электроэнергетических систем в результате повышенных нагрузок и использования несанкционированного электрооборудования, — сообщили в пресс-службе МЧС.
При этом специалисты центра «Фобос» уверяют, что осень уступит бабьему лету.
— Сейчас ветер в атмосфере развернулся на восточные румбы, так что из-за Урала на европейскую территорию стал пробиваться арктический воздух, захвативший Сибирь. Однако, по дороге на запад холодные воздушные массы всё же успеют немного прогреться, — объяснили изменение погоды синоптики.
Похолодание будет кратковременным, в ближайшие дни прорвется атлантический циклон, который принесет теплые воздушные массы. Очередную волну жары прогнозируют уже в начале новой недели.
Прогноз погоды в Ярославле по дням:
в ночь на 6 сентября прогнозируется малооблачная погода, температура +10… 12 °C. Давление заметно выше нормы;
в пятницу, 6 сентября, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода, ночью +10… 12 °C, днем +22… 24 °C, ветер слабый;
в субботу, 7 сентября, возможна ясная погода, ночью +10… 12 °C, днем +23… 25 °C, ветер слабый;
в воскресенье, 8 сентября, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода, ночью +12… 14 °C, днем +24… 26 °C, ветер слабый;
в понедельник, 9 сентября, ожидается ясная погода, ночью +12… 14 °C, днем +24… 26 °C, ветер слабый.